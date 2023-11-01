Сахарный диабет во время беременности

Примерно у 4 % беременных женщин развивается диабет во время беременности. Это заболевание называется диабетом беременных . Гестационный диабет чаще встречается у женщин с:

ожирение;

Семейным анамнезом диабета

Определенным этническим происхождением, особенно у представительниц монголоидной расы или уроженок Тихоокеанских островов нелатиноамериканского происхождения, а также у женщин из испаноязычных/латиноамериканских стран

Нераспознанный и непролеченный диабет беременных может повысить риск проблем со здоровьем для беременных женщин и плода, а также риск смерти плода.

Диабет беременных возникает у женщин, так как их организм не может вырабатывать достаточно инсулина. Инсулин помогает контролировать уровень сахара (глюкозы) в крови. Во время беременности нужно больше инсулина, поскольку плацента вырабатывает гормон, который делает организм менее чувствительным к инсулину (инсулинорезистентность). Этот эффект особенно заметен на поздних сроках беременности, когда увеличивается плацента. В результате этого уровень сахара в крови повышается. После этого нужно еще больше инсулина.

У некоторых женщин диабет мог быть до наступления беременности, но заболевание не было распознано до того, как они забеременели.