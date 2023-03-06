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Трихомонадный вагинит

Авторы:Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено мар. 2023
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Основная информация

Трихомональный вагинит — это вагинальная инфекция, вызываемая простейшими Trichomonas vaginalis.

  • Трихомонадный вагинит обычно передается половым путем.

  • Она может вызвать зеленые или желтые выделения, которые могут быть обильными, с рыбным запахом и сопровождаться зудом или раздражением.

  • Если симптомы указывают на вагинальную инфекцию, врач исследует образец выделений и/или жидкости из шейки матки и проводит анализ на инфекционные микроорганизмы, которые могут быть возбудителями инфекции.

  • Постоянное использование презервативов во время половых контактов может помочь предотвратить эту инфекцию.

  • Лечение включает метронидазол или тинидазол.

(См. также Общие сведения о вагинальных инфекциях.)

Простейшие — это один из видов паразитов. Простейшие влагалищные трихомонады могут вызывать симптомы вскоре после их попадания во влагалище или могут оставаться во влагалище или в шейке матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище) в течение недель или месяцев, не вызывая симптомов. Мочевой пузырь также может быть инфицирован. У мужчин простейшие обычно не вызывают симптомов и могут оставаться в мочевыводящих путях несколько дней или недель, не вызывая симптомов. Поэтому женщины и мужчины могут не знать о том, что они инфицируют своих половых партнеров.

Причины трихомонадного вагинита

Инфекции половых органов, вызываемые простейшими Trichomonas (трихомоноз), почти всегда передаются половым путем. Женщины могут заразиться при сексуальном контакте с мужчинами или женщинами. Но мужчины могут быть инфицированы только при половом контакте с женщинами, но не с мужчинами. У многих людей с этой инфекцией, также присутствует гонорея или другие инфекции, передающиеся половым путем.

Поскольку простейшие могут оставаться в организме женщине в течение длительного времени, не вызывая симптомов, определение того, когда и от кого произошло заражение, может быть затруднительным или невозможным.

Трихомониаз может возникать у детей. В таком случае причиной может быть сексуальное насилие.

Симптомы трихомонадного вагинита

У женщин с трихомонадным вагинитом могут наблюдаться зеленые или желтые выделения из влагалища, которые иногда бывают пенистыми и/или обильными. Они могут иметь рыбный запах. Может ощущаться зуд в области гениталий, а влагалище может быть красным и болезненным (раздраженным). В результате половой акт может быть болезненным. Мочеиспускание может также быть болезненным, если инфекция проникает в мочевой пузырь.

Инфекция может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, а у беременных женщин — к преждевременным родам.

Диагноз трихомонадного вагинита

  • Обследование врачом;

  • исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки.

Если у девочки или женщины наблюдаются необычные влагалищные выделения, выделения в течение нескольких дней или другие вагинальные симптомы, ей следует обратиться к врачу.

Врач подозревает трихомонадный вагинит на основании таких симптомов, как пенистые выделения зеленого или желтого цвета. Затем он может задавать вопросы о выделениях, других симптомах и их возможных причинах (таких как инфекции, передающиеся половым путем).

Для подтверждения диагноза врач проводит обследование органов малого таза. При обследовании влагалища врач берет образец выделений при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуется при помощи микроскопа. Располагая информацией, полученной в ходе данного обследования, врач часто может определить причину симптомов.

Как правило, врач также берет образец жидкости из шейки матки с помощью тампона для поиска возбудителей инфекций, передающихся половым путем.

Если у девочки трихомонадный вагинит, врач осматривает ее, чтобы определить, не было ли причиной сексуальное насилие.

Лечение трихомонадного вагинита

  • Метронидазол или тинидазол

Женщинам с трихомонадным вагинитом следует назначать пероральный прием метронидазола. Одновременно необходимо пройти лечение и половым партнерам. Также можно принимать тинидазол внутрь.

В целях предотвращения передачи инфекции во время полового акта следует использовать презервативы до тех пор, пока инфекция не будет вылечена.

Профилактика трихомонадного вагинита

Использование презервативов во время каждого орального, анального и генитального полового акта может помочь предотвратить передачу этой инфекции. Однако, простейший микроорганизм Trichomonas vaginalis может инфицировать области, не защищенные презервативом. Поэтому презервативы не в полной мере защищают людей от инфицирования.

Предотвратить развитие трихомонадного вагинита также могут помочь следующие общие меры:

  • Снижение риска заражения ИППП за счет более безопасного сексуального поведения (ограничение количества половых партнеров, отсутствие половых партнеров из группы высокого риска [люди со многими половыми партнерами или не практикующие более безопасный секс]), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания

  • Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)

  • Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.