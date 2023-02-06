Менструальные спазмы — это боли в нижней части живота (в области малого таза) за несколько дней до, во время или после начала менструации. Боль обычно наиболее интенсивная в течение приблизительно 24 часов после начала менструации и стихает через 2–3 дня. Боль часто спастическая или тупая, постоянная, но также может быть острой или пульсирующей, может появляться и исчезать. Иногда она распространяется на поясницу или ноги.

Многие женщины также страдают от головной боли, тошноты (иногда с рвотой), запоров или диареи. Некоторые могут испытывать частые позывы к мочеиспусканию.

У некоторых женщин болезненные менструации также сопровождаются симптомами предменструального синдрома (такими как раздражительность, нервозность, депрессия, усталость и вздутие живота). Эти симптомы могут сохраняться в течение части или всей менструации.

Иногда менструальная кровь содержит сгустки крови. Сгустки крови, которые могут быть ярко-красного или темного цвета, могут содержать ткани и жидкость из слизистой оболочки матки, а также кровь.

Симптомы обычно проявляются тяжелее, если

менструация начинается в раннем возрасте;

менструация продолжительная или обильная;

женщина курит;

у родственниц также наблюдается дисменорея.

Симптомы, как правило, уменьшаются после того, как у женщины наступила первая беременность, а также по мере старения.

Причины менструальных спазмов Менструальные спазмы могут Не иметь определенной причины (так называемая «первичная дисменорея»).

Возникать на фоне другого расстройства (так называемая «вторичная дисменорея»). Первичная дисменорея обычно начинается в подростковом возрасте и может стать менее тяжелой с возрастом и после беременности. Она встречается чаще, чем вторичная дисменорея. Вторичная дисменорея обычно начинается во взрослом возрасте (если только она не вызвана врожденным пороком репродуктивной системы). Распространенные причины Более чем у 50 % женщин с дисменореей имеет место первичная дисменорея. Примерно у 5–15 % этих женщин спазмы достаточно сильные, чтобы мешать повседневной деятельности, и могут приводить к пропускам школы или работы. Специалисты считают, что первичная дисменорея может быть вызвана высвобождением в кровь или ткани веществ под названием простагландины во время менструации. Уровень простагландинов у женщин с первичной дисменореей высокий. Простагландины могут привести к сокращениям матки (как это происходит во время родов), что уменьшает приток крови к матке. Эти сокращения могут вызвать боль и дискомфорт. Простагландины также делают нервные окончания в матке более чувствительными к боли. Возникновению боли также может способствовать тревожность. Вторичная дисменорея вызвана аномалиями репродуктивной системы. Его обычно вызывают: Эндометриоз: Ткани, которые обычно находятся только в слизистой оболочке матки (эндометрии), разрастаются за пределами матки. Эндометриоз является наиболее распространенной причиной вторичной дисменореи.

Аденомиоз: Эндометриальная ткань растет в стенке матки, приводя к ее увеличению в размерах и отеку во время менструаций.

Фибромы: Эти доброкачественные новообразования состоят из мышечной и фиброзной ткани и растут в матке. Менее распространенные причины Существует множество менее распространенных причин вторичной дисменореи. Они включают: кисты и опухоли яичников;

использование внутриматочной спирали (ВМС);

воспалительное заболевание органов малого таза;

наличие рубцовой ткани в матке;

врожденные пороки влагалища, шейки матки или матки. Болезненные менструации часто обусловлены использованием ВМС, которые высвобождают медь. Спирали, высвобождающие прогестин (синтетическая форма женского полового гормона прогестерона), обычно не вызывают болезненных менструаций. У некоторых женщин боль возникает из-за того, что канал шейки матки (цервикальный канал) узкий. Узкий цервикальный канал (стеноз цервикального канала) может развиться после процедуры лечения предракового состояния (дисплазии) шейки матки.

Обследование при менструальных спазмах Врач обычно диагностирует дисменорею, когда женщина сообщает, что у нее возникают регулярные боли во время менструаций, причиняющие дискомфорт. Затем он определяет, является ли дисменорея первичной или вторичной. Настораживающие признаки У женщин с дисменореей некоторые симптомы являются причиной для беспокойства: Сильная боль, возникшая внезапно или впервые

Постоянная боль

лихорадка

Гноевидные выделения из влагалища

Острая боль, усиливающаяся даже при осторожном прикосновении к животу или при незначительных движениях Когда обращаться к врачу Женщины с любым настораживающим признаком должны обратиться к врачу как можно скорее (обычно в тот же день). Если у женщин без настораживающих признаков наблюдаются более сильные спазмы, чем обычно, либо боль, которая продолжается дольше, чем обычно, они должны обратиться к врачу в течение нескольких дней. Другие женщины, у которых наблюдаются менструальные боли, должны связаться с врачом. Врач может решить, насколько срочно женщине необходимо прийти к нему на прием, на основании других симптомов, возраста и медицинского анамнеза. Что делает врач Врач или другой медработник расспрашивает о боли и медицинском анамнезе, в том числе об анамнезе менструаций. Затем проводится медицинский осмотр. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования могут позволить предположить причину менструальных болей и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики менструальных болей). Для сбора полного анамнеза менструаций врач спрашивает женщину в каком возрасте начались менструации

сколько дней они длятся;

насколько они обильны

какой интервал между менструациями

регулярные ли у нее менструации

имеются ли мажущие кровянистые выделения между менструациями;

когда симптомы появляются относительно менструаций Врачи также задают женщине следующие вопросы: возраст начала менструальных спазмов;

какие другие симптомы беспокоили

как можно описать боль, в том числе насколько она сильная, что ослабляет или обостряет симптомы, и как симптомы влияют на повседневную активность

есть ли боль в области таза, не связанная с менструацией

облегчают ли боль нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП);

испытывает ли она боль во время полового акта и были ли у нее проблемы с зачатием (как при эндометриозе). Пациентку спрашивают о нарушениях и других заболеваниях, которые могут вызвать спазмы, включая использование некоторых лекарственных препаратов (например, противозачаточных таблеток), или установлена ли у нее ВМС. Врачи спрашивают, были ли у нее какие-либо хирургические процедуры, повышающие риск боли в области малого таза, например, процедура, которая разрушает или удаляет слизистую оболочку матки (абляция эндометрия). Выполняется обследование органов малого таза. Врачи проверяют наличие патологий и нарушений, включая выделения, болезненность, полипы и фибромы. Врачи также осторожно прощупывают живот для выявления участков особой чувствительности, что может указывать на серьезное воспаление в брюшной полости (перитонит). Таблица Некоторые причины и особенности менструальных спазмов Таблица Проведение анализов Обследование с целью исключения расстройств, которые могут вызывать боль. Для большинства женщин обследования включают Анализ на беременность у всех женщин репродуктивного возраста

ультразвуковое исследование органов малого таза с целью проверки на наличие фибром, эндометриоза, аденомиоза и кист в яичниках. При подозрении на воспалительные заболевания органов малого таза из шейки матки берут образец выделений, который исследуют под микроскопом и отправляют в лабораторию для анализа. Если результаты этих анализов сомнительны, и симптомы не проходят, проводят одно или несколько обследований из числа перечисленных ниже: Визуализирующие исследования, такие как гистеросальпингография или соногистерография для выявления полипов, фибром и врожденных пороков

Гистероскопия для выявления проблем с шейкой матки или маткой (но не с яичниками)

Магнитно-резонансная томография (МРТ) для выявления других патологий

Лапароскопия, если результаты других анализов сомнительны Для выполнения гистеросальпингографии делают рентгеновские снимки после введения вещества, которое можно увидеть на рентгенограмме (рентгеноконтрастное вещество), через шейку матки в матку и фаллопиевы трубы. Если результаты сомнительны, то выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Для выполнения соногистерографии выполняется ультразвуковое исследование после введения жидкости через влагалище и шейку матки с помощью тонкой трубки в матку. Жидкость облегчает выявление аномалий. Для проведения гистероскопии врач вводит эндоскоп через влагалище и шейку матки в полость матки для визуализации матки изнутри. Эту процедуру можно выполнять в кабинете врача или в больнице в качестве амбулаторной процедуры. При лапароскопии через небольшой надрез, сделанный чуть ниже пупка, вводится оптическая трубка для визуализации матки, фаллопиевых труб, яичников и органов брюшной полости. Эту процедуру проводят в больнице или в хирургическом центре. Лапароскопия позволяет врачу напрямую осмотреть строение органов малого таза.

Лечение менструальных спазмов Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Часто гормональные контрацептивы

Лечение основного заболевания Когда менструальные спазмы являются результатом другого расстройства, то, по возможности, проводится лечение данного расстройства. Например, узкий цервикальный канал можно расширить хирургическим путем. Тем не менее, эта операция обычно облегчает боль только временно. В случае необходимости фибромы или аномально расположенную эндометриоидную ткань (из-за эндометриоза) удаляют хирургическим путем. Если женщина с первичной дисменореей не имеет конкретного заболевания, поддающегося лечению, она может использовать общие меры или НПВП для облегчения симптомов. Меры общего характера Может помочь теплый компресс на живот. Кроме того, помогает достаточное количество сна и отдыха, а также регулярные физические упражнения. Другие меры, которые предположительно помогают облегчить боль, включают диету с низким содержанием жира, а также пищевые добавки, такие как омега-3 жирные кислоты, льняное семя, магний, витамин B1, витамин Е и цинк. Доказательства пользы этих продуктов или пищевых добавок практически отсутствуют, но поскольку в большинстве случаев их употребление не сопряжено ни с какими рисками, некоторые женщины могут попробовать их. Прежде чем принимать эти добавки, женщинам следует проконсультироваться с врачом. Лекарственные препараты Если боль беспокоит, могут помочь НПВП, такие как ибупрофен, напроксен или мефенамовая кислота. Прием НПВП следует начинать за 24–48 часов до начала менструации и продолжать в течение 1 или 2 дней после начала менструации. Если НПВП неэффективны, врачи могут рекомендовать прием противозачаточных таблеток, которые содержат прогестин (синтетическую форму женского гормона прогестерона) и эстроген. Эти таблетки предотвращают выход яйцеклетки из яичников (овуляцию). Женщины, которые не могут принимать эстроген, могут принимать противозачаточные таблетки, которые содержат только прогестин. Если ни НПВП, ни противозачаточные таблетки не облегчают симптомы, могут применяться другие гормональные препараты. К таким препаратам относятся прогестины (например, левоноргестрел, этоногестрел, медроксипрогестерон или микронизированный прогестерон, принимаемые внутрь), агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) (например, лейпролид и нафарелин), использование ВМС, которые высвобождают прогестин, или даназол (синтетический мужской половой гормон). Агонисты и антагонисты ГнРГ помогают облегчить менструальные спазмы вследствие эндометриоза. Даназол применяется нечасто, поскольку он имеет целый ряд побочных эффектов. Другие виды лечения Если у женщины может быть эндометриоз, а лекарственные препараты неэффективны, или если у нее бесплодие, врачи могут провести лапароскопическое хирургическое вмешательство для подтверждения диагноза эндометриоза и удаления эндометриальной ткани (ткани из слизистой оболочки матки), расположенной вне матки. Если женщина страдает от боли, которая сохраняется несмотря на все виды лечения, врачи могут выполнить процедуру, при которой нарушается иннервация матки и блокируются болевые сигналы. С этой целью выполняются следующие процедуры: введение анестетика в область нервов (блокада нерва);

разрушение нервов с помощью лазера, электричества или ультразвука;

пересечение нервов. Процедуры, разрушающие нервы, могут быть выполнены с помощью лапароскопа. При пересечении нервов иногда происходит случайное повреждение других органов таза, в том числе мочеточников. Также были предложены некоторые альтернативные методы лечения, но они еще недостаточно изучены. К ним относятся поведенческое консультирование (например, систематическая десенсибилизация и обучение релаксации и обезболиванию), акупунктура и акупрессура. В качестве одного из методов лечения изучается гипноз.