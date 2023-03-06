Трихомональный вагинит — это вагинальная инфекция, вызываемая простейшими Trichomonas vaginalis.
Трихомонадный вагинит обычно передается половым путем.
Она может вызвать зеленые или желтые выделения, которые могут быть обильными, с рыбным запахом и сопровождаться зудом или раздражением.
Если симптомы указывают на вагинальную инфекцию, врач исследует образец выделений и/или жидкости из шейки матки и проводит анализ на инфекционные микроорганизмы, которые могут быть возбудителями инфекции.
Постоянное использование презервативов во время половых контактов может помочь предотвратить эту инфекцию.
Лечение включает метронидазол или тинидазол.
(См. также Общие сведения о вагинальных инфекциях.)
Простейшие — это один из видов паразитов. Простейшие влагалищные трихомонады могут вызывать симптомы вскоре после их попадания во влагалище или могут оставаться во влагалище или в шейке матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище) в течение недель или месяцев, не вызывая симптомов. Мочевой пузырь также может быть инфицирован. У мужчин простейшие обычно не вызывают симптомов и могут оставаться в мочевыводящих путях несколько дней или недель, не вызывая симптомов. Поэтому женщины и мужчины могут не знать о том, что они инфицируют своих половых партнеров.
Причины трихомонадного вагинита
Инфекции половых органов, вызываемые простейшими Trichomonas (трихомоноз), почти всегда передаются половым путем. Женщины могут заразиться при сексуальном контакте с мужчинами или женщинами. Но мужчины могут быть инфицированы только при половом контакте с женщинами, но не с мужчинами. У многих людей с этой инфекцией, также присутствует гонорея или другие инфекции, передающиеся половым путем.
Поскольку простейшие могут оставаться в организме женщине в течение длительного времени, не вызывая симптомов, определение того, когда и от кого произошло заражение, может быть затруднительным или невозможным.
Трихомониаз может возникать у детей. В таком случае причиной может быть сексуальное насилие.
Симптомы трихомонадного вагинита
У женщин с трихомонадным вагинитом могут наблюдаться зеленые или желтые выделения из влагалища, которые иногда бывают пенистыми и/или обильными. Они могут иметь рыбный запах. Может ощущаться зуд в области гениталий, а влагалище может быть красным и болезненным (раздраженным). В результате половой акт может быть болезненным. Мочеиспускание может также быть болезненным, если инфекция проникает в мочевой пузырь.
Инфекция может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, а у беременных женщин — к преждевременным родам.
Диагноз трихомонадного вагинита
Обследование врачом;
исследование образца выделений и/или жидкости из шейки матки.
Если у девочки или женщины наблюдаются необычные влагалищные выделения, выделения в течение нескольких дней или другие вагинальные симптомы, ей следует обратиться к врачу.
Врач подозревает трихомонадный вагинит на основании таких симптомов, как пенистые выделения зеленого или желтого цвета. Затем он может задавать вопросы о выделениях, других симптомах и их возможных причинах (таких как инфекции, передающиеся половым путем).
Для подтверждения диагноза врач проводит обследование органов малого таза. При обследовании влагалища врач берет образец выделений при помощи аппликатора с ватным наконечником. Образец исследуется при помощи микроскопа. Располагая информацией, полученной в ходе данного обследования, врач часто может определить причину симптомов.
Как правило, врач также берет образец жидкости из шейки матки с помощью тампона для поиска возбудителей инфекций, передающихся половым путем.
Если у девочки трихомонадный вагинит, врач осматривает ее, чтобы определить, не было ли причиной сексуальное насилие.
Лечение трихомонадного вагинита
Метронидазол или тинидазол
Женщинам с трихомонадным вагинитом следует назначать пероральный прием метронидазола. Одновременно необходимо пройти лечение и половым партнерам. Также можно принимать тинидазол внутрь.
В целях предотвращения передачи инфекции во время полового акта следует использовать презервативы до тех пор, пока инфекция не будет вылечена.
Профилактика трихомонадного вагинита
Использование презервативов во время каждого орального, анального и генитального полового акта может помочь предотвратить передачу этой инфекции. Однако, простейший микроорганизм Trichomonas vaginalis может инфицировать области, не защищенные презервативом. Поэтому презервативы не в полной мере защищают людей от инфицирования.
Предотвратить развитие трихомонадного вагинита также могут помочь следующие общие меры:
Снижение риска заражения ИППП за счет более безопасного сексуального поведения (ограничение количества половых партнеров, отсутствие половых партнеров из группы высокого риска [люди со многими половыми партнерами или не практикующие более безопасный секс]), или соблюдения взаимной моногамии или воздержания
Быстрая постановка диагноза и оперативное лечение инфекции (для предотвращения передачи заболевания другим людям)
Идентификация половых партнеров инфицированных лиц, консультация или лечение таких партнеров