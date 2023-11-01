Синдром Кляйнфельтера

Большинство мальчиков с синдромом Кляйнфельтера имеют нормальный или слегка сниженный уровень интеллекта. У многих встречаются затруднения с речью, чтением и трудности с планированием. Большинство имеют проблемы с языковыми навыками. Отсутствие проницательности, недальновидность и нарушение способности извлекать уроки из прошлых ошибок часто приводит к тому, что с этими детьми случаются неприятности.

Хотя их физические характеристики могут сильно различаться, большинство из них имеет высокий рост и длинные руки и ноги. У них также могут быть более широкие бедра, а в остальном у них относительно нормальный вид.

Половое созревание обычно происходит в нормальное время, но яички остаются маленькими. В период полового созревания волосы на лице часто растут редкими, и, у некоторых мальчиков, может быть немного увеличена грудь (гинекомастия). Мужчины с эти синдромом часто бесплодны, но иногда яички развиваются достаточно для выработки спермы.

Мужчины с синдромом Кляйнфельтера склонны к развитию сахарного диабета, хронической болезни легких, варикозного расширения вен, гипотиреоза и рака молочной железы чаще, чем другие мужчины.

У некоторых больных мальчиков 3, 4 и даже 5 X-хромосом наряду с Y-хромосомой. С увеличением количества Х-хромосом увеличивается тяжесть умственной отсталости и физических аномалий. Каждая лишняя X-хромосома связана со снижением коэффициента интеллекта (IQ) на 15-16 баллов, чаще всего встречается нарушение речи, в частности экспрессивных языковых навыков.