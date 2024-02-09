Бесплодие вследствие проблем с овуляцией

Женская репродуктивная система контролируется гормонами, вырабатываемыми областями головного мозга, включая гипоталамус (область головного мозга, которая координирует и контролирует гормональную активность) и гипофиз, а также яичниками. Гормональные взаимодействия, управляющие овуляцией и менструальным циклом, имеют следующую последовательность:

Гонадотропин-рилизинг гормон (ГнРГ) высвобождается из гипоталамуса.

ГнРГ стимулирует гипофиз (также расположенный в головном мозге).

Гипофиз высвобождает лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) .

ЛГ и ФСГ (гормоны, контролирующими овуляцию) стимулируют яичники .

Яичники вырабатывают женские половые гормоны эстроген и прогестерон, которые управляют менструальным циклом.

Проблемы с овуляцией (выходом яйцеклетки) появляются тогда, когда одна из частей этой системы не функционирует должным образом. Овуляция может быть нарушена, если какой-либо из этих этапов или гормонов не соответствуют норме. На овуляцию также могут влиять нарушения в работе других гормональных желез, например, надпочечников или щитовидной железы.

Проблемы с овуляцией могут быть вызваны многими заболеваниями.

Наиболее распространенной причиной хронических проблем с овуляцией является:

синдром поликистозных яичников, который является причиной нерегулярных месячных, и часто также приводит к избыточному увеличению веса, угревой сыпи и/или избыточному оволосению тела (из-за избыточной выработки мужских гормонов яичниками).

К другим причинам проблем с овуляцией относятся:

сахарный диабет;

ожирение;

Гипертиреоз

Гипотиреоз

чрезмерные физические упражнения;

некоторые лекарственные препараты (в том числе эстрогены и прогестины, а также некоторые антидепрессанты);

чрезмерная потеря веса;

Депрессия

В редких случаях причиной является преждевременная менопауза — когда запас яйцеклеток в яичниках оказывается низким в возрасте меньше среднего (средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год).

У женщин с проблемами с овуляцией могут отсутствовать менструации (аменорея) или иметь место нерегулярные кровотечения, называемые аномальным маточным кровотечением.