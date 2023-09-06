Скрининговые обследования новорожденных

Для выявления заболеваний, которые пока не вызывают симптомов, проводятся скрининговые обследования. Многие серьезные заболевания, которые не очевидны при рождении, могут быть обнаружены с помощью различных скрининговых обследований. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут уменьшить или предотвратить заболевания, которые могут помешать нормальному развитию ребенка. В Соединенных Штатах Америки некоторые обследования выполняются в плановом порядке, а некоторые предусмотрены государством в обязательном порядке. Если скрининговые обследования дают положительный результат, зачастую проводятся дополнительные исследования.

Обычно в скрининговые обследования входят:

Анализы крови

Анализы для определения уровня кислорода

Проверка слуха

Всех новорожденных осматривают на предмет желтухи (желтоватый оттенок кожи, причиной которого является повышенный уровень билирубина в крови) — при этом проверяют кожу и белки глаз, используют кожный сенсор, выполняют анализ крови или применяют одновременно несколько из этих методов.

Многие государственные организации предусматривают обязательное выполнение ряда анализов у новорожденных для выявления определенных наследственных нарушений обмена веществ, поддающихся лечению. К распространенным анализам относятся тесты для обнаружения фенилкетонурии, болезни кленового сиропа, галактоземии, врожденной гиперплазии коры надпочечников, серповидноклеточной анемии и гипотиреоза. Некоторые организации также требуют проведения анализов на кистозный фиброз и тяжелый комбинированный иммунодефицит. Однако в Соединенных Штатах Америки разные штаты требуют проведения разных обследований. Список стандартных скрининговых обследований новорожденных по штатам приведен разделе Заболевания, подлежащие скринингу по штатам.

Врачи устанавливают кислородный датчик (пульс-оксиметр) на правой кисти и правой стопе новорожденного для измерения уровней кислорода. Низкий уровень кислорода или значительные различия между рукой и ногой указывают на возможность врожденного заболевания сердца.

Проверки слуха выполняются для обнаружения потери слуха, которой могут сопровождаться определенные врожденные пороки или инфекции. Врачи используют карманный прибор, который издает негромкие щелчки и измеряет эхо, отражающееся от барабанной перепонки новорожденного (обследование с индуцированием отоакустической эмиссии).