Воспалительное заболевание органов малого таза (ВЗОМТ)

Воспалительные заболевания органов малого таза обычно вызываются бактериями из влагалища. Чаще всего бактерии передаются во время полового акта с партнером, который заражен инфекциями, передающимися половым путем. Наиболее распространенными бактериями, передаваемыми половым путем, являются:

Neisseria gonorrhoeae , которая вызывает гонорею;

Chlamydia trachomatis , которая вызывает хламидиоз;

Mycoplasma genitalium.

Как правило, эти бактерии распространяются из влагалища на шейку матки (нижняя часть матки, которая открывается во влагалище), где вызывают инфекцию (цервицит). Эти инфекции могут оставаться в шейке матки или распространиться вверх от шейки матки, вызывая воспалительные заболевания органов малого таза.

Воспалительное заболевание органов малого таза Изображение

Воспалительное заболевание органов малого таза также чаще встречается у женщин, страдающих бактериальным вагинозом. Бактерии, которые вызывают бактериальный вагиноз, обычно живут во влагалище. Они вызывают симптомы и распространяются на другие органы, только если они увеличиваются в количестве (разрастаются). Неизвестно, передается ли бактериальный вагиноз половым путем.

Реже женщины заражаются во время вагинальных родов, аборта или медицинской процедуры, например, расширения и выскабливания (Р и В) или гинекологического хирургического вмешательства, когда бактерии попадают во влагалище, или когда бактерии, которые обычно находятся во влагалище, попадают в матку.

Спринцевание увеличивает риск развития инфекции.