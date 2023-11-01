Заболевание сердца во время беременности

Большинство женщин с заболеваниями сердца, в том числе с некоторыми заболеваниями сердечных клапанов (такими как пролапс митрального клапана) и некоторыми врожденными пороками сердца, могут безопасно рожать здоровых детей без постоянных побочных эффектов в отношении функции сердца или продолжительности жизни. Однако женщины с умеренной или тяжелой сердечной недостаточностью до беременности подвержены значительному риску. Прежде чем забеременеть, такие женщины должны проконсультироваться с врачом и убедиться, что они получают максимально эффективное лечение заболевания сердца.
Женщинам с некоторыми типами заболеваний сердца беременность не рекомендуется, поскольку она повышает риск смерти. Среди них:
Тяжелая легочная гипертензия (повышенное артериальное давление в кровеносных сосудах легких)
Определенные врожденные пороки сердца, в том числе некоторые случаи коарктации аорты
Иногда синдром Марфана (наследственное заболевание соединительной ткани)
Тяжелый стеноз аорты (сужение отверстия аортального сердечного клапана)
Тяжелый митральный стеноз (сужение отверстия митрального сердечного клапана)
Аортальный клапан с двумя вместо обычных трех створок и расширенная аорта
Повреждение сердца (кардиомиопатия), которое произошло при предыдущей беременности.
Умеренная или тяжелая сердечная недостаточность
Если у женщины с одним из этих заболеваний наступает беременность, врач рекомендует ей прервать беременность как можно раньше.
Во время беременности сердце работает в усиленном режиме. Следовательно, беременность может усугубить заболевание сердца или привести к тому, что симптомы заболевания сердца появятся впервые. Обычно риск смерти (женщины или плода) повышается, только если заболевание сердца было тяжелым до того, как женщина забеременела. Однако в зависимости от типа и степени тяжести заболевания сердца могут развиваться серьезные осложнения. Эти осложнения включают накопление жидкости в легких (отек легких), нарушение сердечного ритма и инсульт.
Риск развития этих проблем повышается в течение беременности, так как нагрузка на сердце растет. Беременные женщины с заболеванием сердца могут сильно уставать и, возможно, им придется ограничить свою активность. Изредка женщинам с тяжелым заболеванием сердца рекомендуется сделать аборт на ранних сроках беременности. Также риск возрастает во время родов и родоразрешения. После родов женщины с тяжелым заболеванием сердца могут все еще быть в опасности в течение по крайней мере 6 месяцев, в зависимости от типа заболевания сердца.
Заболевание сердца у беременных женщин может влиять на плод. Плод может родиться преждевременно. Женщины с определенными врожденными пороками сердца с большей вероятностью могут родить ребенка с похожими врожденными дефектами. Ультразвуковое исследование может выявить некоторые из этих дефектов до рождения плода.
Если тяжелое заболевание сердца у беременной женщины неожиданно усугубляется, плод может умереть.
Околородовая кардиомиопатия
Стенки сердца (миокард) могут поражаться (это называется кардиомиопатией) на поздних сроках беременности или после родов. Этот период называют околородовым, поэтому и это заболевание называется околородовая кардиомиопатия. Причина неизвестна.
Следующие факторы повышают риск околородовой кардиомиопатии:
несколько предыдущих беременностей;
возраст 30 лет и старше;
ногоплодная беременность;
преэклампсия (разновидность повышенного артериального давления, которая наблюдается во время беременности).
Околородовая кардиомиопатия часто развивается в последующих беременностях, в частности, если функция сердца не возвращается к норме. Таким образом, женщинам, у которых было это заболевание, часто не рекомендуют беременеть еще раз.
Лечение околородовой кардиомиопатии схоже с лечением сердечной недостаточности, за исключением использования ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и антагонистов альдостерона (спиронолактон и эплеренон).
заболевания сердечных клапанов;
В идеале заболевания сердечных клапанов следует диагностировать и лечить до наступления беременности. Врачи часто рекомендуют хирургическое лечение женщинам с тяжелыми заболеваниями.
К наиболее часто повреждаемым во время беременности клапанам относятся аортальный и митральный. Заболевания, которые вызывают сужение отверстия в сердечном клапане (стеноз), являются особенно опасными. Стеноз митрального клапана может приводить к скоплению жидкости в легких (отек легкого) и быстрому нерегулярному сердечному ритму (фибрилляция предсердий). Лечение фибрилляции предсердий у беременных женщин аналогично таковому у других людей, за исключением того, что некоторые противоаритмические препараты (например, амиодарон) не используются. Беременные женщины с митральным стенозом внимательно наблюдаются на протяжении всей беременности, поскольку митральный стеноз может быстро развиться в тяжелую форму. При необходимости выполнение вальвотомии является относительно безопасным во время беременности.
Женщинам с тяжелым аортальным или митральным стенозом, вызывающем симптомы, не рекомендуется беременность.
Женщины с пролапсом митрального клапана обычно хорошо переносят беременность.
Лечение заболеваний сердца во время беременности
Избегание приема некоторых лекарственных препаратов во время беременности;
эпидуральная инъекция при родах.
Врачи рекомендуют беременным женщинам с заболеванием сердца следующее:
планировать частые контрольные визиты;
избегать лишнего веса;
избегать стрессов;
хорошо отдыхать.
Если развивается анемия, ее сразу же начинают лечить.
Определенные лекарственные препараты, используемые для лечения заболеваний сердца, не используются во время беременности. К ним относятся:
Антагонисты альдостерона (спиронолактон и эплеренон)
Определенные лекарственные препараты, используемые для лечения нарушений сердечного ритма (антиаритмические препараты, такие как амиодарон)
Какие лекарственные препараты можно продолжать принимать во время беременности, зависит от степени тяжести заболевания сердца и рисков для плода. Например, обычно избегают варфарина, так как он может повышать риск врожденных пороков. Однако он может применяться у женщины с искусственным клапаном сердца, так как варфарин снижает риск формирования тромбов с этими клапанами. Эти тромбы могут быть смертельными.
Если сердце не работает нормально, женщины могут получать дигоксин (используемый для лечения сердечной недостаточности), и им могут рекомендовать постельный режим или ограничение активности, начиная с 20 недель беременности.
Во время родов боль лечат по мере необходимости. Если у женщины тяжелое заболевание сердца, врачи рекомендуют ввести эпидуральное анестезирующее средство в нижнюю часть спины — в пространство между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг (эпидуральное пространство). Эта процедура называется эпидуральной инъекцией. Это анестезирующее средство блокирует чувствительность в нижней части позвоночника, таким образом снижая стрессовую реакцию на боль и потребность тужиться. Цель этого — снизить нагрузку на сердце. Потуги во время родов увеличивают нагрузку на сердце, так как они заставляют сердце работать интенсивнее. Так как эти женщины не могут тужиться, ребенка, возможно, придется доставать щипцами или при помощи вакуумного экстрактора.
Эпидуральную инъекцию не следует выполнять, если у женщины аортальный стеноз. Вместо этого используется местный анестетик и, если необходимо, общая анестезия.
За женщиной ведут внимательное наблюдение сразу после родов, после чего в течение последующих нескольких недель она регулярно наблюдается у кардиолога.