Если цервицит возникает внезапно, то он обычно вызван инфекцией. Если он наблюдался в течение продолжительного времени (хронический) обычно это означает, что он вызван не инфекцией.

К инфекциям, которые часто являются причиной цервицита, относятся такие инфекции, передающиеся половым путем, как:

хламидиоз, вызванный бактериями Chlamydia trachomatis (наиболее распространен);

гонорея, вызванная бактериями Neisseria gonorrhoeae (вторая по распространенности);

генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса;

инфекции, вызванные бактериями Mycoplasma genitalium;

Часто инфекционный микроорганизм, вызывающий цервицит, не может быть идентифицирован. Инфекции влагалища (например, бактериальный вагиноз и трихомонадный вагинит) также могут поражать шейку матки.

Цервицит может быть вызван другими причинами, кроме инфекции. Они включают: