Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих детей

По мере роста и развития дети сталкиваются как с положительным опытом, так и с трудностями. Некоторые из этих трудностей незначительны, но другие могут вызывать серьезный стресс. Чтобы успешно развиваться, ребенок должен ощущать постоянную, непрекращающуюся заботу любящего заботливого воспитателя, будь то родитель или другой опекун. Безопасность и поддержка, которую может обеспечить такой взрослый, придают ребенку уверенность в себе и способность эффективно справляться со стрессом.

Взаимодействие с людьми вне дома помогает детям взрослеть эмоционально и социально. Как правило, эти взаимодействия происходят с близкими родственниками, друзьями, соседями и людьми в детском саду, школе, религиозной общине, спортивных командах и различных кружках. Справляясь с небольшими стрессами и конфликтами в рамках этих взаимодействий, дети постепенно приобретают навыки, позволяющие справляться с более значительным стрессом. Дети также учатся, наблюдая, как с проблемами справляются взрослые, играющие важную роль в их жизни.

На детей, как и на взрослых, влияют события, происходящие за пределами их дома или непосредственного круга общения. Например, случаи стрельбы в школах и других местах или на различных мероприятиях широко освещаются всеми видами средств массовой информации. Даже если взрослые пытаются защитить детей от осведомленности об этих событиях, большинство детей узнают о них. В частности, случаи стрельбы в школах широко освещаются традиционными медиа-платформами, такими, как телевидение, радио и газеты, цифровыми медийными платформами, такими как новостные и дискуссионные веб-сайты, а также социальными сетями. Чем старше ребенок, тем больше у него доступа к информации об этих событиях. Кроме того, некоторые средства массовой информации сообщают о политических разногласиях по спорным вопросам, используя чрезвычайно агрессивные и поляризующие языки или графические изображения либо изображения насилия. Это может вызывать тревогу у любого человека, но для детей это может стать причиной особенно сильных переживаний. Родители могут быть не в состоянии помочь своему ребенку справиться с этим стрессом или ограничить его воздействие, потому что они могут даже не знать, что их ребенок слышал вне дома.

По мере того, как дети становятся подростками и молодыми людьми, у них развивается чувство независимости в отношении мнений, убеждений и действий. Задача родителей, а также школ, общественных и религиозных организаций всегда состояла в руководстве обучением детей и помощи в развитии ими своих убеждений. Мысли и убеждения детей также формируются под внешним влиянием. Социальные сети являются одним из ведущих факторов влияния и источником большей части новостей и информации, которые воздействуют на детей. Они могут иметь доступ к информации, а также к дезинформации через смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и другие мобильные устройства. Родители и лица, осуществляющие уход, часто не знают источников информации, которым подвергаются их дети, и часто не имеют возможности контролировать это значимое влияние. Большинству детей легко получить доступ к информации, которая является неточной, неуместной или не соответствует родительским ценностям.

Родителям и опекунам необходимо знать обо всех источниках, из которых их дети получают информацию. Осведомленность лучше всего достигается путем открытых обсуждений с детьми, родительского мониторинга онлайн-активности и, по мере необходимости, ограничения доступа к ненадлежащему контенту.

Знаете ли Вы, что...

Определенные важные события, которые нарушают структуру семьи или заведенный порядок, в том числе болезнь и развод, могут подорвать способность ребенка справляться с нормальной деятельностью. Эти события могут также помешать эмоциональному и социальному развитию ребенка. Например, хроническая болезнь может помешать ребенку участвовать в различных видах деятельности, а также ухудшить успеваемость в школе.

События, влияющие на ребенка, также могут иметь негативные последствия и для людей, близких ребенку. Уход за больным ребенком или ребенком с серьезными поведенческими проблемами является источником стресса как для лиц, осуществляющих уход, так и для всех, кто принимает участие в жизни ребенка. Последствия такого стресса меняются в зависимости от характера и тяжести заболевания или поведенческой проблемы, эмоциональных возможностей семьи и других ресурсов и поддержки.