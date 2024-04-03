Общие сведения о беременности с высокой степенью риска

Беременность считается беременностью высокого риска, если у матери и/или плода или ребенка имеются заболевания или другие проблемы со здоровьем, повышающие риск осложнений и заболеваний до, во время или после родов.

Беременностью высокого риска также считается та, при которой существует потенциальный риск для здоровья матери и/или плода или ребенка. Риски могут возникать в результате различных факторов, таких как хроническое заболевание, наличие нескольких плодов (многоплодная беременность), осложнения при предшествующих беременностях или осложнения, которые возникают во время беременности и могут быть как связаны, так и не связаны с ней.

Определенные условия или характеристики, называемые факторами риска, составляют высокий риск беременности. В рамках планового наблюдения беременности врачи выявляют эти факторы, чтобы определить степень риска для конкретной женщины и младенца и, таким образом, оказать более качественную медицинскую помощь. Некоторым будущим родителям рекомендуется сдать генетический анализ. Он включает оценку семейного анамнеза и, если необходимо, анализ крови или образцов ткани (например, клеток со внутренней поверхности щеки). Такой анализ используется для того, чтобы определить, имеет ли пара повышенный риск рождения ребенка с наследственными генетическими отклонениями.

Факторы, влияющие на риск для женщины, включают

Беременности высокого риска должны находиться под пристальным наблюдением, и им должен быть обеспечен специализированный уход, в том числе акушеры-гинекологи и больница, специализирующиеся на беременностях высокого риска.