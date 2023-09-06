Первые несколько дней после рождения

Многие больницы и другие организации предлагают родителям обучение методам кормления, купания и пеленания новорожденного ребенка, а также знакомят с его поведением и тем, какие звуки он издает в зависимости от обстоятельств. Родителям также объясняют стандартные аспекты, касающиеся ухода за пуповиной, обрезания, кожи, мочи и дефекации, а также массы тела.
Пуповина
У новорожденного на пуповине обычно имеется пластиковый зажим. Зажим может быть удален, когда пуповина полностью высохнет.
Не следует пытаться оторвать или удалить культю пуповины, поскольку она отпадет сама по себе через неделю или две. Культя пуповины должна оставаться чистой и сухой. Нет необходимости обрабатывать культю спиртом или другими антисептическими растворами.
Изредка пуповина может инфицироваться, поэтому врач должен проверить наличие любых признаков покраснения, отека или выделений.
Обрезание
Обрезание новорожденным мужского пола (по желанию) обычно выполняется в течение первых нескольких дней жизни. Решение о проведении новорожденному обрезания обычно зависит от религиозных убеждений родителей и их личных предпочтений.
Число медицинских проблем, требующих обрезания, крайне незначительно. Иногда крайняя плоть может быть необычно тугой (фимоз), что препятствует оттоку мочи, и для устранения обструкции необходимо выполнить обрезание. Несмотря на то, что у обрезанных мужчин более низкий риск возникновения инфекций мочевыводящих путей, эти риски могут быть минимизированы с помощью надлежащей гигиены. Кроме того, у обрезанных мужчин более низкий риск развития рака полового члена, но это редкий вид рака, и стратегия его профилактики заключается в вакцинации против наиболее распространенных штаммов вируса папилломы человека, вызывающих рак.
Обрезание обычно является процедурой, проходящей без осложнений. Осложнение во время процедуры обрезания возникает у небольшого процента мальчиков, обычно это незначительное кровотечение или местная инфекция. Однако изредка возникают серьезные осложнения.
Обрезание не следует выполнять, если мальчик еще не опорожнил мочевой пузырь или если обнаружены какие-либо аномалии полового члена, поскольку крайняя плоть может быть использована для последующей пластической восстановительной операции. Обрезание должно быть отложено, если во время беременности мать принимала лекарственные препараты, которые увеличивают риск кровотечения, например, антикоагулянты (препараты, разжижающие кровь) или аспирин. Обрезание следует отложить до тех пор, пока все такие лекарственные препараты не выведутся из организма новорожденного.
Кожа
У большинства новорожденных в течение первой недели после рождения появляется легкая сыпь. Сыпь обычно появляется на тех частях тела, которые соприкасаются с пеленкой — руках, ногах и спине — и редко на лице. Обычно она исчезает без лечения. Нанесение лосьонов или присыпок, использование ароматизированного мыла и наложение на подгузники чехла, не позволяющего высыхать влаге, может усугублять сыпь, особенно в жаркую погоду. В первые несколько дней у детей наблюдается сухость и небольшое шелушение кожи, особенно в складках на запястьях и лодыжках.
Начиная со второго дня жизни, кожа у новорожденных может приобрести желтый цвет (желтуха). Желтуха возникает потому, что печень новорожденного должна перестроиться с внутриутробного функционирования на внеутробное функционирование. Однако если желтуха появляется до истечения 24 часов жизни, то она должна насторожить, так как может указывать на более серьезные проблемы. Если у новорожденного развивается желтуха, врачи, как правило, выполняют анализ крови, чтобы измерить уровень билирубина, который является основным пигментом в желчи. Если уровень билирубина превышает определенный показатель, начинают фототерапию. При фототерапии новорожденного помещают без одежды под специальную лампу («светолечение при желтухе новорожденных»), способствующую расщеплению билирубина и его дальнейшему выведению. Необходимая длительность фототерапии может составлять от 2 дней до одной недели. Обычная желтуха новорожденного должна пройти к тому моменту, как ему исполнится 2 недели. Младенец с желтухой, которая возникает по истечении возраста 2 недель или продолжается после этого периода, должен пройти обследование у медицинского работника.
Снимок любезно предоставлен д-ром Уильямом Дж. Кохраном (William J. Cochran, MD).
Моча и дефекация
В первые 2 дня жизни моча у новорожденного концентрированная и часто содержит химические вещества, называемые уратами, которые могут оставлять оранжевые или розоватые пятна на подгузниках. Если новорожденный не мочится в течение первых 24 часов жизни, может потребоваться медицинское обследование.
При первой дефекации выделяется липкое зеленовато-черное вещество (меконий). У каждого ребенка меконий должен появиться в течение первых 24 часов после рождения. Если этого не происходит, врач может провести тесты, чтобы определить причину. Иногда, например, врожденный порок может привести к закупорке кишечника.
Масса тела
Большинство новорожденных в первые несколько дней жизни теряют от 5 до 7 % массы тела, с которой они родились, главным образом за счет потери жидкости в виде мочи, а также из-за выведения мекония. Новорожденные возвращаются к своей массе тела при рождении примерно через 2 недели, если они находятся на грудном вскармливании, и примерно через 10 дней, если на искусственном. Затем они должны набирать около 20–30 граммов ежедневно в течение первых нескольких месяцев. Приблизительно к 5-месячному возрасту младенцы как правило весят вдвое больше, чем они весили при рождении.
Выписка из больницы
В Соединенных Штатах Америки младенцы обычно рождаются в больнице и выписываются из нее в течение 24–48 часов. Младенцев, выписанных в течение 48 часов, медицинский работник должен осмотреть через 2–3 дня (см. Профилактические визиты к врачу для детей). Младенцы, выписанные спустя 48 часов, должны пройти осмотр в возрасте 2 недель или раньше, если у них есть какие-либо конкретные проблемы (например, плохой аппетит, запор, диарея или желтуха).
Перед выпиской младенца родителям дают специфические указания о том, когда звонить в кабинет педиатра. Например, родители должны немедленно позвонить педиатру, если у ребенка повышение температуры тела (температуру следует измерять ректально), респираторный дистресс-синдром, потеря аппетита, рвота желчью (рвота зеленовато-желтой жидкостью) или синюшная окраска кожи (цианоз).
Появление младенца в семье приводит к значительным изменениям для всех. Для семьи, в которой не было детей, изменения в образе жизни могут быть очень сильными. Если в семье есть другие дети, проблемой может стать ревность. Переходный период может облегчить подготовка других детей к появлению нового младенца; им следует уделять достаточно внимания и вовлекать в заботу о младенце. Домашним животным также может понадобиться дополнительное внимание, чтобы помочь им привыкнуть к младенцу. В некоторых случаях необходимо содержать домашних животных вдали от ребенка.