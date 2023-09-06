Первые несколько дней после рождения

Обрезание новорожденным мужского пола (по желанию) обычно выполняется в течение первых нескольких дней жизни. Решение о проведении новорожденному обрезания обычно зависит от религиозных убеждений родителей и их личных предпочтений.

Число медицинских проблем, требующих обрезания, крайне незначительно. Иногда крайняя плоть может быть необычно тугой (фимоз), что препятствует оттоку мочи, и для устранения обструкции необходимо выполнить обрезание. Несмотря на то, что у обрезанных мужчин более низкий риск возникновения инфекций мочевыводящих путей, эти риски могут быть минимизированы с помощью надлежащей гигиены. Кроме того, у обрезанных мужчин более низкий риск развития рака полового члена, но это редкий вид рака, и стратегия его профилактики заключается в вакцинации против наиболее распространенных штаммов вируса папилломы человека, вызывающих рак.

Обрезание обычно является процедурой, проходящей без осложнений. Осложнение во время процедуры обрезания возникает у небольшого процента мальчиков, обычно это незначительное кровотечение или местная инфекция. Однако изредка возникают серьезные осложнения.

Обрезание не следует выполнять, если мальчик еще не опорожнил мочевой пузырь или если обнаружены какие-либо аномалии полового члена, поскольку крайняя плоть может быть использована для последующей пластической восстановительной операции. Обрезание должно быть отложено, если во время беременности мать принимала лекарственные препараты, которые увеличивают риск кровотечения, например, антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) или аспирин. Обрезание следует отложить до тех пор, пока все такие лекарственные препараты не выведутся из организма новорожденного.