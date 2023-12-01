Развод и дети

Разлука и развод родителей, а также предшествующие им события нарушают необходимую детям стабильность и предсказуемость. За исключением смерти близкого родственника, развод является самым стрессовым событием, которое может произойти с семьей. Дети могут испытывать чувство большой утраты, беспокойство, злость и грусть из-за потери мира, который им был близок и понятен. Дети могут бояться быть оставленными или утратить любовь своих родителей. Кроме того, по многим причинам способность родителей ухаживать за детьми часто ухудшается во время развода. Как правило, родители заняты, могут злиться и враждебно относиться друг к другу. Дети могут чувствовать вину, потому что думают, что они каким-то образом вызвали развод. Если родители игнорируют детей или видятся с ними нерегулярно и в непредсказуемое время, дети чувствуют себя отвергнутыми.

Развод или расставание родителей — тяжелое событие для детей. Однако далеко не все семьи состоят из двух родителей, живущих со своими детьми. Семьи могут быть разными – например, ребенок и один родитель, смешанная семья с родителями и детьми от предыдущих отношений, или дети, которые воспитываются бабушками и дедушками, другими членами семьи или другими взрослыми опекунами.

Этапы привыкания После того как родители решают разойтись и развестись, члены семьи проходят несколько этапов привыкания. В острой стадии (когда родители решают разойтись, включая время, предшествующее разводу) часто наблюдаются максимальные потрясения. Этот этап может длиться до 2 лет. Во время переходного этапа (время до и после самого развода) ребенок привыкает к новым отношениям между родителями, посещениям и условиям проживания. После развода (послеразводный этап) со временем должен развиться другой тип стабильности.

Влияние на детей Во время развода детям и подросткам школьные занятия могут казаться неважными и успеваемость в школе часто падает. Дети могут фантазировать, что родители помирятся. Воздействие на детей бывает разным в зависимости от возраста и уровня развития: Дети в возрасте от 2 до 5 лет: Могут испытывать трудности со сном, истерики и сепарационную тревожность. Могут ухудшиться навыки пользования туалетом.

Дети в возрасте от 5 до 12 лет: Могут испытывать грусть, горе, сильную злость и иррациональные страхи (фобии).

Подростки: Подростки часто чувствуют себя неуверенно, им становится одиноко и грустно. Некоторые вовлекаются в рискованное поведение, например, употребляют запрещенные наркотики и алкоголь, занимаются сексом, совершают кражи и участвуют в насилии. У других могут развиваться нарушения пищевого поведения, они могут вести себя вызывающе, прогуливать школу или присоединяться к сверстникам, участвующим в рискованном поведении (см. Общие сведения о проблемах подросткового возраста).

Помощь детям в преодолении проблем Дети должны иметь возможность выразить свои чувства взрослому, который их внимательно выслушает. Психотерапия может дать ребенку возможность общаться с заботливым взрослым, который в отличие от родителей не будет расстраиваться из-за их чувств. Дети лучше всего приспосабливаются, когда родители сотрудничают друг с другом и фокусируются на нуждах детей. Родители должны помнить, что развод разрывает только супружеские, но не родительские отношения и ответственность. По возможности, родителям следует жить близко друг к другу, относиться друг к другу с уважением в присутствии ребенка, поддерживать участие друг друга в жизни ребенка и учитывать пожелания ребенка относительно посещений. Детям старшего возраста и подросткам следует предоставлять больше прав в решении жилищных вопросов. Родителям ни в коем случае не следует предлагать детям принять чью-либо сторону, и им не следует выражать негативные чувства по отношению к другому родителю. С детьми родители должны Обсуждать проблемы открыто, честно и спокойно.

Оставаться ласковыми.

Продолжать поддерживать стабильную дисциплину.

Поддерживать обычные требования в отношении домашних дел и учебы. Родители могут открыто общаться со своими детьми, поощряя их доверие и выражение своих чувств. Например, если ребенок говорит о злости по поводу развода, родители могут сказать: «Значит, развод тебя сердит» или «Расскажи мне побольше». Вопросы о чувствах ребенка также могут способствовать обсуждению чувствительных эмоций или страхов. Рассказывая о своих собственных чувствах, родители помогают детям признать свои страхи и опасения. Например, говоря о разводе, родитель может сказать: «Мне тоже грустно из-за развода. Но я также знаю, что мы поступаем правильно. Пусть мы не можем жить вместе, но мы оба всегда будем любить тебя и заботиться о тебе». Разговаривая с ребенком таким образом, родители получают возможность поговорить о своих собственных чувствах, предлагают поддержку и объясняют, что развод в сложившихся обстоятельствах является правильным решением. Иногда детям, особенно маленьким, необходимо услышать одно и то же несколько раз. Большинство детей вновь обретает чувство безопасности и поддержки в течение приблизительно одного года после развода, если родители идут им навстречу и прилагают усилия для удовлетворения их нужд.