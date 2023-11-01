Повышенное артериальное давление во время беременности

Повышенное артериальное давление (гипертензия) во время беременности классифицируется следующим образом:

Хроническая гипертензия: артериальное давление было высоким до наступления беременности.

Гипертензия беременных: артериальное давление повысилось впервые после 20-й недели беременности (обычно после 37 недели). Этот тип гипертензии обычно проходит в течение 6 недель после родов.

Преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности) Она сопровождается наличием белка в моче. Преэклампсия диагностируется и лечится иным образом, нежели другие типы повышенного артериального давления.

У женщин с хронической гипертензией повышен риск возникновения потенциально серьезных проблем во время беременности. Однако следующие проблемы могут возникнуть при хронической гипертензии или гипертензии беременных:

Синдром HELLP включает гемолиз (разрушение эритроцитов), повышенный уровень печеночных ферментов (указывающий на повреждение печени) и низкий уровень тромбоцитов, что снижает способность крови к свертыванию и повышает риск кровотечений во время и после родов.

Во время беременности за женщинами с повышенным артериальным давлением ведется наблюдение, чтобы убедиться, что артериальное давление контролируется должным образом, почки функционируют нормально и плод растет нормально. Однако преждевременное отслоение плаценты нельзя предотвратить или спрогнозировать. Часто необходимы преждевременные роды, чтобы предотвратить мертворождение или осложнения, связанные с повышенным артериальным давлением (такие, как инсульт) у женщины.

Диагностика повышенного артериального давления во время беременности Регулярное измерение артериального давления Артериальное давление измеряется регулярно во время пренатальных визитов. Обычно, если тяжелая гипертензия возникает у беременных женщин впервые, врачи проводят анализы для исключения других причин гипертензии.