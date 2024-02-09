Бесплодие вследствие проблем с фаллопиевыми трубами и аномалий малого таза

Проблемы с фаллопиевыми трубами возникают из-за состояний, при которых труба блокируется или повреждается, в том числе таких как:

Бактерии, например, являющиеся возбудителями воспалительных заболеваний органов малого таза, могут попасть во влагалище во время полового акта с партнером, у которого присутствует инфекция, передающаяся половым путем, такая как гонорея. Из влагалища бактерии могут распространиться на шейку матки. Затем они могут распространиться вверх, в матку и иногда в фаллопиевы трубы. Некоторые бактерии, например, хламидии, могут инфицировать фаллопиевы трубы, не вызывая симптомов. Эти инфекции могут необратимо повредить фаллопиевы трубы. Может образоваться рубцовая ткань и закупорить фаллопиевы трубы.

Аномалии в малом тазу могут блокировать трубы или предотвращать имплантацию плодного яйца в матке. К ним относятся:

Эндометриоз

фибромы или полипы в матке;

полосы рубцовой ткани (спайки) между структурами, обычно не связанными между собой, в матке или органах малого таза (синдром Ашермана);

врожденные пороки развития матки и фаллопиевых труб.

Спайки внутри матки обычно вызываются инфекциями или травмой во время хирургического вмешательства, обычно при расширении и кюретаже (РДВ). Рубцевание также может поражать шейку матки, особенно после инфекции, травмы или хирургического вмешательства на шейке матки.