Трихомонадный вагинит

Инфекции половых органов, вызываемые простейшими Trichomonas (трихомоноз), почти всегда передаются половым путем. Женщины могут заразиться при сексуальном контакте с мужчинами или женщинами. Но мужчины могут быть инфицированы только при половом контакте с женщинами, но не с мужчинами. У многих людей с этой инфекцией, также присутствует гонорея или другие инфекции, передающиеся половым путем.

Поскольку простейшие могут оставаться в организме женщине в течение длительного времени, не вызывая симптомов, определение того, когда и от кого произошло заражение, может быть затруднительным или невозможным.

Трихомониаз может возникать у детей. В таком случае причиной может быть сексуальное насилие.