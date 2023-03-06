Воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)

Воспалительное заболевание органов малого таза ― это инфекция верхних отделов женских половых органов (шейки матки, матки, фаллопиевых труб и яичников).
Воспалительное заболевание органов малого таза часто вызвано инфекцией, передающейся половым путем.
Как правило, у женщин наблюдается боль в нижней части живота и аномальные вагинальные выделения, а иногда повышение температуры и нерегулярные вагинальные кровотечения.
Диагноз ставится на основании симптомов, анализа выделений из шейки матки, а иногда анализов крови и ультразвукового исследования.
Лечение проводится антибиотиками.
Воспалительное заболевание органов малого таза может быть инфекцией:
шейки матки, являющейся нижней узкой частью матки, которая открывается во влагалище (цервицит);
слизистой оболочки матки (эндометрит);
фаллопиевых труб (сальпингит);
яичников (оофорит);
области вокруг яичников и труб (тубоовариальный абсцесс);
комбинацией всего вышеперечисленного.
Воспалительное заболевание органов малого таза является наиболее распространенной предотвратимой причиной бесплодия в Соединенных Штатах. У многих женщин с воспалительным заболеванием органов малого таза возникают трудности с беременностью.
Приблизительно у одной трети женщин, имевших воспалительные заболевания органов малого таза, инфекция рецидивирует.
Воспалительные заболевания органов малого таза обычно возникают у сексуально активных женщин. Они редко возникают у девочек до первой менструации (менархе) или женщин во время беременности или после наступления менопаузы. Факторы риска:
Предшествующее воспалительное заболевание органов малого таза
К другим факторам риска относятся:
сексуальная активность, особенно у людей моложе 35 лет;
многочисленные или новые половые партнеры или половые партнеры мужского пола, которые не используют презерватив;
спринцевание.
Причины воспалительного заболевания органов малого таза
Воспалительные заболевания органов малого таза обычно вызываются бактериями из влагалища. Чаще всего бактерии передаются во время полового акта с партнером, который заражен инфекциями, передающимися половым путем. Наиболее распространенными бактериями, передаваемыми половым путем, являются:
Neisseria gonorrhoeae, которая вызывает гонорею;
Chlamydia trachomatis, которая вызывает хламидиоз;
Как правило, эти бактерии распространяются из влагалища на шейку матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище), где вызывают инфекцию (цервицит). Эти инфекции могут оставаться в шейке матки или распространиться вверх от шейки матки, вызывая воспалительные заболевания органов малого таза.
Воспалительное заболевание органов малого таза также чаще встречается у женщин, страдающих бактериальным вагинозом. Бактерии, которые вызывают бактериальный вагиноз, обычно живут во влагалище. Они вызывают симптомы и распространяются на другие органы, только если они увеличиваются в количестве (разрастаются). Неизвестно, передается ли бактериальный вагиноз половым путем.
Реже женщины заражаются во время вагинальных родов, аборта или медицинской процедуры, например, расширения и выскабливания (Р и В) или гинекологического хирургического вмешательства, когда бактерии попадают во влагалище, или когда бактерии, которые обычно находятся во влагалище, попадают в матку.
Спринцевание увеличивает риск развития инфекции.
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Симптомы воспалительного заболевания органов малого таза
Симптомы воспалительных заболеваний органов малого таза обычно возникают в конце менструации или в течение нескольких дней после ее окончания. У многих женщин первым симптомом является боль от легкой до умеренной степени (часто ноющая) в нижней части живота, которая может быть более сильной с одной стороны. Другие симптомы включают нерегулярные вагинальные кровотечения и выделения из влагалища, иногда с неприятным запахом.
По мере распространения инфекции боль в нижней части живота становится все более сильной и может сопровождаться не очень высокой температурой (обычно ниже 38,9 °C), а также тошнотой или рвотой. Позже температура может повыситься, а выделения часто становятся желто-зеленого цвета и похожими на гной. Иногда женщины испытывают боль во время полового акта или мочеиспускания.
Инфекция может быть тяжелой, но вызывать легкие симптомы или проходить бессимптомно. Симптомы, связанные с гонореей, обычно более серьезны по сравнению с симптомами, вызванными хламидиозом или инфекцией Mycoplasma genitalium, которые могут не вызывать выделений или других заметных симптомов.
Осложнения
Воспалительное заболевание органов малого таза может стать причиной других проблем, включая следующие:
непроходимость фаллопиевых труб;
перитонит (серьезная инфекция органов брюшной полости);
синдром Фитца-Хью-Кертиса (серьезная инфекция тканей в области печени);
абсцесс (скопление гноя);
спайки (полоски рубцово-измененной ткани);
беременность в фаллопиевой трубе (трубная беременность).
Иногда зараженные фаллопиевы трубы закупориваются. Закупоренные трубы могут набухать ввиду задержки в них жидкости. Женщина может чувствовать давление или страдать от хронической боли в нижней части живота.
Перитонит развивается в том случае, если инфекция распространяется на оболочку, которая выстилает брюшную полость и покрывает органы брюшной полости. Перитонит может вызвать внезапную или постепенно нарастающую боль во всей брюшной полости.
Синдром Фитца-Хью-Кертиса развивается в том случае, если инфекция маточных труб вызвана гонореей или хламидиозом и распространяется на ткани, окружающие печень. Такая инфекция может вызывать боль в верхней правой части живота. Боль схожа с болью при расстройстве желчного пузыря или желчных камнях.
Абсцесс формируется в фаллопиевых трубах или яичниках приблизительно у 15 % женщин, у которых инфицированы фаллопиевы трубы, особенно если инфекция присутствует долгое время. Абсцесс иногда разрывается, и гной выливается в полость малого таза (вызывая перитонит). Разрыв вызывает сильную боль в нижней части живота, вскоре после этого начинается тошнота, рвота и резкое снижение артериального давления (шок). Инфекция может попасть в кровоток (такое состояние называется сепсисом) и может привести к летальному исходу. Это экстренное медицинское состояние.
Спайки — это аномальные тяжи рубцовой ткани. Они могут развиваться в том случае, когда воспалительное заболевание органов малого таза приводит к образованию гнойных выделений. Эти выделения раздражают ткани и вызывают образование тяжей рубцовой ткани в репродуктивных органах или между органами брюшной полости. Это может привести к бесплодию и хронической боли в области малого таза. Чем дольше и тяжелее воспаление и чем чаще оно повторяется, тем выше риск бесплодия и других осложнений. Риск увеличивается каждый раз, когда у женщины развивается инфекция.
Трубная беременность (разновидность внематочной беременности) в 6–10 раз чаще встречается у женщин, перенесших воспалительное заболевание органов малого таза. При трубной беременности плод растет в фаллопиевой трубе, а не в матке. Этот тип беременности угрожает жизни женщины, а плод не сможет выжить.
Диагностика воспалительного заболевания органов малого таза
Обследование врачом;
анализ образца, взятого из шейки матки;
иногда ультразвуковое исследование или лапароскопия.
Врачи подозревают воспалительное заболевание органов малого таза, если у женщины наблюдается боль в нижней части живота, или при наличии необъяснимых выделений из влагалища, особенно у женщин детородного возраста, или если выделения содержат гной. Проводится физикальное обследование, включая обследование органов малого таза. Боль во время обследования органов малого таза подтверждает диагноз.
Обычно из шейки матки с помощью тампона берется образец и исследуется на предмет наличия у женщины гонореи или хламидиоза. Даже если этими тестами не выявляется ни гонорея ни хламидиоз, у женщины все равно может быть воспалительное заболевание органов малого таза.
Если боль мешает адекватному медицинскому осмотру либо если требуется дополнительная информация, то выполняется ультразвуковое исследование. Оно может обнаружить абсцессы в фаллопиевых трубах или яичниках, а также трубную беременность.
Чтобы выяснить, может ли у женщины быть трубная беременность, которая может являться причиной симптомов, делается тест на беременность. Другие симптомы и результаты лабораторных анализов помогают подтвердить диагноз.
Если диагноз все еще остается неопределенным либо если лечение неэффективно, врач может ввести зонд с камерой (лапароскоп) через небольшой разрез около пупка, чтобы осмотреть внутреннюю часть брюшной полости и получить образец слизистых выделений для исследования. Эта процедура обычно может подтвердить или исключить воспалительное заболевание органов малого таза.
Лечение воспалительного заболевания органов малого таза
Антибиотики
дренирование абсцесса при необходимости.
В кратчайшие сроки необходимо назначить антибиотики для лечения гонореи и хламидиоза, которые обычно принимаются перорально или вводятся в виде внутримышечной инъекции. Для предотвращения серьезных осложнений требуется немедленное начало лечения. Если необходимо, после получения результатов анализов антибиотики можно сменить.
Большинство женщин лечатся в домашних условиях, принимая антибиотики внутрь. Тем не менее, в следующих ситуациях необходима госпитализация:
Инфекция не ослабевает в течение 72 часов.
У женщины наблюдаются серьезные симптомы или высокая температура.
Женщина может быть беременной.
Подозревается наличие абсцесса.
Женщину постоянно рвет, и поэтому она не может принимать пероральные антибиотики в домашних условиях.
Врачи не могут подтвердить диагноз воспалительного заболевания органов малого таза и, в качестве возможных причин, не могут исключить нарушения, которые требуют хирургического вмешательства (например, аппендицит).
В больнице антибиотики вводятся внутривенно.
Абсцессы, которые сохраняются, несмотря на лечение антибиотиками, можно дренировать. Для этого часто используется игла. Она вводится через небольшой разрез в коже, и для направления иглы в абсцесс используется визуализационная процедура, например, ультразвуковое исследование или компьютерная томография (КТ). При разрыве абсцесса необходимо экстренное хирургическое вмешательство.
Женщины должны воздерживаться от половой активности до окончания курса лечения антибиотиками и, даже если симптомы исчезнут, до подтверждения врача, что инфекция полностью устранена.
Все недавние половые партнеры должны сдать анализы на гонорею и хламидиоз и, при необходимости, пройти лечение. Если воспалительные заболевания органов малого таза диагностируются в кратчайшие сроки и проводится своевременное лечение, то велика вероятность полного выздоровления.
Профилактика воспалительного заболевания органов малого таза
Воспалительное заболевание органов малого таза обычно вызвано инфекцией, передающейся половым путем. Профилактика заключается в более безопасном сексуальном поведении и обследовании людей, подверженных риску развития этих инфекций или имеющих симптомы.
Предотвратить заражение инфекциями, передающимися половым путем, помогает правильное использование презервативов. Чтобы презервативы были эффективными, их необходимо использовать правильно, при каждом половом акте.