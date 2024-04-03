Дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО)

Дородовый разрыв плодных оболочек — это истекание амниотической жидкости из пространства вокруг плода в любое время до начала родов.

Часто вскоре после разрыва плодных оболочек начинаются роды.

Если роды не начинаются в течение 6–12 часов, возрастает риск инфицирования женщины и плода.

Если роды не начинаются вскоре после разрыва оболочек, и срок беременности составляет 34 недели и более, а легкие плода развиты, вызывают искусственные роды (индуцируют роды).

Если срок беременности менее 34 недель, и легкие плода недостаточно зрелые, женщину обычно госпитализируют, тщательно наблюдают и назначают ей кортикостероиды, чтобы содействовать процессу созревания легких плода; также назначают антибиотики для лечения и профилактики любых инфекций, которые могут вызвать роды и/или навредить плоду.

Если срок беременности менее 32 недель, женщине могут ввести сульфат магния, чтобы уменьшить риск церебрального паралича.

Когда происходит разрыв плодных оболочек, часто говорят, что «отходят воды». После разрыва плодных оболочек окружающая плод жидкость внутри оболочек (амниотическая жидкость) истекает из влагалища наружу. В этом случае жидкость может истекать как тонкой струйкой, так и сильным потоком. Женщина должна обратиться к врачу или акушерке сразу после разрыва плодных оболочек.

Знаете ли Вы, что...

Обычно наполненные жидкостью плодные оболочки, в которых находится плод, разрываются во время родов. Но иногда и при физиологической беременности разрыв плодных оболочек начинается до родов, т. е. дородовый разрыв.

ДРПО может произойти незадолго до назначенной даты родов (на 37 неделе или позже, что считается полным сроком) или раньше (разрыв называется преждевременным, если он происходит до 37 недели). В случае преждевременного разрыва роды, вероятнее всего, также будут слишком ранними (преждевременными).

Вне зависимости от момента дородового разрыва, он увеличивает риск возникновения проблем, в том числе

Внутриамниотической инфекции (инфекция плодных оболочек, окружающих плод) и инфекции плода

Аномального положения плода

Раннего отделения плаценты (отслоение плаценты)

Инфицирование матки может вызвать повышение температуры, появление обильных или плохо пахнущих выделений из влагалища, а также боль в животе.

Если дородовый разрыв приводит к преждевременным родам, у недоношенного новорожденного возникает повышенный риск следующих проблем:

проблемы со стороны легких;

кровоизлияние в мозг;

возможно, смертельный исход.

При наличии кровотечения в головном мозге возможны отклонения в развитии головного мозга, что приводит к таким проблемам, как церебральный паралич.

Если срок беременности менее 24 недель, то при разрыве плодных оболочек конечности плода могут быть деформированы.

После разрыва околоплодных оболочек схватки обычно начинаются в течение 24 часов, когда уже наступил срок родов, но могут и не начинаться в течение 4 или больше дней, если разрыв происходит между 32 и 34 неделями беременности.

Диагностика ДРПО Исследование влагалища и шейки матки в зеркалах Врач или акушерка с помощью зеркала разводит стенки влагалища и исследуют влагалище и шейку (нижняя часть матки), чтобы подтвердить факт разрыва плодных оболочек и оценить степень раскрытия шейки матки (дилатации). Если врачи видят истечение амниотической жидкости из влагалища, они полагают, что произошел разрыв плодных оболочек. Врачи могут провести другие анализы (обследовать жидкость на предметном стекле или проверить ее pH). Если диагностируется ДРПО, и плод может выжить вне матки, женщину обычно госпитализируют, чтобы можно было определить состояние плода.