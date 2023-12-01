Запугивание — это форма насилия, которое заключается в повторяющихся словесных, эмоциональных, физических и/или психологических нападках для доминирования или унижения другого человека.
(См. также Общие сведения о социальных проблемах, затрагивающих детей и Насилие у детей и подростков).
Запугивание может происходить в любом возрасте, от дошкольного до взрослого. Почти все дети в какой-то момент сталкиваются с агрессивным поведением, независимо от того, запугивают ли они других детей, подвергаются ли они издевательствам или являются свидетелями издевательств над другими детьми. Запугиванию могут подвергаться и мальчики, и девочки. Хотя взрослые часто считают запугивание нормальной частью детства, это не является нормой. Многим жертвам запугивание причиняет физический и/или эмоциональный вред. Более того, сами обидчики усваивают негативное поведение, которое, если оно не будет скорректировано, может привести к дальнейшему насилию. В условиях растущей напряженности в мире по вопросам репродуктивного здоровья, половой ориентации и гендерных вопросов, а также расизма и других разжигающих ненависть высказываний и действий, дети и подростки подвергаются повышенному риску стать жертвой запугивания из-за своих убеждений или предполагаемых различий.
Опрос, проведенный в Соединенных Штатах Америки Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в 2021 г., показал, что за последний год 15 % учащихся старших классов сообщили о том, что они подвергаются запугиванию на территории школы, и 16 % сообщили, что подвергаются электронному запугиванию (так называемому киберзапугиванию). Согласно опросу CDC, ученицы женского пола чаще, чем ученики мужского пола, подвергаются запугиванию на школьной территории. Кроме того, издевательствам на школьной территории чаще, чем другие ученики, подвергаются учащиеся ЛГБК+ и учащиеся, состоящие в однополых отношениях. Чернокожие ученики реже подвергаются издевательствам на территории школы, чем ученики большинства других расовых и этнических групп. Учащиеся из числа американских индейцев или коренных жителей Аляски и белые чаще подвергаются киберзапугиванию, чем учащиеся из большинства других расовых и этнических групп, а учащиеся из числа ЛГБК+ и учащиеся, состоящие в однополых отношениях, подвергаются киберзапугиванию чаще, чем другие ученики.
Формы запугивания
Запугивание может проявляться в нескольких формах, в том числе:
Постоянное поддразнивание
Порча имущества
Угрозы
Отчуждение
Устрашение
Преследования
Нападение с применением насилия
Киберзапугивание (электронное запугивание)
Киберзапугивание — это использование электронных средств (таких как электронная почта, текстовые сообщения, твиты и сайты социальных сетей) для намеренного компрометирования или сообщения ложных или враждебных сведений о другом ребенке. «Секстинг», или отправка сообщений, фотографий или видео сексуального содержания (обычно с помощью мобильного телефона), может быть формой киберзапугивания, если сообщения или изображения целенаправленно передаются другим людям, чтобы скомпрометировать или причинить вред ребенку, который создал сообщение или изображение.
Дети, которые подвергаются запугиванию
Дети, которые подвергаются запугиванию, могут рассказать об этом членам семьи или друзьям, но зачастую они слишком смущены и напуганы, чтобы рассказывать об этом учителям или другим взрослым, обладающим властью (например, тренерам). Учителя часто не знают о том, что над ребенком издеваются. Жертва запугивания может отказываться ходить в школу, становится грустной, замкнутой или капризной. Они также подвержены риску членовредительства, развития низкой самооценки и тревожности. Многие жертвы запугивания сами становятся хулиганами.
Дети, которых запугивают, необходимо убедить в том, что издевательства всегда неприемлемы. Они могут отреагировать на действия хулигана следующим образом:
Сказать взрослым
Отойти в сторону
Изменить маршрут, чтобы избежать встречи с хулиганом
Обратиться за консультацией к психологу
Из соображений безопасности жертвы запугивания не должны напрямую противостоять обидчику. Дети должны научиться игнорировать и перестать обращать внимание на хулигана, от чего он перестанет получать удовлетворение и в конечном итоге прекратить издевательства. Самооценку жертвы можно начать восстанавливать, высоко оценив мужество, потребовавшееся, чтобы сообщить об издевательстве.
Если издевательства происходят в школе, родители должны сообщить об этом должностным лицам школы. Родителям ребенка, подвергшегося издевательствам, может быть неприятно разговаривать с родителями хулигана, но при этом они не должны допускать конфронтации, которая может оказаться контрпродуктивной, поскольку заставит родителей хулигана начать защищать его. Жертвы могут опасаться, что разговор с родителями хулигана усугубит издевательства, но часто издевательства прекращаются, особенно если разговор конструктивный, а не обвинительный и сосредоточен на вредном поведении.
Родители хулигана должны дать понять своему ребенку, что издевательство неприемлемо. Родители должны настоять на том, чтобы хулиган извинился и загладил свою вину перед жертвой. Это может помочь научить хулигана отличать правильное от неправильного, помочь ему лучше понять чувства других детей и даже помочь другим людям отнестись к хулигану с большим сочувствием. Родителям хулигана следует внимательно наблюдать за своим ребенком, чтобы убедиться, что издевательства прекратились.
Ребенку, которого запугивали, и ребенку, который занимается запугиванием, рекомендуется обратиться за консультацией к психологу. Зачастую хулиганы просто выражают свои неудовлетворенные потребности или копируют агрессивное поведение одного из родителей или старшего брата или сестры.
Издевательства ни в коем случае нельзя игнорировать. Самое важное, что должны сделать родители, учитель или другие взрослые, когда они наблюдают издевательства, — это немедленно отреагировать. Выбор наилучшего способа вмешаться зависит от возраста ребенка и характера издевательств, а также от того, кем взрослый приходится детям. Однако будь это маленькие дети или учащихся старших классов, независимо от типа издевательств, необходимо вмешательство взрослых.
Хулиганы
Многие дети запугивают других детей. У детей, которые запугивают других, дальнейшая жизнь чаще складывается хуже, они с большей вероятностью могут попасть в тюрьму в более позднем возрасте. Хулиганы с меньшей вероятностью остаются учиться в школе, трудоустраиваются или имеют стабильные отношения во взрослом возрасте.
К сожалению, в национальных и социальных средствах массовой информации есть много примеров, когда взрослые люди ведут себя как обидчики других взрослых. Родители должны рассматривать эти примеры как возможность для обучения своих детей. Родителям важно выявлять неправильное поведение среди политиков, знаменитостей, других общественных фигур и обычных взрослых, и объяснять своим детям, почему такое поведение считается неправильным, и как они должны реагировать, если столкнутся с ним.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Обзор данных и тенденции YRBS: информационный ресурс Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), предоставляющий информацию о тенденциях рискованного поведения молодежи (например, сексуальное поведение, употребление психоактивных веществ и психическое здоровье) среди старшеклассников в Соединенных Штатах Америки в 2011–2021 гг.
Эти ресурсы предоставляют информацию о запугивании, например, о различных видах запугивания, о том, как идентифицировать и избежать запугивания, а также о том, как прекратить и противостоять запугиванию: