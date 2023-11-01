Синдром Прадера-Вилли

Многие симптомы синдрома Прадера-Вилли варьируют в зависимости от возраста ребенка.

Новорожденные с синдромом вялые, имеют плохой аппетит и медленно набирают вес. В конечном итоге эти симптомы проходят.

В возрасте от 1 до 6 лет аппетит увеличивается и нередко становится неутолимым. Дети быстро набирают вес. Руки и ноги остаются маленькими, а рост детей остается низким. Аномалии лица включают миндалевидные глаза, а также рот с тонкими верхними губами и опущенными вниз уголками. У детей наблюдаются костные нарушения (такие как сколиоз и кифоз).

Часто наблюдается обсессивно-компульсивное поведение и умственная отсталость.

Часто встречаются гормональные нарушения, при этом аномально снижена функция репродуктивных органов, что задерживает рост и половое развитие. У мальчиков отмечается неопущение яичка (крипторхизм) и недоразвитость полового члена и мошонки.

Увеличение веса часто продолжается во взрослом возрасте и является чрезмерным, что может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как ожирение. Ожирение может быть достаточно серьезным, чтобы оправдать операцию по шунтированию желудка.