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Бесплодие вследствие проблем с яйцеклетками

(сниженный овариальный резерв)

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Женщина может быть бесплодна, если количество яйцеклеток в яичниках низкое и/или яйцеклетки плохо функционируют.

  • Количество и качество яйцеклеток в яичниках может начать снижаться в 30 лет или даже раньше, а после 40 лет они снижаются быстро.

  • Врачи проводят анализы крови для измерения уровня гормонов, участвующих в высвобождении яйцеклеток, и/или ультразвуковое исследование яичников для просмотра и подсчета количества фолликулов (маленьких, заполненных жидкостью полостей, которые содержат яйцеклетки).

  • Лечение зависит от обстоятельств и возраста женщины и может включать использование яйцеклеток другой женщины, особенно если женщина в возрасте старше 42 лет.

(См. также Общие сведения о бесплодии).

Яичники содержат яйцеклетки, при этом все яйцеклетки женщины, которые она когда-либо имела, уже находятся в яичниках на момент рождения. В более позднем возрасте новые яйцеклетки не вырабатываются. Количество и качество яйцеклеток (овариальный резерв) может начать снижаться в 30 лет или даже раньше. После 40 лет их количество очень быстро сокращается. Но возраст — не единственная причина снижения количества и качества яйцеклеток. Такое сокращение также могут вызвать нарушения функций яичников.

При первичной недостаточности яичников (ее иногда называют преждевременной менопаузой) количество яйцеклеток в яичниках сокращается в более молодом возрасте. У некоторых женщин первичная недостаточность яичников является причиной нерегулярных менструаций или их отсутствия.

Диагностика проблем с яйцеклетками

  • Анализы крови для измерения уровня определенных гормонов;

  • Ультразвуковое исследование

Наличие проблем с яйцеклетками оценивается в следующих случаях:

  • женщины в возрасте 35 лет и старше;

  • женщины, у которых было хирургическое вмешательство на яичниках в анамнезе;

  • женщины, организм которых не отреагировал на стимуляторы овуляции (такие как гонадотропины), которые стимулируют созревание и выход нескольких яйцеклеток.

Врачи могут измерить уровень фолликулостимулирующего гормона и эстрогенов в крови в определенные дни менструального цикла. (Фолликулостимулирующий гормон стимулирует высвобождение яйцеклеток, называемое овуляцией). Повышенные уровни фолликулостимулирующего гормона и сниженные уровни эстрогена на ранних этапах менструального цикла указывают на проблему с яйцеклетками.

Однако наиболее надежными тестами для диагностики проблем с яйцеклеткой являются:

  • анализы крови для измерения уровня антимюллерового гормона, который вырабатывается фолликулами (заполненными жидкостью полостями в яичниках, которые содержат яйцеклетки);

  • ультразвуковое исследование с помощью ультразвукового устройства, которое вводится во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование) для осмотра и подсчета количества фолликулов.

Низкий уровень антимюллерова гормона указывает на небольшое количество фолликулов. Небольшое количество фолликулов (наблюдаемое и подсчитанное во время ультразвукового исследования) означает, что наступление беременности после экстракорпорального оплодотворения маловероятно, но все еще возможно.

Однако беременность может быть возможна даже при отклонениях в результатах анализа.

Лечение проблем с яйцеклетками

  • Лечение выбирают с учетом обстоятельств и возраста женщины

Поскольку беременность возможна, каждой женщине предлагается индивидуальное лечение в зависимости от возраста и обстоятельств. Такие методы лечения могут включать препараты, которые применяются при проблемах с овуляцией, а именно кломифен, летрозол и гонадотропины человека.

Если женщина старше 42 лет, или если снизилось количество или качество яйцеклеток, то вариантом может быть использование яйцеклетки другой женщины (донора).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.