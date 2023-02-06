Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой группу физических и психологических симптомов, которые начинаются за несколько дней до начала менструации и обычно заканчиваются через несколько часов после первого дня менструации. Предменструальное дисфорическое расстройство — это форма ПМС, при которой симптомы настолько тяжелые, что мешают работе, социальной активности или взаимоотношениям с другими людьми.
ПМС включает любую комбинацию из следующих симптомов: раздражительность, беспокойность, перемены настроения, депрессия, головные боли, боль и набухание молочных желез.
Врачи ставят диагноз на основании симптомов, которые женщине обычно предлагают регистрировать ежедневно.
Употребление меньшего количества сахара, соли и кофеина, а также физические упражнения могут помочь облегчить симптомы. Кроме того, прием болеутоляющих средств, противозачаточных таблеток (иногда), антидепрессантов и некоторых пищевых добавок также может помочь облегчить симптомы.
Поскольку ПМС приписывают большое разнообразие симптомов, которые включают плохое настроение, раздражительность, вздутие живота и болезненность молочных желез, определение и идентификация ПМС может быть затруднена.
Около 20–50 % женщин детородного возраста страдают ПМС. Около 5 % имеют тяжелую форму ПМС под названием «предменструальное дисфорическое расстройство».
Причины предменструального синдрома
ПМС отчасти может возникать по следующим причинам:
Уровни эстрогена и прогестерона в течение менструального цикла непостоянны. Некоторые женщины более чувствительны к этим колебаниям.
У некоторых женщин может присутствовать генетическая составляющая, которая делает их более восприимчивыми к ПМС.
У женщин с ПМС уровень серотонина обычно ниже. Серотонин — это вещество, которое помогает в передаче сигналов между нервными клетками (является нейромедиатором), и считается, что он помогает регулировать настроение.
Дополнительный эффект может оказывать дефицит магния или кальция.
Колебание уровней эстрогена и прогестерона может повлиять на другие гормоны, например, альдостерон, который помогает регулировать солевой и водный баланс. Избыток альдостерона может вызвать задержку жидкости и вздутие живота.
Симптомы предменструального синдрома
Тип и интенсивность симптомов ПМС различны у разных женщин и варьируются из месяца в месяц у одной и той же женщины. Различные физические и психологические симптомы ПМС могут временно нарушить жизнь женщины.
Симптомы могут начать проявляться в период от нескольких часов до примерно 5 дней до начала менструации, и они часто полностью исчезают через несколько часов после начала менструации. Симптомы могут длиться от нескольких часов до 10 дней или более. В течение нескольких лет до наступления менопаузы (так называемая перименопауза) у женщин могут наблюдаться симптомы, которые сохраняются на протяжении менструации и после нее. Симптомы могут стать более серьезными во время стресса или на протяжении перименопаузы. Симптомы ПМС могут ежемесячно сопровождаться болезненными менструациями (спазмами , или дисменореей), особенно у девочек-подростков.
Наиболее распространенными симптомами являются раздражительность, тревожность, возбуждение, гнев, бессонница, трудности с концентрацией внимания, летаргия, депрессия и сильная утомляемость. У женщин может быть вспучивание живота, и они могут временно набирать вес. Грудь может ощущаться наполненной и быть болезненной. У женщин может возникнуть чувство тяжести или давления внизу живота.
Во время появления симптомов ПМС могут усилиться другие расстройства здоровья. К ним относятся:
кожные заболевания;
Проблемы с глазами, например, конъюнктивит
Судорожные расстройства с большим количеством судорог, чем обычно
Заболевания соединительной ткани с обострениями, такие как системная красная волчанка (СКВ, волчанка) или ревматоидный артрит
Расстройства со стороны дыхательных путей, такие, как аллергии, а также заложенность носа и дыхательных путей
мигрени.
Расстройства настроения, такие как депрессия или тревога
Расстройства сна, такие как чрезмерная продолжительность сна или недостаток сна
Расстройства настроения могут вызвать подобные симптомы, и эти симптомы могут ухудшиться непосредственно перед началом менструации даже у женщин, которые не имеют ПМС или предменструального дисфорического расстройства.
При предменструальном дисфорическом расстройстве предменструальные симптомы настолько тяжелые, что они мешают работе, социальной активности или взаимоотношениям с другими людьми. Интерес к повседневной активности значительно снижается, и некоторые женщины могут даже иметь суицидальные мысли. Симптомы появляются регулярно до начала менструации и заканчиваются при появлении менструаций или вскоре после начала менструации. Женщины могут потерять интерес к своей обычной деятельности и иметь суицидальные мысли.
Симптомы, которые могут возникнуть при предменструальном синдроме (ПМС)
Физические
Психологические
Диагностика предменструального синдрома
При ПМС, обследование врачом
Иногда стандартизированные тесты на депрессию
При предменструальном дисфорическом расстройстве, особые рекомендации
Часто диагноз ПМС основывается на симптомах. Для определения ПМС врач просит женщину вести ежедневный учет симптомов. Этот учет помогает женщине знать об изменениях в организме и настроении, а также помогает врачам выявлять регулярные симптомы и определить необходимое лечение.
Если у женщины наблюдаются симптомы депрессии, она может пройти стандартные тесты на депрессию или получить направление к психиатру. Тем не менее, врач обычно отличает ПМС или предменструальное дисфорическое расстройство от расстройств настроения на основании таких факторов, как сроки появления симптомов. Если симптомы исчезают вскоре после начала менструации, они, вероятно, вызваны ПМС или предменструальным дисфорическим расстройством.
Предменструальное дисфорическое расстройство
Предменструальное дисфорическое расстройство можно диагностировать только после того, как женщин будет записывать симптомы в течение не менее двух менструальных циклов. При постановке диагноза врачи основываются на специальных рекомендациях. В рекомендациях указано, что у женщины должно наблюдаться в общей сложности не менее пяти симптомов, которые нередко встречаются у женщин с ПМС (как минимум, по одному из двух приведенных ниже перечней).
Симптомы должны включать в себя, как минимум, один из нижеследующих:
Наличие частой смены настроения (например, внезапно возникшая грусть и слезливость)
Сильная раздражительность или гнев, либо все большая конфликтность при общении с другими людьми
Чувство сильной подавленности или безнадежности, либо очень критичное отношение к себе
Чувство тревоги, напряжения или раздражительности
Симптомы также должны включать в себя, как минимум, один из следующих:
Пониженный интерес к повседневной деятельности
Трудности с концентрацией внимания
Упадок сил или слабость
Заметные изменения аппетита, переедание или страстное желание определенной еды
Проблемы со сном (трудности при засыпании, поддержании сна, либо чрезмерная продолжительность сна)
Чувство ошеломленности или потери контроля
Физические симптомы, которые часто возникают у женщин с ПМС (например, нагрубание молочных желез)
Также симптомы должны были наблюдаться на протяжении большей части из предшествующих 12 месяцев, и они должны были быть достаточно тяжелыми, чтобы влиять на повседневную деятельность и функции.
Лечение предменструального синдрома
Хороший сон, физические упражнения и здоровая диета
Иногда лекарственные препараты, включая гормоны и/или антидепрессанты
Лечение ПМС может быть затруднено. Ни один из отдельно взятых методов лечения не эффективен для всех женщин, и лишь у небольшого числа женщин наблюдается полное облегчение симптомов с применением любого отдельного вида лечения.
Меры общего характера
Чтобы попытаться облегчить симптомы ПМС, женщины могут сделать следующее:
Уделять достаточно времени сну и отдыху (не менее 7 часов каждую ночь)
Регулярно заниматься физическими упражнениями, которые могут помочь уменьшить вздутие живота, а также снизить раздражительность, тревожность и бессонницу (некоторым женщинам помогает йога и гимнастика тай чи)
Использовать методы снижения стресса (медитацию или упражнения для релаксации)
Избегать активности, вызывающей стресс
Потреблять больше белка и меньше сахара и кофеина (в том числе шоколада)
Потреблять больше фруктов, овощей, молока, сложных углеводов (например, в составе хлеба, макаронных изделий, бобов и корнеплодов), продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, нежирного мяса и продуктов с высоким содержанием кальция и витамина D
Употреблять меньше соли, что часто снижает задержку жидкости и облегчает метеоризм
Избегать употребления определенных продуктов и напитков (таких как кола, кофе, хот-доги, картофельные чипсы и консервированные продукты)
Некоторые пищевые добавки могут уменьшить симптомы ПМС в определенной степени. Эти добавки включают в себя экстракт ягод витекса священного, витамин B6 и витамин E. Перед приемом любых пищевых добавок, особенно витамина B6, который может быть вреден в больших дозах, женщинам следует побеседовать со свои врачом. Суточная доза витамина B6 всего лишь в 100 мг может привести к повреждению нервов. Препараты кальция могут улучшить настроение и уменьшить физические симптомы.
Когнитивно-поведенческая терапия может помочь при резких сменах настроения, в том числе у женщин с предменструальным дисфорическим расстройством. Также помогают методы биологической обратной связи и управляемого воображения. Психотерапия может помочь женщине научиться лучше справляться с симптомами. Методы снижения стресса и релаксации, а также медитация могут помочь снять напряжение и стресс.
Знаете ли Вы, что...
Лекарственные препараты
Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) может содействовать облегчению головных болей, спазматической боли в животе и боли в суставах. Чтобы уменьшить интенсивность головной боли или спазмов, женщина может начать прием НПВП за несколько дней до начала менструации.
Женщинам, у которых наблюдаются более серьезные симптомы ПМС или предменструального дисфорического расстройства, могут помочь антидепрессанты, так называемые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), например, циталопрам, флуоксетин, пароксетин и сертралин. Эти лекарственные препараты являются оптимальным вариантом для снятия тревожности, раздражительности и других психологических симптомов, особенно если стресса нельзя избежать. Они используются для профилактики симптомов, поэтому чтобы быть эффективными, их следует принимать ежедневно до начала симптомов, а некоторым женщинам с ПМС — ежедневно за 2 недели до начала менструации. Прием этих лекарственных препаратов после появления симптомов обычно не облегчает симптомы. Эти препараты наиболее эффективны для снижения раздражительности, депрессии, болезненности молочных желез и изменений аппетита.
Помощь может оказать гормональная терапия. Возможны следующие варианты:
Противозачаточные таблетки
Влагалищные суппозитории с прогестероном
Таблетки прогестерона
Инъекция прогестина длительного действия (синтетическая форма женского гормона прогестерона) один раз в 2 или 3 месяца.
Некоторым женщинам могут помочь пероральные контрацептивы, которые приводят к сокращению менструации или которые увеличивают интервал между менструациями до 3 месяцев.
Препарат брексанолон, вводимый внутривенно, доступен для лечения послеродовой депрессии и может быть особенно полезным, если пероральные лекарственные препараты неэффективны.
Если возникла проблема с задержкой жидкости, врач может назначить мочегонный препарат спиронолактон (который помогает почкам выводить соли и жидкость из организма).
Врач может попросить женщину продолжать вести учет симптомов, и, таким образом, сможет судить об эффективности лечения ПМС.
Женщинам, страдающим от предменструального дисфорического расстройства, которое сохраняется несмотря на лечение, облегчить симптомы может помочь инъекция агониста гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (например, лейпролида или гозерелина). Агонисты ГнРГ являются синтетической формой гормона, который вырабатывается организмом. Агонисты ГнРГ влияют на яичники таким образом, что они начинают меньше вырабатывать эстроген и прогестерон. Таким образом, они позволяют контролировать быстрые колебания уровня гормонов, которые происходят до менструации и способствуют появлению симптомов. Женщинам нередко также назначают эстроген с прогестином в низкой дозе для приема внутрь или в виде пластыря.
Хирургическое вмешательство;
В качестве последнего средства для женщин с тяжелыми симптомами, которые не поддаются терапии другими методами, врачи могут рекомендовать хирургическое вмешательство. Удаление яичников прекращает менструации и, тем самым, приводит к исчезновению симптомов ПМС. Однако удаление яичников вызывает те же эффекты, что и менопауза, в том числе увеличение риска остеопороза и других проблем, связанных с менопаузой. Чтобы уменьшить или предотвратить некоторые из этих эффектов, врачи обычно рекомендуют этим женщинам гормональную терапию, содержащую эстроген и прогестин или прогестерон, до достижения среднего возраста менопаузы (около 51 года).