Повышенное артериальное давление во время беременности

Повышенное артериальное давление (гипертензия) во время беременности классифицируется следующим образом:
Хроническая гипертензия: артериальное давление было высоким до наступления беременности.
Гипертензия беременных: артериальное давление повысилось впервые после 20-й недели беременности (обычно после 37 недели). Этот тип гипертензии обычно проходит в течение 6 недель после родов.
Преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности) Она сопровождается наличием белка в моче. Преэклампсия диагностируется и лечится иным образом, нежели другие типы повышенного артериального давления.
У женщин с хронической гипертензией повышен риск возникновения потенциально серьезных проблем во время беременности. Однако следующие проблемы могут возникнуть при хронической гипертензии или гипертензии беременных:
преэклампсия и/или эклампсия (судороги, вызванные тяжелой преэклампсией);
усугубление повышенного артериального давления;
недостаточный рост плода в сравнении с ожидаемым (маловесный к сроку гестации);
преждевременное отслоение плаценты от матки (отслойка плаценты);
Синдром HELLP включает гемолиз (разрушение эритроцитов), повышенный уровень печеночных ферментов (указывающий на повреждение печени) и низкий уровень тромбоцитов, что снижает способность крови к свертыванию и повышает риск кровотечений во время и после родов.
Во время беременности за женщинами с повышенным артериальным давлением ведется наблюдение, чтобы убедиться, что артериальное давление контролируется должным образом, почки функционируют нормально и плод растет нормально. Однако преждевременное отслоение плаценты нельзя предотвратить или спрогнозировать. Часто необходимы преждевременные роды, чтобы предотвратить мертворождение или осложнения, связанные с повышенным артериальным давлением (такие, как инсульт) у женщины.
Диагностика повышенного артериального давления во время беременности
Регулярное измерение артериального давления
Артериальное давление измеряется регулярно во время пренатальных визитов.
Обычно, если тяжелая гипертензия возникает у беременных женщин впервые, врачи проводят анализы для исключения других причин гипертензии.
Лечение повышенного артериального давление во время беременности
При легком или умеренном повышении артериального давления, режим покоя или, при необходимости, гипотензивные препараты;
при более серьезном повышении артериального давления, гипотензивные препараты;
отказ от применения некоторых гипотензивных препаратов.
Вопрос о применении лекарственных препаратов зависит от значений повышенного артериального давления и от функции почек. Применение и выбор лекарственных препаратов для лечения хронической и гестационной гипертензии очень похожи. Однако гестационная гипертензия часто возникает в позднем сроке беременности и не требует лечения лекарственными препаратами.
Лечение повышенного артериального давления легкой и умеренной степени тяжести (140/90–159/109 миллиметров ртутного столба [мм рт. ст.]) зависит от многих факторов. Врачи могут порекомендовать снизить физическую активность, чтобы помочь снизить артериальное давление. Если снижение активности не понижает артериальное давление, многие специалисты рекомендуют лечение гипотензивными препаратами. Неизвестно, превосходит ли польза от этих лекарственных препаратов риски. Однако если функция почек нарушена, эти лекарственные препараты необходимы. Если повышенное артериальное давление не контролируется должным образом, это также негативно сказывается на почках.
При очень высоком артериальном давлении (160/110 мм рт. ст. или выше) рекомендуется лечение гипотензивными препаратами (см. таблицу Гипотензивные препараты). Лечение может снизить риск инсульта и других осложнений, связанных с повышенным артериальным давлением.
Если артериальное давление очень высокое (180/110 мм рт. ст. или выше), состояние женщины оценивается сразу, поскольку риск осложнений для женщины и/или плода высокий. Если женщина желает продолжить беременность, несмотря на риск, ей понадобится прием нескольких гипотензивных препаратов. Ее могут госпитализировать ближе к концу беременности. Если ее состояние ухудшается, врач может порекомендовать закончить беременность.
Женщину обучают, как измерять артериальное давление дома. Врач периодически выполняет тесты, чтобы определить, как функционируют почки и печень, и ультразвуковое исследование, чтобы определить, как развивается плод.
Если у беременной женщины умеренно повышенное или очень высокое артериальное давление, роды обычно проводят на 37–39 неделе. Роды проводят раньше, если плод развивается медленно, если у плода проблемы или если у женщины наблюдается тяжелая преэклампсия.
Гипотензивные препараты
Большинство гипотензивных препаратов, используемых для лечения повышенного артериального давления, можно безопасно применять во время беременности. Они включают:
Метилдопа
Бета-блокаторы (чаще всего лабеталол)
Блокаторы кальциевых каналов (например, нифедипин)
Однако прием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) во время беременности следует прекратить, особенно в двух последних триместрах. Эти препараты могут вызывать врожденные пороки мочевыводящих путей у плода. В результате этого ребенок может умереть сразу после рождения.
Прием блокаторов рецепторов к ангиотензину II прекращается, поскольку они увеличивают риск возникновения проблем с почками, легкими и скелетом, а также гибели плода.
Прием антагонистов альдостерона (спиронолактон и эплеренон) также прекращают, поскольку они могут спровоцировать развитие женских характеристик у плода мужского пола.
Прием тиазидных диуретиков обычно прекращают, поскольку они могут привести к низкому уровню калия у плода. Однако если другие лекарственные препараты неэффективны или связаны с непереносимыми побочными эффектами, женщинам с хронической гипертензией могут назначить тиазидные диуретики (например, гидрохлортиазид) и во время беременности.
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