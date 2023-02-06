Предменструальный синдром (ПМС)

Тип и интенсивность симптомов ПМС различны у разных женщин и варьируются из месяца в месяц у одной и той же женщины. Различные физические и психологические симптомы ПМС могут временно нарушить жизнь женщины.

Симптомы могут начать проявляться в период от нескольких часов до примерно 5 дней до начала менструации, и они часто полностью исчезают через несколько часов после начала менструации. Симптомы могут длиться от нескольких часов до 10 дней или более. В течение нескольких лет до наступления менопаузы (так называемая перименопауза) у женщин могут наблюдаться симптомы, которые сохраняются на протяжении менструации и после нее. Симптомы могут стать более серьезными во время стресса или на протяжении перименопаузы. Симптомы ПМС могут ежемесячно сопровождаться болезненными менструациями (спазмами , или дисменореей), особенно у девочек-подростков.

Наиболее распространенными симптомами являются раздражительность, тревожность, возбуждение, гнев, бессонница, трудности с концентрацией внимания, летаргия, депрессия и сильная утомляемость. У женщин может быть вспучивание живота, и они могут временно набирать вес. Грудь может ощущаться наполненной и быть болезненной. У женщин может возникнуть чувство тяжести или давления внизу живота.

Во время появления симптомов ПМС могут усилиться другие расстройства здоровья. К ним относятся:

кожные заболевания;

Проблемы с глазами, например, конъюнктивит

Судорожные расстройства с большим количеством судорог, чем обычно

Заболевания соединительной ткани с обострениями, такие как системная красная волчанка (СКВ, волчанка) или ревматоидный артрит

Расстройства со стороны дыхательных путей, такие, как аллергии, а также заложенность носа и дыхательных путей

мигрени.

Расстройства настроения, такие как депрессия или тревога

Расстройства сна, такие как чрезмерная продолжительность сна или недостаток сна

Расстройства настроения могут вызвать подобные симптомы, и эти симптомы могут ухудшиться непосредственно перед началом менструации даже у женщин, которые не имеют ПМС или предменструального дисфорического расстройства.

При предменструальном дисфорическом расстройстве предменструальные симптомы настолько тяжелые, что они мешают работе, социальной активности или взаимоотношениям с другими людьми. Интерес к повседневной активности значительно снижается, и некоторые женщины могут даже иметь суицидальные мысли. Симптомы появляются регулярно до начала менструации и заканчиваются при появлении менструаций или вскоре после начала менструации. Женщины могут потерять интерес к своей обычной деятельности и иметь суицидальные мысли.