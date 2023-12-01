Воспитание приемного ребенка

Большинство детей, которые попадают в приемные семьи, раньше жили в семьях, которым было трудно обеспечить в доме атмосферу безопасности, заботы и любви. Они часто происходят из бедных семей, имеют недостаточно образованных родителей-одиночек или родителей, злоупотребляющих психоактивными веществами либо страдающих психическим заболеванием, которое остается без лечения. Домашняя жизнь часто представляет собой хаос, и часто существуют неудовлетворенные потребности в медицинской и стоматологической помощи.

Большинство детей помещаются в приемные семьи органом социального обеспечения, поскольку ребенок подвергался жестокому обращению и/или родители не заботились о нем надлежащим образом. Большинство других составляют подростки, помещенные в опекунскую систему по решению судов по делам несовершеннолетних. Очень немногих детей родители передают под опеку добровольно. Многие дети, которые в иных случаях были бы отданы в приемную семью, помещаются в семью дальних родственников или друзей — это называется «родственная опека», и такая семья обычно не находится под наблюдением органов социального обеспечения. Подростки могут жить в групповых домах или лечебных учреждениях с проживанием.

Отдаление от родной семьи чрезвычайно болезненно для ребенка. Живя в приемных семьях, дети могут часто посещать свои родные семьи или ограничиваются только визитами под наблюдением.

Дети в приемных семьях покидают свои районы, соседей, школу и большую часть своих вещей. Многие дети и подростки в приемных семьях ощущают беспокойство, неуверенность и неспособность контролировать свою жизнь. Многие чувствуют себя отверженными, испытывают злость, боль от разлуки или глубокое чувство утраты. Некоторые чувствуют себя виноватыми, полагая, что вызвали распад родной семьи. Сверстники часто дразнят детей из приемных семей, укрепляя впечатление, что они чем-то отличаются или почему-то недостойны.

У детей в приемных семьях чаще, чем у прочих детей развиваются хронические заболевания, поведенческие, психологические проблемы и проблемы с развитием. Они также с меньшей вероятностью могут получить соответствующую медицинскую или психологическую помощь в связи со своими проблемами. При этом большинство детей в приемных семьях хорошо приспосабливается, если им не приходится менять семью, а опекуны обладают необходимыми навыками для удовлетворения эмоциональных потребностей ребенка. Многим детям в приемных семьях предоставляется психологическое консультирование.

Более половины детей в конечном итоге возвращаются из приемных семей в родные. Некоторых детей в приемных семьях в итоге усыновляют, чаще всего это делают сами опекуны. Другие дети возвращаются к родственникам или достигают совершеннолетия. Небольшое число детей позже переводятся в другую опекунскую организацию, если их размещение оказалось неподходящим или если приемная семья переезжает в другой район. К сожалению, некоторые молодые люди из приемных семей достигают совершеннолетия, не испытывая чувства принадлежности к какой-либо семье.