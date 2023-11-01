Сахарный диабет во время беременности

Для женщин, у которых был диабет до наступления беременности, риски развития осложнений во время беременности зависят от того, как долго они болеют диабетом, и присутствуют ли такие осложнения диабета, как повышенное артериальное давление или поражение почек. Беременность обычно делает диабет (тип 1 и 2) более трудно контролируемым, но не провоцирует и не усугубляет осложнения диабета (такие, как поражение глаз, почек или нервов).
(См. также Диабет.)
диабет беременных;
Примерно у 4 % беременных женщин развивается диабет во время беременности. Это заболевание называется диабетом беременных . Гестационный диабет чаще встречается у женщин с:
ожирение;
Семейным анамнезом диабета
Определенным этническим происхождением, особенно у представительниц монголоидной расы или уроженок Тихоокеанских островов нелатиноамериканского происхождения, а также у женщин из испаноязычных/латиноамериканских стран
Нераспознанный и непролеченный диабет беременных может повысить риск проблем со здоровьем для беременных женщин и плода, а также риск смерти плода.
Диабет беременных возникает у женщин, так как их организм не может вырабатывать достаточно инсулина. Инсулин помогает контролировать уровень сахара (глюкозы) в крови. Во время беременности нужно больше инсулина, поскольку плацента вырабатывает гормон, который делает организм менее чувствительным к инсулину (инсулинорезистентность). Этот эффект особенно заметен на поздних сроках беременности, когда увеличивается плацента. В результате этого уровень сахара в крови повышается. После этого нужно еще больше инсулина.
У некоторых женщин диабет мог быть до наступления беременности, но заболевание не было распознано до того, как они забеременели.
Риски, связанные с диабетом, во время беременности
В случае недостаточного контроля, диабет с большей вероятностью приводит к проблемам.
На малом сроке беременности, недостаточный контроль диабета повышает риск следующих проблем:
серьезные врожденные пороки;
Выкидыш
На поздних сроках беременности недостаточный контроль диабета повышает риск следующих проблем:
ребенок с массой тела при рождении 4 килограмма и более;
преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности);
дистоция плечиков (плечики плода могут застрять в родовом канале);
Младенцы, рожденные у женщин с диабетом, часто крупнее, чем младенцы у женщин, не страдающих диабетом. Если диабет плохо контролируется, младенец может быть особенно крупным. Во время влагалищных родов прохождение крупного плода чаще вызывает затруднения и травмы у плода. Следовательно, может понадобиться кесарево сечение. Также легкие плода развиваются медленно.
Дети, рожденные у женщин с диабетом, имеют повышенный риск низкого уровня сахара, кальция и высокого уровня билирубина в крови (гипербилирубинемию), способного вызвать желтуху новорожденных (желтушность кожи и белков глаз).
Диагностика диабета во время беременности
Анализы крови для измерения уровня глюкозы в крови
Большинство экспертов рекомендуют врачам регулярно проверять всех беременных женщин на наличие гестационного диабета, обычно на 24–28 неделе беременности.
Чтобы диагностировать наличие диабета, некоторые врачи рекомендуют сдать образец крови, обычно утром натощак, чтобы определить уровень сахара (глюкозы).
Но лучший способ подтвердить диагноз диабета — это двухэтапный тест, который начинается с того, что женщина выпивает напиток, содержащий глюкозу. Через час после употребления напитка берут образцы крови на анализ, чтобы определить, повышается ли уровень сахара в крови до аномальных уровней. Если он слишком высокий, врачи дают женщине жидкость, содержащую большее количество глюкозы. Через 3 часа уровень глюкозы в крови измеряют повторно. Если он все еще высок, ставится диагноз диабета. Этот тест называется «пероральный тест на переносимость глюкозы».
Лечение диабета во время беременности
Тщательное наблюдение за женщиной и плодом
Диета, физические упражнения и иногда лекарственные препараты для контроля уровня сахара
Набор с глюкагоном (для использования при слишком сильном снижении уровня сахара)
Иногда лекарственные препараты для стимуляции родов
Для снижения риска возникновения проблем врачи обычно делают следующее:
Задействует специалистов по диабету (включая медсестер, диетолога и социальных работников), а также педиатра.
Незамедлительно диагностируют и лечат любые проблемы, связанные с беременностью, независимо от того, насколько незначительными они являются
Составляют план родов и приглашают опытного педиатра
Обеспечивают доступность интенсивной терапии для новорожденного (при необходимости)
Контролируют уровень сахара в крови
Риск развития осложнения во время беременности можно снизить, контролируя уровень сахара в крови. Уровень следует держать максимально приближенным к нормальному во время всей беременности.
Врачи советуют женщинам, страдающим диабетом и планирующим забеременеть, немедленно начать предпринимать шаги по контролю уровня сахара, если они еще этого не сделали. Эти шаги предусматривают соответствующую диету, физические нагрузки и в случае необходимости применение инсулина. Продукты с высоким содержанием сахара следует исключить из диеты, женщины должны потреблять такое количество еды, чтобы не набирать лишний вес во время беременности.
Большинству беременных женщин с диабетом рекомендуют измерять уровень сахара в крови дома несколько раз в день с помощью домашнего устройства мониторинга уровня сахара в крови. Если уровень сахара в крови высокий, женщина должна принять пероральный гипогликемический препарат или инсулин.
Лечение иногда слишком сильно понижает уровень сахара в крови (гипогликемия). Гипогликемия тяжелой степени вызывает дезориентацию и потерю сознания и может происходить без предупреждающих симптомов. Если у женщины часто возникают эпизоды гипогликемии (например, если у нее длительное время диабет типа 1), ей выдают комплект с глюкагоном и учат им пользоваться. Инъекции глюкагона повышают уровень сахара в крови. Члена семьи также учат пользоваться этим комплектом. Затем, если развиваются симптомы тяжелой гипогликемии, женщина или член семьи может сделать инъекцию глюкагона.
Контролировать диабет особенно важно на поздних сроках беременности, поскольку в это время уровень сахара в крови повышается. Обычно нужна более высокая доза инсулина.
Мониторинг состояния плода
Женщину часто просят ежедневно считать количество раз, когда она чувствует движение плода. Если все хорошо, она должна чувствовать не меньше 10 движений (толчки, трепетание или перекатывания) в течение 2 часов. Обычно плод делает 10 движений за более короткий период времени. Женщина должна немедленно сообщить врачу, если она заметила неожиданное уменьшение количества движений.
Врачи наблюдают за плодом, выполняя тесты, такие, как мониторинг сердцебиения плода, нестрессовые тесты и биофизические профили (с использованием ультразвукового исследования). Мониторинг часто начинается на 32 неделе беременности или раньше, если развиваются осложнения, например, если развитие плода не соответствует норме или если у женщины развивается повышенное артериальное давление.
Врач может взять и проанализировать образец околоплодной (амниотической) жидкости при наличии одного из упомянутых ниже факторов:
В предшествующих беременностях у женщины были проблемы, связанные с беременностью.
Предполагаемая дата родов точно неизвестна.
Уровень сахара в крови плохо контролируется.
Неадекватное ведение беременности.
Женщина не следовала предписанному плану лечения.
Эта процедура называется амниоцентезом, она помогает врачу определить, достаточно ли зрелыми являются легкие плода, чтобы вдыхать воздух, и таким образом определить, когда можно провести безопасные роды.
Роды и родоразрешение
Если роды не начались до 39 недели, врач может стимулировать их с помощью лекарственного препарата (см. Индукция родов). Обычно возможны влагалищные роды.
Во время родов и родоразрешения многим женщинам с диабетом нужно делать непрерывную инфузию инсулина через катетер, вставленный в вену.
После родоразрешения
У младенца, рожденного у женщин с диабетом, персонал больницы измеряет уровень сахара в крови, уровни кальция и билирубина, поскольку обычно дети таких матерей имеют аномальные уровни. За новорожденным также наблюдают для выявления симптомов этих аномалий.
Для женщин с диабетом потребность в инсулине значительно уменьшается сразу после родов. Но эта потребность обычно возвращается к уровню до беременности в течение 1 недели.
После родов диабет беременных обычно исчезает. Однако у многих женщин с диабетом беременных с возрастом развивается диабет 2-го типа.