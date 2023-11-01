Заболевание сердца во время беременности

Большинство женщин с заболеваниями сердца, в том числе с некоторыми заболеваниями сердечных клапанов (такими как пролапс митрального клапана) и некоторыми врожденными пороками сердца, могут безопасно рожать здоровых детей без постоянных побочных эффектов в отношении функции сердца или продолжительности жизни. Однако женщины с умеренной или тяжелой сердечной недостаточностью до беременности подвержены значительному риску. Прежде чем забеременеть, такие женщины должны проконсультироваться с врачом и убедиться, что они получают максимально эффективное лечение заболевания сердца.

Женщинам с некоторыми типами заболеваний сердца беременность не рекомендуется, поскольку она повышает риск смерти. Среди них:

Если у женщины с одним из этих заболеваний наступает беременность, врач рекомендует ей прервать беременность как можно раньше.

Во время беременности сердце работает в усиленном режиме. Следовательно, беременность может усугубить заболевание сердца или привести к тому, что симптомы заболевания сердца появятся впервые. Обычно риск смерти (женщины или плода) повышается, только если заболевание сердца было тяжелым до того, как женщина забеременела. Однако в зависимости от типа и степени тяжести заболевания сердца могут развиваться серьезные осложнения. Эти осложнения включают накопление жидкости в легких (отек легких), нарушение сердечного ритма и инсульт.

Риск развития этих проблем повышается в течение беременности, так как нагрузка на сердце растет. Беременные женщины с заболеванием сердца могут сильно уставать и, возможно, им придется ограничить свою активность. Изредка женщинам с тяжелым заболеванием сердца рекомендуется сделать аборт на ранних сроках беременности. Также риск возрастает во время родов и родоразрешения. После родов женщины с тяжелым заболеванием сердца могут все еще быть в опасности в течение по крайней мере 6 месяцев, в зависимости от типа заболевания сердца.

Заболевание сердца у беременных женщин может влиять на плод. Плод может родиться преждевременно. Женщины с определенными врожденными пороками сердца с большей вероятностью могут родить ребенка с похожими врожденными дефектами. Ультразвуковое исследование может выявить некоторые из этих дефектов до рождения плода.

Если тяжелое заболевание сердца у беременной женщины неожиданно усугубляется, плод может умереть.

Околородовая кардиомиопатия Стенки сердца (миокард) могут поражаться (это называется кардиомиопатией) на поздних сроках беременности или после родов. Этот период называют околородовым, поэтому и это заболевание называется околородовая кардиомиопатия. Причина неизвестна. Следующие факторы повышают риск околородовой кардиомиопатии: несколько предыдущих беременностей;

возраст 30 лет и старше;

ногоплодная беременность;

преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности). Околородовая кардиомиопатия часто развивается в последующих беременностях, в частности, если функция сердца не возвращается к норме. Таким образом, женщинам, у которых было это заболевание, часто не рекомендуют беременеть еще раз. Лечение околородовой кардиомиопатии схоже с лечением сердечной недостаточности, за исключением использования ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и антагонистов альдостерона (спиронолактон и эплеренон).

заболевания сердечных клапанов; В идеале заболевания сердечных клапанов следует диагностировать и лечить до наступления беременности. Врачи часто рекомендуют хирургическое лечение женщинам с тяжелыми заболеваниями. К наиболее часто повреждаемым во время беременности клапанам относятся аортальный и митральный. Заболевания, которые вызывают сужение отверстия в сердечном клапане (стеноз), являются особенно опасными. Стеноз митрального клапана может приводить к скоплению жидкости в легких (отек легкого) и быстрому нерегулярному сердечному ритму (фибрилляция предсердий). Лечение фибрилляции предсердий у беременных женщин аналогично таковому у других людей, за исключением того, что некоторые противоаритмические препараты (например, амиодарон) не используются. Беременные женщины с митральным стенозом внимательно наблюдаются на протяжении всей беременности, поскольку митральный стеноз может быстро развиться в тяжелую форму. При необходимости выполнение вальвотомии является относительно безопасным во время беременности. Женщинам с тяжелым аортальным или митральным стенозом, вызывающем симптомы, не рекомендуется беременность. Женщины с пролапсом митрального клапана обычно хорошо переносят беременность.