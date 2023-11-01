Заболевания щитовидной железы во время беременности

Заболевания щитовидной железы могут возникнуть до наступления беременности или могут развиться во время беременности. Беременность не влияет на симптомы заболеваний щитовидной железы. Влияние на плод зависит от определенного заболевания щитовидной железы и от лекарственных препаратов, применяемых для его лечения. Но в общем риски следующие:
Нелеченая чрезмерная активность щитовидной железы (гипертиреоз): Медленный или более медленный по сравнению с ожидаемым рост плода, преэклампсия (разновидность высокого артериального давления, которая возникает во время беременности) и мертворождение
Нелеченая недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз): отставание в умственном развитии детей и выкидыш
Наиболее частыми причинами гипотиреоза у беременных являются:
Если у женщины есть или было заболевание щитовидной железы, за ней и ребенком ведется тщательное наблюдение во время и после беременности. Врач регулярно проверяет изменения и симптомы и делает анализы крови для измерения уровня гормона щитовидной железы.
Болезнь Грейвса
При болезни Грейвса (аутоиммунное заболевание) аномальные антитела стимулируют щитовидную железу к выработке избыточного гормона щитовидной железы. Аномальные антитела могут проникать через плаценту и стимулировать щитовидную железу плода. В результате этого у плода периодически учащается сердцебиение, и его развитие не соответствует норме. Щитовидная железа плода может увеличиваться, образуя зоб. В редких случаях зоб такой большой, что затрудняет глотание, вызывает накопление большого количества жидкости в околоплодных оболочках (многоводие) или провоцирует преждевременные роды.
Обычно во время беременности болезнь Грейвса лечат при помощи как можно более низких эффективных пероральных доз пропилтиоурацила. Физикальные обследования и измерения уровня гормона щитовидной железы проводятся регулярно, поскольку пропилтиоурацил проникает через плаценту. Лекарственный препарат может замедлять активность щитовидной железы и не позволять плоду вырабатывать достаточное количество гормона щитовидной железы. Он также может способствовать образованию зоба у плода. Синтетические гормоны щитовидной железы, которые обычно также используются для лечения этого заболевания, не используются с пропилтиоурацилом во время беременности. Эти гормоны могут скрывать проблемы, которые возникают при слишком высоких дозах пропилтиоурацила; также они могут вызывать гипотиреоз у плода. Метимазол может использоваться вместо пропилтиоурацила.
Часто болезнь Грейвса становится менее тяжелой в 3-м триместре, поэтому дозу лекарственного препарата можно уменьшить или прекратить его прием.
Радиоактивный изотоп йода, который используется для диагностики и лечения болезни Грейвса, не применяется во время беременности, поскольку он может повредить щитовидную железу плода.
В случае тиреотоксического криза (внезапная чрезмерная гиперактивность щитовидной железы) или ухудшения симптомов женщине могут назначить бета-блокаторы (используемые для лечения повышенного артериального давления).
В случае необходимости щитовидную железу у беременной женщины можно удалить во 2-м триместре. В этом случае женщина должна начать прием синтетических гормонов через 24 часа после хирургического вмешательства. У таких женщин прием этих гормонов не создает проблем для плода.
Гипотиреоз
Гипотиреоз иногда приводит к прекращению менструаций. Однако у женщин с легким или умеренным гипотиреозом часто наблюдается нормальный менструальный цикл и они могут забеременеть. Во время беременности женщины могут продолжить прием синтетических тиреоидных гормонов в обычной дозе (T4). По мере развития беременности может потребоваться коррекция дозы.
Если гипотиреоз сначала диагностируется во время беременности, его лечат тироксином.
Тиреоидит Хашимото
Тиреоидит Хашимото — хроническое воспаление щитовидной железы, которое вызвано аутоиммунной реакцией (когда функция иммунной системы нарушена, и она атакует собственные ткани). Поскольку иммунная система подавлена во время беременности, это заболевание может стать менее явным. Однако у беременных женщин иногда развивается гипотиреоз или гипертиреоз, требующий лечения.
Подострый тиреоидит
Подострый тиреоидит (внезапное воспаление щитовидной железы) является довольно распространенным во время беременности. Щитовидная железа может увеличиваться, образуя зоб, который достаточно чувствителен. Зоб обычно развивается во время или после респираторной инфекции. Гипертиреоз может развиваться и вызывать симптомы, но он временный.
Подострый тиреоидит обычно не требует лечения.
Заболевания щитовидной железы после родов
В течение первых 6 месяцев после родов, щитовидная железа может стать недостаточно активной (гипотиреоз) или чрезмерно активной (гипертиреоз).
Послеродовые заболевания щитовидной железы более часты у женщин, у которых есть:
Зоб
Близкие родственники, с гипертиреозом или гипотиреозом, вызванными аутоиммунной реакцией
Тиреоидит Хашимото
сахарный диабет 1-го типа.
Если у женщины присутствуют любые из вышеуказанных факторов риска, врач измеряет уровня гормонов щитовидной железы в 1-м триместре и после родов. Заболевания щитовидной железы, которые развиваются после родов, обычно временны, но могут потребовать лечения.
Заболевание, называемое безболезненным тироидитом с преходящим гипертиреозом может развиваться внезапно в течение первых нескольких недель после родов. Оно, вероятно, вызывается аутоиммунной реакцией. Это заболевание может сохраняться, периодически рецидивировать или стабильно ухудшаться.