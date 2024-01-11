Септический аборт — это серьезная инфекция матки, которая возникает незадолго до, во время или после аборта или выкидыша. Септический аборт — это неотложное состояние.

Септический аборт вызывает озноб, лихорадку, вагинальные выделения, вагинальное кровотечение и учащенное сердцебиение, как правило, в течение 2 дней после аборта или выкидыша.

Риск септического аборта высок, если процедура женщине выполняется необученным человеком и/или без использования стерильных методов или соответствующих инструментов для удаления содержимого матки при аборте или выкидыше.

Выполняется обследование органов малого таза. Также проводится бактериологическое исследование крови для идентификации микроорганизмов, вызывающих инфекцию, чтобы помочь врачам выбрать соответствующие антибиотики.

Эмбриональные ткани должны быть удалены из матки как можно скорее. Инфекция лечится антибиотиками.

Септический аборт возможен после любой процедуры по поводу аборта или выкидыша. Однако чаще всего это происходит, когда процедуру выполняет необученный человек (или сама беременная женщина) без соблюдения принципов стерильности и/или без использования подходящего хирургического оборудования. Медицинские работники, которые не обучены выполнению процедур, связанных с беременностью, или другие необученные люди могут во время процедуры проколоть матку, и это может привести к распространению инфекции или вызвать обильное кровотечение или травму других органов, таких как кишечник. Подобная ситуация обычно возникает, когда отсутствие доступа к медицинской помощи или личные проблемы не позволяют женщине получить безопасную и профессиональную медицинскую помощь.

Септический аборт может развиться, когда зародышевые ткани остаются в матке после аборта или выкидыша и инфицируются. Септический аборт является неотложным состоянием и может приводить к серьезным проблемам или смерти беременной женщины.

Симптомы септического аборта Симптомы септического аборта обычно появляются в течение 24–48 часов после аборта. К ним относятся озноб, лихорадка, выделения из влагалища, учащенное сердцебиение и часто вагинальное кровотечение. Шейка матки может расширяться, и возможен выкидыш, если он еще не произошел. Если матку прокалывают во время аборта, у женщины обычно возникает сильная боль в животе. У женщин с септическим абортом может развиться делирий, а артериальное давление может опасно снижаться, приводя к септическому шоку.

Диагностика септического аборта Обследование врачом;

Анализы крови

Ультразвуковое исследование Врачи обычно могут диагностировать септический аборт на основании предыдущих процедур, которым женщина подвергалась во время текущей беременности, симптомов и результатов физикального обследования, которые демонстрируют один или несколько из следующих признаков: лихорадка

низкое артериальное давление;

сильное кровотечение из матки или в брюшной полости;

боль в области малого таза или живота. При подозрении на септический аборт врачи отправляют образец крови в лабораторию для посева (образец помещается в среду, которая стимулирует рост микроорганизмов). Эта методика помогает врачам определить микроорганизм, вызывающий инфекцию, и, таким образом, определить, какие антибиотики будут эффективными. Для выявления фрагменты плода, плодных оболочек или плаценты, которые могут оставаться в матке, проводится ультразвуковое исследование.