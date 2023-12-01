Запугивание

Дети, которые подвергаются запугиванию, могут рассказать об этом членам семьи или друзьям, но зачастую они слишком смущены и напуганы, чтобы рассказывать об этом учителям или другим взрослым, обладающим властью (например, тренерам). Учителя часто не знают о том, что над ребенком издеваются. Жертва запугивания может отказываться ходить в школу, становится грустной, замкнутой или капризной. Они также подвержены риску членовредительства, развития низкой самооценки и тревожности. Многие жертвы запугивания сами становятся хулиганами.

Дети, которых запугивают, необходимо убедить в том, что издевательства всегда неприемлемы. Они могут отреагировать на действия хулигана следующим образом:

Сказать взрослым

Отойти в сторону

Изменить маршрут, чтобы избежать встречи с хулиганом

Обратиться за консультацией к психологу

Из соображений безопасности жертвы запугивания не должны напрямую противостоять обидчику. Дети должны научиться игнорировать и перестать обращать внимание на хулигана, от чего он перестанет получать удовлетворение и в конечном итоге прекратить издевательства. Самооценку жертвы можно начать восстанавливать, высоко оценив мужество, потребовавшееся, чтобы сообщить об издевательстве.

Если издевательства происходят в школе, родители должны сообщить об этом должностным лицам школы. Родителям ребенка, подвергшегося издевательствам, может быть неприятно разговаривать с родителями хулигана, но при этом они не должны допускать конфронтации, которая может оказаться контрпродуктивной, поскольку заставит родителей хулигана начать защищать его. Жертвы могут опасаться, что разговор с родителями хулигана усугубит издевательства, но часто издевательства прекращаются, особенно если разговор конструктивный, а не обвинительный и сосредоточен на вредном поведении.

Родители хулигана должны дать понять своему ребенку, что издевательство неприемлемо. Родители должны настоять на том, чтобы хулиган извинился и загладил свою вину перед жертвой. Это может помочь научить хулигана отличать правильное от неправильного, помочь ему лучше понять чувства других детей и даже помочь другим людям отнестись к хулигану с большим сочувствием. Родителям хулигана следует внимательно наблюдать за своим ребенком, чтобы убедиться, что издевательства прекратились.

Ребенку, которого запугивали, и ребенку, который занимается запугиванием, рекомендуется обратиться за консультацией к психологу. Зачастую хулиганы просто выражают свои неудовлетворенные потребности или копируют агрессивное поведение одного из родителей или старшего брата или сестры.

Издевательства ни в коем случае нельзя игнорировать. Самое важное, что должны сделать родители, учитель или другие взрослые, когда они наблюдают издевательства, — это немедленно отреагировать. Выбор наилучшего способа вмешаться зависит от возраста ребенка и характера издевательств, а также от того, кем взрослый приходится детям. Однако будь это маленькие дети или учащихся старших классов, независимо от типа издевательств, необходимо вмешательство взрослых.