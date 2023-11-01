Заболевания щитовидной железы во время беременности

При болезни Грейвса (аутоиммунное заболевание) аномальные антитела стимулируют щитовидную железу к выработке избыточного гормона щитовидной железы. Аномальные антитела могут проникать через плаценту и стимулировать щитовидную железу плода. В результате этого у плода периодически учащается сердцебиение, и его развитие не соответствует норме. Щитовидная железа плода может увеличиваться, образуя зоб. В редких случаях зоб такой большой, что затрудняет глотание, вызывает накопление большого количества жидкости в околоплодных оболочках (многоводие) или провоцирует преждевременные роды.

Обычно во время беременности болезнь Грейвса лечат при помощи как можно более низких эффективных пероральных доз пропилтиоурацила. Физикальные обследования и измерения уровня гормона щитовидной железы проводятся регулярно, поскольку пропилтиоурацил проникает через плаценту. Лекарственный препарат может замедлять активность щитовидной железы и не позволять плоду вырабатывать достаточное количество гормона щитовидной железы. Он также может способствовать образованию зоба у плода. Синтетические гормоны щитовидной железы, которые обычно также используются для лечения этого заболевания, не используются с пропилтиоурацилом во время беременности. Эти гормоны могут скрывать проблемы, которые возникают при слишком высоких дозах пропилтиоурацила; также они могут вызывать гипотиреоз у плода. Метимазол может использоваться вместо пропилтиоурацила.

Часто болезнь Грейвса становится менее тяжелой в 3-м триместре, поэтому дозу лекарственного препарата можно уменьшить или прекратить его прием.

Радиоактивный изотоп йода, который используется для диагностики и лечения болезни Грейвса, не применяется во время беременности, поскольку он может повредить щитовидную железу плода.

В случае тиреотоксического криза (внезапная чрезмерная гиперактивность щитовидной железы) или ухудшения симптомов женщине могут назначить бета-блокаторы (используемые для лечения повышенного артериального давления).

В случае необходимости щитовидную железу у беременной женщины можно удалить во 2-м триместре. В этом случае женщина должна начать прием синтетических гормонов через 24 часа после хирургического вмешательства. У таких женщин прием этих гормонов не создает проблем для плода.