Бесплодие вследствие проблем с фаллопиевыми трубами и аномалий малого таза

Проблемы с фаллопиевыми трубами (заблокированные или поврежденные фаллопиевы трубы) могут препятствовать движению сперматозоидов к яйцеклетке или движению яйцеклетки или оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) от яичника в матку для имплантации. Аномалии в малом тазу, включая матку (таки как фибромы матки), могут препятствовать прикреплению (имплантации) плодного яйца к слизистой оболочке матки и блокировать фаллопиевы трубы.
Для выявления аномалии фаллопиевых труб или другой аномалии в малом тазу врачи могут провести рентгенологическое исследование после введения рентгеноконтрастного препарата через шейку матки (гистеросальпингография), либо сделать ультразвуковое исследование после введения в матку раствора соли (соногистерография) или обследовать органы через зонд с камерой (лапароскоп), который вводится через разрез чуть ниже пупка.
Лечение зависит от типа и локализации аномалии (фаллопиевы трубы или матка) и возраста женщины, но может быть рекомендовано экстракорпоральное оплодотворение или хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о бесплодии).
Расположение органов женской репродуктивной системы
Овуляция и имплантация
Причины
Проблемы с фаллопиевыми трубами возникают из-за состояний, при которых труба блокируется или повреждается, в том числе таких как:
инфекции органов малого таза (такие, как воспалительные заболевания органов малого таза);
внематочная беременность в фаллопиевых трубах (эктопическая беременность) в прошлом;
хирургическое вмешательство в области малого таза или нижней части брюшной полости;
воспаление, при котором повреждается матка и фаллопиевы трубы (например, вызванное туберкулезом или воспалительным заболеванием кишечника);
Бактерии, например, являющиеся возбудителями воспалительных заболеваний органов малого таза, могут попасть во влагалище во время полового акта с партнером, у которого присутствует инфекция, передающаяся половым путем, такая как гонорея. Из влагалища бактерии могут распространиться на шейку матки. Затем они могут распространиться вверх, в матку и иногда в фаллопиевы трубы. Некоторые бактерии, например, хламидии, могут инфицировать фаллопиевы трубы, не вызывая симптомов. Эти инфекции могут необратимо повредить фаллопиевы трубы. Может образоваться рубцовая ткань и закупорить фаллопиевы трубы.
Аномалии в малом тазу могут блокировать трубы или предотвращать имплантацию плодного яйца в матке. К ним относятся:
полосы рубцовой ткани (спайки) между структурами, обычно не связанными между собой, в матке или органах малого таза (синдром Ашермана);
врожденные пороки развития матки и фаллопиевых труб.
Спайки внутри матки обычно вызываются инфекциями или травмой во время хирургического вмешательства, обычно при расширении и кюретаже (РДВ). Рубцевание также может поражать шейку матки, особенно после инфекции, травмы или хирургического вмешательства на шейке матки.
Диагностика
Иногда анализы на инфекцию органов малого таза
соногистерография (ультразвуковое исследование с введением физиологического раствора) или гистеросальпингография, если соногистерография недоступна;
гистероскопия для дальнейшей оценки отклонений;
а редких случаях лапароскопическая операция.
При подозрении на инфекцию органов малого таза проводятся анализы для выявления гонореи или хламидийной инфекции. Скрининг на инфекции, передающиеся половым путем, является стандартной медицинской процедурой при планировании беременности.
Проводятся процедуры, чтобы определить, закупорены ли фаллопиевы трубы. К ним относятся гистеросальпингография, соногистерография, лапароскопия и гистероскопия. Во время лапароскопии и гистероскопии диагностика и лечение часто проводятся параллельно.
Соногистерография (ультразвуковое исследование с введением физиологического раствора)
Соногистерография применяется для выявления и/или дальнейшей оценки проблем с фаллопиевыми трубами и других аномалий малого таза.
Солевой (физиологический) раствор вводят внутрь матки через шейку матки во время выполнения ультразвукового исследования, так что матка раздувается изнутри и аномалии легче рассмотреть. Если физиологический раствор протекает в фаллопиевы трубы, значит, они не заблокированы.
Соногистерография — быстрая процедура и не требует применения обезболивающих средств. Эта процедура считается более безопасной, чем гистеросальпингография, поскольку не требует облучения или инъекции контрастного вещества.
По неизвестным причинам после проведения соногистерографии фертильность у молодых женщин, по-видимому, немного улучшается, если результаты в норме. Врачи могут подождать, чтобы проверить, забеременеет ли молодая женщина после этой процедуры, прежде чем проводить дополнительные анализы функции фаллопиевых труб.
Соногистерография, при ее наличии, пришла на смену гистеросальпингографии. Соногистерография имеет преимущества, связанные с возможностью выполнения в кабинете врача, не требует облучения и, как правило, является менее дорогостоящей процедурой, чем гистеросальпингография.
Гистеросальпингография
При гистеросальпингографии рентгенологическое исследование выполняется после введения рентгеноконтрастного препарата через шейку матки. Краситель выявляет внутреннее строение матки и фаллопиевых труб. Эта процедура проводится через несколько дней после окончания менструации и перед овуляцией. Гистеросальпингография не требует применения анестезирующего средства. Возможны аллергические реакции на контрастное вещество (включая йод).
С помощью гистеросальпингографии можно обнаружить некоторые структурные нарушения, которые могут блокировать фаллопиевы трубы. Однако примерно в 15 % случаев гистеросальпингография указывает на то, что фаллопиевы трубы заблокированы, хотя это не так — это называется ложноположительным результатом.
Как и при соногистерографии, после гистеросальпингографии фертильность у молодых женщин, по-видимому, немного улучшается, если результаты в норме.
Гистероскопия
Если в матке обнаружены аномалии, врачи могут провести исследование матки с помощью инструмента с камерой, который называется гистероскопом и вводится в матку через влагалище и шейку матки. Если обнаружены спайки, полипы или небольшая фиброма, то частицы аномальной ткани могут быть удалены при помощи инструментов, введенных через гистероскоп, что увеличивает шансы женщины забеременеть.
Лапароскопия
Если подтверждается, что фаллопиевы трубы заблокированы или у женщины имеется эндометриоз, проводится осмотр брюшной полости при помощи тонкой трубки, которая называется лапароскопом и вводится в брюшную полость через маленький разрез ниже пупка. Как правило, используется общая анестезия. Лапароскопия позволяет врачам рассмотреть матку, фаллопиевы трубы и яичники. Тем не менее, эту процедуру редко проводят для диагностики проблем с фаллопиевыми трубами.
Инструменты, введенные через лапароскоп, также могут быть использованы для удаления аномальной ткани из органов малого таза.
Лечение
Антибиотики, если диагностирована инфекция органов малого таза
лапароскопия и/или гистероскопия для лечения или удаления аномальной ткани;
экстракорпоральное оплодотворение или, у молодых женщин, иногда хирургическое вмешательство.
Если диагностирована инфекция органов малого таза, ее лечат антибиотиками.
Выбор метода лечения проблем с фаллопиевыми трубами или малым тазом зависит от причины. Иногда удаляют аномальную ткань (например, фибромы матки или полипы), если она обнаружена во время диагностического хирургического вмешательства (например, во время гистероскопии или лапароскопии).
Для восстановления фаллопиевой трубы, поврежденной внематочной беременностью, инфекцией или предшествующей процедурой трубной стерилизации, особенно у более молодых женщин, может быть выполнено хирургическое вмешательство, если повреждение не является тяжелым. Тем не менее, после такого хирургического вмешательства шансы на физиологическую беременность невелики. Шансы эктопической беременности выше, чем обычно, как до, так и после проведения такого рода хирургического вмешательства. Поэтому вместо него часто рекомендуют экстракорпоральное оплодотворение.
Вспомогательные репродуктивные технологии часто являются необходимостью или возможным вариантом, особенно для женщин в возрасте до 30 лет.