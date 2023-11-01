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Синдром Прадера-Вилли

Авторы:Nina N. Powell-Hamilton, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Синдром Прадера-Вилли — это синдром хромосомной делеции, при котором отсутствует или неправильно функционирует часть 15-й хромосомы.

(См. также Общие сведения о хромосомных и генных заболеваниях.)

Примерно у 70 % людей с синдромом Прадера-Вилли не хватает части 15-й хромосомы. Примерно у 30 % людей с этим синдромом присутствует нарушение функции 15-й хромосомы.

Симптомы синдрома Прадера-Вилли

Многие симптомы синдрома Прадера-Вилли варьируют в зависимости от возраста ребенка.

Новорожденные с синдромом вялые, имеют плохой аппетит и медленно набирают вес. В конечном итоге эти симптомы проходят.

В возрасте от 1 до 6 лет аппетит увеличивается и нередко становится неутолимым. Дети быстро набирают вес. Руки и ноги остаются маленькими, а рост детей остается низким. Аномалии лица включают миндалевидные глаза, а также рот с тонкими верхними губами и опущенными вниз уголками. У детей наблюдаются костные нарушения (такие как сколиоз и кифоз).

Часто наблюдается обсессивно-компульсивное поведение и умственная отсталость.

Часто встречаются гормональные нарушения, при этом аномально снижена функция репродуктивных органов, что задерживает рост и половое развитие. У мальчиков отмечается неопущение яичка (крипторхизм) и недоразвитость полового члена и мошонки.

Увеличение веса часто продолжается во взрослом возрасте и является чрезмерным, что может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как ожирение. Ожирение может быть достаточно серьезным, чтобы оправдать операцию по шунтированию желудка.

Диагностика синдрома Прадера-Вилли

  • Хромосомный анализ

Диагноз синдрома Прадера-Вилли может быть заподозрен до рождения ребенка или на основе физических характеристик ребенка после рождения.

Диагноз может быть подтвержден с помощью хромосомного анализа. (См. также Технологии секвенирования следующего поколения).

Лечение синдрома Прадера-Вилли

  • Иногда гормон роста

Многие научные исследования показывают, что гормон роста человека является полезным.

В настоящее время проводятся исследования, направленные на поиск методов лечения, которые помогают улучшить прогноз для детей и взрослых с синдромом Прадера-Вилли.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.