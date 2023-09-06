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Скрининговые обследования новорожденных

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено сент. 2023
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Для выявления заболеваний, которые пока не вызывают симптомов, проводятся скрининговые обследования. Многие серьезные заболевания, которые не очевидны при рождении, могут быть обнаружены с помощью различных скрининговых обследований. Ранняя диагностика и своевременное лечение могут уменьшить или предотвратить заболевания, которые могут помешать нормальному развитию ребенка. В Соединенных Штатах Америки некоторые обследования выполняются в плановом порядке, а некоторые предусмотрены государством в обязательном порядке. Если скрининговые обследования дают положительный результат, зачастую проводятся дополнительные исследования.

Обычно в скрининговые обследования входят:

  • Анализы крови

  • Анализы для определения уровня кислорода

  • Проверка слуха

Всех новорожденных осматривают на предмет желтухи (желтоватый оттенок кожи, причиной которого является повышенный уровень билирубина в крови) — при этом проверяют кожу и белки глаз, используют кожный сенсор, выполняют анализ крови или применяют одновременно несколько из этих методов.

Многие государственные организации предусматривают обязательное выполнение ряда анализов у новорожденных для выявления определенных наследственных нарушений обмена веществ, поддающихся лечению. К распространенным анализам относятся тесты для обнаружения фенилкетонурии, болезни кленового сиропа, галактоземии, врожденной гиперплазии коры надпочечников, серповидноклеточной анемии и гипотиреоза. Некоторые организации также требуют проведения анализов на кистозный фиброз и тяжелый комбинированный иммунодефицит. Однако в Соединенных Штатах Америки разные штаты требуют проведения разных обследований. Список стандартных скрининговых обследований новорожденных по штатам приведен разделе Заболевания, подлежащие скринингу по штатам.

Врачи устанавливают кислородный датчик (пульс-оксиметр) на правой кисти и правой стопе новорожденного для измерения уровней кислорода. Низкий уровень кислорода или значительные различия между рукой и ногой указывают на возможность врожденного заболевания сердца.

Проверки слуха выполняются для обнаружения потери слуха, которой могут сопровождаться определенные врожденные пороки или инфекции. Врачи используют карманный прибор, который издает негромкие щелчки и измеряет эхо, отражающееся от барабанной перепонки новорожденного (обследование с индуцированием отоакустической эмиссии).

Дополнительная информация

Ниже приведен ресурс на английском языке, который может быть полезным. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Заболевания, подлежащие скринингу в зависимости от штата: в этом ресурсе перечислены рекомендации по скринингу новорожденных в Соединенных Штатах Америки в зависимости от штата.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.