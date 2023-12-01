Усыновление — юридический процесс добавления ребенка в существующую семью. Все усыновления должны быть одобрены судом. В отличие от проживания у опекунов усыновление является постоянным. Целью усыновления является обеспечение безопасности ребенку и приемной семье на всю жизнь.

Сироты — очевидные кандидаты на усыновление. В США ребенка можно усыновить, если родители добровольно отказываются от него или если освобождение ребенка из-под опеки родителей происходит помимо их воли в ходе судебного процесса, известного как лишение родительских прав. Также часто является возможным международное усыновление (усыновление детей из других стран, например, из иностранных детских домов).

В США существует множество условий для видов усыновления, но усыновление можно разделить на три основных категории:

Усыновление из приемной семьи

Независимое усыновление или частное усыновление

Международное усыновление

Усыновление может быть открытым или закрытым. При открытом усыновлении личности ребенка, семьи усыновителей и биологических родителей известны друг другу. При закрытом усыновлении личности биологических родителей и семьи усыновителей остаются конфиденциальными.

Усыновление из приемной семьи Дети, чьи биологические родители утратили свои права, считаются свободными для усыновления. Обычно это дети, находящиеся в опекунской системе. Ежегодно из приемных семей усыновляются тысячи детей, и многие родители, усыновившие ребенка, получают финансовую помощь для покрытия расходов на медицинские или специальные образовательные потребности детей (пособие или субсидии на усыновление).

Независимое усыновление или частное усыновление Дети могут быть усыновлены независимо или в частном порядке, то есть в организации усыновления не участвуют государственные органы. При таком усыновлении биологические родители используют частное агентство по усыновлению для помещения новорожденного в семью усыновителей. Часто семья усыновителей платит тысячи долларов частному агентству за юридические услуги и медицинскую помощь биологическим родителям. Иногда этот процесс организует частный юрист, а не агентство. Также бывает еще один вид усыновления, когда одинокий партнер вступает в брак или принимает на себя обязательства перед другим партнером. Человек, вступающий в брак с другим человеком, у которого есть ребенок, не становится автоматически родителем этого ребенка. Ребенок, у которого нет второго биологического родителя, может быть усыновлен новым супругом или партнером.

Международное усыновление Еще одним вариантом является усыновление ребенка из другой страны. Для организации усыновления семьи обычно пользуются услугами агентства по усыновлению, находящегося в их собственной стране, или обращаются для этого к агентствам или другим специалистам, работающим в стране рождения ребенка. Все случаи усыновления из других стран должны быть подтверждены судом, действующим по нормам права в этих странах. Хотя такое усыновление действительно в Соединенных Штатах Америки, семьи часто также хотят пройти процедуру усыновления в США, чтобы в будущем избежать оспаривания усыновления.

После усыновления Большинство усыновленных детей, включая тех, кто ранее находился под опекой или в иностранных детских домах, хорошо приспосабливается и редко сталкивается с проблемами. Однако по мере взросления у детей может развиваться ощущение отверженности из-за того, что они были покинуты своей родной семьей. В особенности в подростковом и юношеском возрасте усыновленные дети могут проявлять острое любопытство в отношении своих биологических родителей, даже если они о них не спрашивают. Некоторые дети ищут информацию о своих биологических родителях или пытаются их найти, а некоторые биологические родители пытаются найти своих родных детей. Если не сказать ребенку, что он был усыновлен, это может позже нанести ему вред. Лучше всего, если эту информацию считают не секретом, а частью семейной истории. На прямой вопрос приемным родителям следует рассказать ребенку о его биологических родителях, не забывая о его чувствах. Например, если над ребенком издевались или не обеспечивали за ним должного ухода, приемные родители могут объяснить, что ребенок был усыновлен, потому что его родные родители не могли за ним как следует ухаживать. Либо приемные родители могут сказать, что биологические родители были не в состоянии заботиться о ребенке и передали его приемным родителям, чтобы те могли любить его и заботиться о нем. Дети нуждаются в подтверждении того, что их любят и всегда будут любить. Если ребенок поддерживает контакт со своей родной семьей, может быть полезным объяснить ему, что его любят две пары родителей.

Контакт с биологическими родителями В случае если биологические родители просят об анонимности, существует расхождение во мнении, следует ли позволять детям находить информацию о них. В Соединенных Штатах Америки некоторые штаты предоставляют веб-сайты, где биологические родители и приемные дети могут заявить о своей личности. Если такое заявление поступает от обеих сторон, им помогают связаться друг с другом. Связь не устанавливается, пока на нее не согласились обе стороны. Широко доступный генетический анализ в настоящее время облегчает человеку возможность найти кровных родственников, о которых он не знал. Иногда приемные родители связываются с биологическими. Они уже могут быть каким-то образом связаны. Например, отчим или мачеха могут усыновить родного ребенка второго супруга; бабушки или дедушки также могут усыновлять своих внуков. В других случаях родители могут связываться через знакомых или через объявления. Знаете ли Вы, что...