Генетическое консультирование и генетический анализ до беременности

При моногенных заболеваниях вовлечена только одна пара генов. Ген может иметь мутацию, влияющую на его нормальную функцию, которая может привести к развитию заболевания или врожденных пороков. Риск возникновения таких заболеваний зависит от того, развивается ли заболевание вследствие мутации только одного гена в паре (такие гены являются доминантными) или вследствие мутации обоих генов (такие гены являются рецессивными). (См. также Наследование моногенных заболеваний).

Риск также зависит от того, находится ли ген на Х-хромосоме. Существует 23 пары хромосом. Одна пара — X- и Y-хромосомы (половые хромосомы) — определяет пол ребенка. Все остальные хромосомы называются аутосомами. У женщин две Х-хромосомы, а у мужчин одна Х-хромосома и одна Y-хромосома. Если аномальный ген находится в Х-хромосоме, вызываемое им заболевание называется сцепленным с Х-хромосомой (сцепленным с полом).

Если мальчики наследуют аномальный ген заболевания, сцепленного с Х-хромосомой (в Х-хромосоме), у них развивается данное заболевание даже в том случае, если ген рецессивный, поскольку у них только одна Х-хромосома, которая содержит аномальный ген. У него нет здоровой Х-хромосомы, которая могла бы доминировать над Х-хромосомой, содержащей аномальный ген. Если плод мужского пола наследует доминантный ген, сцепленный с Х-хромосомой, беременность обычно заканчивается выкидышем.

Однако девочки должны наследовать два аномальных гена для развития Х-сцепленного заболевания, если ген рецессивный. Если аномальный ген является доминантным, для развития заболевания требуется лишь один аномальный ген.

Если будущие мать и отец являются родственниками, существует большая вероятность появления такой же мутации в одном или нескольких генах, вызывающих аутосомно-рецессивные заболевания. Таким образом, риск таких заболеваний повышается.