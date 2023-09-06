Начальный уход за новорожденным

Здоровые новорожденные (от рождения до 1 месяца) и младенцы (от 1 месяца до 1 года) требуют разных видов ухода, чтобы обеспечить их нормальное развитие и хорошее здоровье.

Во время родов происходит процесс глобального преобразования: плод, погруженный в амниотическую жидкость и полностью зависящий от плаценты в плане питания и кислорода, превращается в новорожденного ребенка, который вдыхает воздух и питается через рот. Сразу же после рождения ребенка врач, акушерка или медсестра осторожно удаляют отсосом слизь и другие вещества из полости рта, носа и горла. После этого новорожденный может сделать вдох и больше не нуждается в получении кислорода через пуповину. На пуповину накладывают два зажима, после чего участок пуповины между зажимами рассекают.

После влагалищных родов новорожденного можно осторожно положить на живот матери для контакта кожи с кожей или завернуть в одеяло и отдать матери. После кесарева сечения, если присутствует другой родитель или другое поддерживающее лицо, новорожденного можно передать на руки этому лицу. Мать может увидеть новорожденного, а после завершения кесарева сечения держать его на руках.

Не все роды соответствуют стандартной модели. Например, у некоторых женщин возникают осложнения родов и родоразрешения. В некоторых случаях новорожденный после рождения требует особого внимания медицинского персонала.

Отсечение пуповины

Врач или акушерка обследует новорожденного, чтобы выявить очевидные аномалии или признаки дистресса. Полное физикальное обследование проводят позже (обычно в течение 24 часов после рождения). Состояние новорожденного сразу после рождения регистрируется на 1-й минуте и на 5-й минуте после рождения с использованием шкалы Апгар. Балл по шкале Апгар используется для начисления баллов за частоту сердечных сокращений, усилие дыхания, мышечный тонус, рефлексы и цвет. Балл от 7 до 10 считается нормальным, от 4 до 6 — средним и от 0 до 3 — низким. Низкий балл по шкале Апгар является признаком того, что новорожденный испытывает трудности и может потребоваться дополнительная помощь с дыханием или кровообращением. Баллы по шкале Апгар не используются для предсказания состояния здоровья ребенка после первых нескольких минут жизни.

Таблица

После того как состояние новорожденного стабилизировалось, медсестры измеряют окружность головымассу тела и длину тела ребенка (см. Физический рост младенцев и детей).

Очень важно не допустить переохлаждения новорожденного. Как можно скорее новорожденного заворачивают в легкое одеяло (пеленают) и покрывают голову, чтобы уменьшить потерю тепла организмом.

Сразу же после родов родителям рекомендуют взять своего новорожденного на руки. Некоторые эксперты считают, что ранний физический контакт с новорожденным помогает установить связь. Тем не менее, иногда новорожденному требуется медицинская помощь или существует другая причина задержки контакта с родителями. Даже если первые часы проведены не вместе, родители вполне могут в дальнейшем установить контакт с новорожденным.

Мать и новорожденный обычно восстанавливаются вместе в родильном зале. Матерям, кормящим ребенка грудью, новорожденного прикладывают к груди в течение первых 30 минут. Грудное вскармливание стимулирует выработку окситоцина — гормона, который способствует заживлению матки и выработке молока. Если за новорожденным ухаживают в отделении для новорожденных, его помещают на спину в маленькую кроватку и согревают.

После рождения врач или медсестра делают несколько анализов и дают новорожденному несколько лекарственных препаратов для выявления и профилактики определенных заболеваний, включая перечисленные ниже.

Выполняются стандартные скрининговые обследования новорожденных.

В глаза закапывают небольшое количество антибиотика, например, эритромицина, тетрациклина или нитрата серебра, или, в некоторых странах, повидон-йода, что помогает предотвратить инфицирование болезнетворными микроорганизмами, с которыми ребенок мог иметь контакт во время рождения.

Вакцина против гепатита В входит в график плановой вакцинации, рекомендуемый всем детям. Всем новорожденным, независимо от того, инфицированы они гепатитом В или нет, следует ввести первую дозу вакцины против гепатита В до выписки из больницы.

Поскольку все дети рождаются с низким уровнем витамина K, делают инъекцию витамина К для предотвращения кровотечения (геморрагической болезни новорожденных).

Через 6 часов или более после рождения новорожденных купают. Медсестра старается не смывать беловатую смазку (первородную смазку), которой покрыта большая часть поверхности кожи новорожденного, поскольку это вещество защищает его от инфекций.