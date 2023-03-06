Цервицит — это воспаление шейки матки (нижняя узкая часть матки, которая открывается во влагалище). Он может быть вызван инфекцией или другим заболеванием.
Причиной цервицита часто являются инфекции, передающиеся половым путем, но он также может быть вызван другими заболеваниями.
Наиболее распространенные симптомы — необычные выделения из влагалища и вагинальное кровотечение в период между менструациями или после полового акта, но заболевание может протекать бессимптомно.
Если симптомы указывают на инфекцию шейки матки, врач с помощью тампона берет образец из шейки матки, чтобы провести анализ на инфекционные микроорганизмы.
Часто женщинам часто назначают антибиотики, эффективные против хламидиоза и гонореи (наиболее распространенные причины).
Цервицит может распространяться вверх от шейки матки и поражать слизистую оболочку матки (вызывая эндометрит) и другие репродуктивные органы, такие как яичники и фаллопиевы трубы. Это называется воспалительным заболеванием органов малого таза.
Причины цервицита
Если цервицит возникает внезапно, то он обычно вызван инфекцией. Если он наблюдался в течение продолжительного времени (хронический) обычно это означает, что он вызван не инфекцией.
К инфекциям, которые часто являются причиной цервицита, относятся такие инфекции, передающиеся половым путем, как:
хламидиоз, вызванный бактериями Chlamydia trachomatis (наиболее распространен);
гонорея, вызванная бактериями Neisseria gonorrhoeae (вторая по распространенности);
генитальный герпес, вызванный вирусом простого герпеса;
инфекции, вызванные бактериями Mycoplasma genitalium;
Часто инфекционный микроорганизм, вызывающий цервицит, не может быть идентифицирован. Инфекции влагалища (например, бактериальный вагиноз и трихомонадный вагинит) также могут поражать шейку матки.
Цервицит может быть вызван другими причинами, кроме инфекции. Они включают:
гинекологические процедуры;
предметы (например, диафрагма), слишком долго находящиеся во влагалище;
химические вещества, содержащиеся в жидкостях для спринцевания и контрацептивных кремах или гелях;
латексные презервативы, если у женщины аллергия на латекс.
Симптомы цервицита
Цервицит может не вызывать симптомов. Наиболее распространенными симптомами являются необычные выделения из влагалища (иногда желто-зеленого цвета и похожие на гной) и вагинальные кровотечения между менструациями или после полового акта. Некоторые женщины испытывают боль во время полового акта. Область вокруг отверстия влагалища, как и само влагалище, может быть красной и раздраженной.
В зависимости от причины цервицита у женщин могут наблюдаться другие симптомы. Например, если причиной является воспалительное заболевание органов малого таза, у женщины может возникать боль в нижней части живота. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, также может вызывать повышение температуры тела.
Диагностика цервицита
Обследование врачом;
анализ образца, взятого из шейки матки;
Женщина должна прийти на прием к врачу, если у нее наблюдаются постоянные необычные влагалищные выделения, вагинальные кровотечения между менструациями или боль во время полового акта. Однако поскольку цервицит часто не вызывает симптомов, диагноз может быть поставлен во время обычного обследования органов малого таза.
Если симптомы свидетельствуют о наличии цервицита, врач проведет обследование органов малого таза. Врач проверяет, есть ли выделения из шейки матки и дотрагивается тампоном до шейки матки, чтобы проверить, легко ли она кровоточит. Если наблюдаются выделения, похожие на гной, и если шейка матки легко кровоточит, вероятно, у женщины цервицит.
Если симптомы указывают на воспалительное заболевание органов малого таза, врач с помощью тампона берет образец из шейки матки, чтобы провести анализ на наличие инфекционных микроорганизмов, способных вызывать инфекции, передающиеся половым путем (такие как гонорея, хламидиоз или трихомоноз), или бактериальный вагиноз.
Лечение цервицита
Обычно антибиотики
Если причиной инфекции является вирус простого герпеса, противовирусные лекарственный препараты
Большинство женщин проходят обследование на наличие инфекции, но лечение начинается немедленно, даже до получения результатов анализов. Лечение начинается как можно скорее, чтобы избежать осложнений.
Первоначальное лечение цервицита включает антибиотики, которые эффективны против хламидиоза и гонореи.
При хламидиозе: азитромицин или доксициклин, принимаемые внутрь.
Для гонореи: Цефтриаксон, вводимый однократно в виде внутримышечной инъекции, плюс азитромицин, принимаемый перорально один раз
Как только причина цервицита будет определена, врач соответствующим образом скорректирует лекарственные препараты.
Если причиной является вирус простого герпеса, инфекция обычно сохраняется на всю жизнь. Противовирусные лекарственные препараты могут контролировать, но не излечивают эти инфекции.
Если причиной является инфекция, передающаяся половым путем, врачи предлагают анализы на другие инфекции, передающиеся половым путем, а также консультируют по поводу уведомления и лечения половых партнеров. При хламидиозе и гонорее половые партнеры должны сдавать анализы и лечиться одновременно. В случае инфицирования вирусом простого герпеса партнеры получают противовирусные препараты, если у них есть симптомы.
Женщинам следует воздерживаться от половых контактов до полного выздоровления, а также до выздоровления их половых партнеров.
Женщины с подтвержденным хламидиозом или гонореей, а также женщины с диагнозом трихомониаза, должны пройти обследование через 3 месяца после лечения, поскольку часто встречается повторное инфицирование.