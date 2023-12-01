Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих детей

По мере роста и развития дети сталкиваются как с положительным опытом, так и с трудностями. Некоторые из этих трудностей незначительны, но другие могут вызывать серьезный стресс. Чтобы успешно развиваться, ребенок должен ощущать постоянную, непрекращающуюся заботу любящего заботливого воспитателя, будь то родитель или другой опекун. Безопасность и поддержка, которую может обеспечить такой взрослый, придают ребенку уверенность в себе и способность эффективно справляться со стрессом.
Взаимодействие с людьми вне дома помогает детям взрослеть эмоционально и социально. Как правило, эти взаимодействия происходят с близкими родственниками, друзьями, соседями и людьми в детском саду, школе, религиозной общине, спортивных командах и различных кружках. Справляясь с небольшими стрессами и конфликтами в рамках этих взаимодействий, дети постепенно приобретают навыки, позволяющие справляться с более значительным стрессом. Дети также учатся, наблюдая, как с проблемами справляются взрослые, играющие важную роль в их жизни.
На детей, как и на взрослых, влияют события, происходящие за пределами их дома или непосредственного круга общения. Например, случаи стрельбы в школах и других местах или на различных мероприятиях широко освещаются всеми видами средств массовой информации. Даже если взрослые пытаются защитить детей от осведомленности об этих событиях, большинство детей узнают о них. В частности, случаи стрельбы в школах широко освещаются традиционными медиа-платформами, такими, как телевидение, радио и газеты, цифровыми медийными платформами, такими как новостные и дискуссионные веб-сайты, а также социальными сетями. Чем старше ребенок, тем больше у него доступа к информации об этих событиях. Кроме того, некоторые средства массовой информации сообщают о политических разногласиях по спорным вопросам, используя чрезвычайно агрессивные и поляризующие языки или графические изображения либо изображения насилия. Это может вызывать тревогу у любого человека, но для детей это может стать причиной особенно сильных переживаний. Родители могут быть не в состоянии помочь своему ребенку справиться с этим стрессом или ограничить его воздействие, потому что они могут даже не знать, что их ребенок слышал вне дома.
По мере того, как дети становятся подростками и молодыми людьми, у них развивается чувство независимости в отношении мнений, убеждений и действий. Задача родителей, а также школ, общественных и религиозных организаций всегда состояла в руководстве обучением детей и помощи в развитии ими своих убеждений. Мысли и убеждения детей также формируются под внешним влиянием. Социальные сети являются одним из ведущих факторов влияния и источником большей части новостей и информации, которые воздействуют на детей. Они могут иметь доступ к информации, а также к дезинформации через смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и другие мобильные устройства. Родители и лица, осуществляющие уход, часто не знают источников информации, которым подвергаются их дети, и часто не имеют возможности контролировать это значимое влияние. Большинству детей легко получить доступ к информации, которая является неточной, неуместной или не соответствует родительским ценностям.
Родителям и опекунам необходимо знать обо всех источниках, из которых их дети получают информацию. Осведомленность лучше всего достигается путем открытых обсуждений с детьми, родительского мониторинга онлайн-активности и, по мере необходимости, ограничения доступа к ненадлежащему контенту.
Знаете ли Вы, что...
Определенные важные события, которые нарушают структуру семьи или заведенный порядок, в том числе болезнь и развод, могут подорвать способность ребенка справляться с нормальной деятельностью. Эти события могут также помешать эмоциональному и социальному развитию ребенка. Например, хроническая болезнь может помешать ребенку участвовать в различных видах деятельности, а также ухудшить успеваемость в школе.
События, влияющие на ребенка, также могут иметь негативные последствия и для людей, близких ребенку. Уход за больным ребенком или ребенком с серьезными поведенческими проблемами является источником стресса как для лиц, осуществляющих уход, так и для всех, кто принимает участие в жизни ребенка. Последствия такого стресса меняются в зависимости от характера и тяжести заболевания или поведенческой проблемы, эмоциональных возможностей семьи и других ресурсов и поддержки.
Трудные темы в разговорах с детьми
Многие события в жизни, включая болезнь или смерть близкого человека (см. раздел «Смерть члена семьи или близкого человека»), развод и издевательства, пугают детей или вызывают у них неприятные чувства. Даже события, которые напрямую не влияют на ребенка, например, стихийные бедствия, война или терроризм, могут вызвать беспокойство. Вызванные этим страхи, рациональные или иррациональные, могут занимать сознание ребенка. Родители могут избегать обсуждения событий, вызывающих тревогу, например, стрельбы в школах в другом сообществе, со своим ребенком в надежде, что ребенок не узнает об этом. Возможно, более правильно со стороны родителей будет предположить, что ребенок знает о таком событии, и осторожно обсудить понимание ребенком этого события и его тревогу по поводу такого события. Лучше всего, если ребенок узнает о вызывающих тревогу событиях от родителей, или, по крайней мере, обсудит их с ними.
Дети часто испытывают трудности при разговорах на неприятные темы. Однако открытое обсуждение может помочь справиться с трудными или неловкими вопросами и развеять иррациональные страхи. Ребенок должен знать, что беспокойство — нормальное чувство и что со временем оно обычно проходит. Родители, которые обычно обсуждают трудные темы с детьми начиная с раннего возраста, часто обнаруживают, что их дети более открыты к обсуждению сложных вопросов, с которыми они сталкиваются в подростковом возрасте.
Родители должны обсуждать сложные темы в спокойное время, в безопасном и удобном месте, когда ребенок проявляет к этому интерес. Родители должны сохранять спокойствие, использовать фактическую информацию и посвящать ребенку все свое внимание. Подтверждение того, что говорит ребенок, такими фразами, как «Я понимаю» или молчаливым кивком, побуждает ребенка довериться родителю. Упоминание вещей, ранее сказанных ребенком, также подталкивает его к разговору. Например, если ребенок говорит о злости по поводу развода, родитель может сказать: «Значит, развод тебя сердит» или «Расскажи мне побольше». Вопросы о том, что чувствует ребенок, также могут побудить к обсуждению болезненных эмоций или страхов, например, страха быть покинутым тем из родителей, кто не получает прав опеки во время развода, или чувства вины за то, что он стал причиной развода.
Рассказывая о своих собственных чувствах, родители помогают детям признать свои страхи и опасения. Например, говоря о разводе, родитель может сказать: «Мне тоже грустно из-за развода. Но я также знаю, что мы поступаем правильно. Пусть мы не можем жить вместе, но мы оба всегда будем любить тебя и заботиться о тебе». Разговаривая с ребенком таким образом, родители получают возможность поговорить о своих собственных чувствах, предлагают поддержку и объясняют, что развод в сложившихся обстоятельствах является правильным решением. Многим детям, особенно маленьким, необходимо услышать одни и те же слова несколько раз. Родители не должны недооценивать значение утешения, содержащегося в этих словах.
Родитель может также оказаться перед необходимостью бороться с трудным аспектом поведения собственного ребенка. Например, родитель, который подозревает, что его ребенок употребляет запрещенные наркотики или алкоголь, должен поговорить об этом напрямую с ребенком. Родитель может сказать: «Я беспокоюсь, что ты употребляешь наркотики. Я это чувствую, потому что... «Важно, чтобы родители говорили ясно и спокойно, выражая и обеспокоенность поведением ребенка, и свою поддержку и любовь к ним. После изложения обеспокоенности, которую испытывают родители, ребенку следует дать возможность высказаться. Ребенок и родители должны разработать план действий, который может включать визит к педиатру или консультанту.
Недавние глобальные события подчеркивают важность обсуждения с семьей. Например, пандемия COVID-19 дала толчок не только к обсуждению вопросов здоровья, но и к высказыванию противоположных мнений в некоторых семьях, политическим дебатам и выражениям конфликтующих ценностей и убеждений в средствах массовой информации. Пандемия COVID-19 оказала влияние на всех, включая детей, и родители должны быть готовы продолжить обсуждение множества вопросов, связанных с COVID, со своими детьми.
Аналогичным образом, социальные проблемы, такие как половая ориентация и гендер, репродуктивные права, расизм и другие виды разжигания ненависти словами или действиями, злоупотребление психоактивными веществами и ограничения на то, чему можно и чему нельзя учить в школе, занимают видное место в национальных и местных новостях в Соединенных Штатах Америки и многих других странах. Спорные вопросы могут непосредственно влиять на детей. Дети, которые раньше, казалось, не обращали внимания на многие из этих вопросов, теперь могут быть сбиты с толку и испытывать дискомфорт из-за дискуссий, происходящих вокруг них. Родители должны осознавать, что независимо от того, как они сами относятся к этим вопросам, такие обсуждения могут провоцировать тревогу у их детей. Родители должны помнить, что у их детей могут быть друзья с разным опытом и мнениями по этим важным вопросам. Обучение и воспроизведение уважительного поведения и речевых формулировок по отношению к людям, придерживающимся иных взглядов, являются важными уроками, которые должны усвоить дети.
Поскольку взрослым трудно достичь согласия в этих областях конфликта, детям еще сложнее понять эти вопросы и то, как реагировать. Учитывая легкодоступность социальных сетей и Интернета, родители должны признать, что их дети будут знать или уже знают об этих социальных проблемах. Дети всех возрастов лучше всего умеют ориентироваться в этих вопросах, когда у них есть родители, которые их направляют.