Сыпь у детей

Сыпь — это аномальное изменение текстуры или цвета кожи.
Известные причины сыпи включают раздражение, аллергии, лекарственные препараты, а также бактериальные, грибковые или вирусные инфекции.
Симптомы сыпи включают: покраснение, белые или желтые чешуйки, зуд, перламутровые прыщи, бугорки или кисты.
Сыпь может зудеть, вызывать раздражение или болезненность, равно как не вызывать никаких симптомов.
Требующую лечения сыпь можно обрабатывать мягкими очищающими средствами, увлажняющими мазями, антибиотиками и кортикостероидными мазями и/или препаратами против зуда.
Кожные высыпания у младенцев и детей младшего возраста обычно не представляют опасности и могут иметь различные причины. Раздражающие вещества, лекарства, аллергические реакции и расстройства, вызывающие воспаление, могут причинить сыпь.
К распространенным причинам сыпи у младенцев и детей младшего возраста относятся следующие.
Опрелости (пеленочный дерматит)
Гнейс (себорейный дерматит)
Атопический дерматит (экзема)
Вирусные инфекции, которые вызывают сыпь
Опрелости (пеленочный дерматит)
Опрелости — это ярко-красная сыпь, которая обычно развивается при контакте кожи младенца с подгузником, который загрязнен мочой и/или калом. Влага на коже младенца вызывает раздражение. Обычно наиболее затронутыми оказываются участки кожи, соприкасающиеся с подгузником.
Опрелости также могут быть вызваны инфекцией грибка кандида, в результате обычно появляется ярко красная сыпь в складках кожи и мелкие красные пятна. Реже опрелости вызываются бактериями.
У детей, которых кормят грудью, как правило, возникает меньше опрелостей, потому что их стул содержит меньше ферментов и других веществ, которые могут раздражать кожу.
Опрелости не всегда беспокоят ребенка. Их можно предотвратить или свести к минимуму, используя подгузники с абсорбирующим гелем, избегая сковывающих пластиковых подгузников или штанишек, удерживающих влагу, а также часто меняя загрязненные подгузники.
Основным средством против опрелостей является частая смена подгузников ребенка. Кожу ребенка следует аккуратно промывать мягким мылом и водой. Часто сыпь исчезает после применения одних этих мер. Помочь может также использование увлажнителя кожи и мазей, создающих барьер между кожей ребенка и подгузником, например, вазелина, мази с содержанием цинка, витаминов А и D. Если врач ставит диагноз кандидоза, может понадобиться противогрибковый крем. Если сыпь вызвана бактериями, можно использовать крем с антибиотиком.
Гнейс ()
Гнейс — это красная и желтая чешуйчатая сыпь с корочкой, покрывающая голову. Иногда подобная сыпь может возникать на кожных складках младенца. Причина заболевания не известна. Гнейс безвреден и исчезает у большинства детей к 6 месяцам.
Гнейс можно лечить регулярным применением шампуня с сульфидом селена и втиранием минерального масла в кожу головы для размягчения корки перед мытьем. Корку можно снимать расческой с частыми зубьями. Если симптомы гнейса не ослабевают в результате применения этих мер, может потребоваться дальнейшее лечение, например, кортикостероидными кремами.
(экзема)
Атопический дерматит — это красная, чешуйчатая и зудящая сыпь. Эта сыпь обычно появляется в виде пятен, которые появляются и проходят, часто ухудшаясь при холодной сухой погоде. Младенцы склонны к развитию красной, кровоточащей, струпной сыпи на лице, коже черепа, области, контактирующей с подгузниками, ладонях, руках, ступнях или ногах. У детей старшего возраста, как правило, развивается одно или несколько пятен, обычно на кистях, плечах, на сгибах локтей и коленей.
Атопический дерматит, как правило, передается по наследству, и во многих случаях считается, что он обусловлен вариацией генов, которая влияет на способность кожи удерживать влагу и обеспечивает защиту от бактерий, раздражителей, аллергенов и факторов окружающей среды. Эта слабая барьерная функция кожи, вероятно, также вызывает иммунный ответ, который приводит к воспалению кожи и зуду. У большинства детей атопический дерматит прекращается, но у некоторых он сохраняется на всю жизнь. У детей с тяжелыми случаями атопического дерматита могут периодически развиваться инфекции в местах, где они поцарапали и разодрали кожу.
Для лечения атопического дерматита используются средства для увлажнения кожи, нежные сорта мыла, увлажненный воздух, кортикостероидные кремы и препараты против зуда. Это заболевание можно облегчить, принимая меры по устранению триггеров аллергии у ребенка.
Вирусные инфекции, которые вызывают сыпь
Сыпь у детей младшего возраста часто вызывают вирусные инфекции. Сыпь, вызванная младенческой розеолой или инфекционной эритемой («пятой болезнью»), безвредна и обычно проходит без лечения. Сыпь, вызванная корью, краснухой и ветряной оспой, встречается реже, поскольку дети получают вакцины, предотвращающие эти инфекции, но они могут возникать у невакцинированных детей.
Другие причины сыпи
Дерматофитоз (также называемый стригущий лишай или опоясывающий лишай) — это грибковая инфекция кожи. У детей наиболее распространены инфекции кожи головы (дерматомикоз волосистой части головы) и тела (дерматомикоз гладкой кожи).
Диагностирование и лечение дерматофитоза аналогичны у детей и взрослых и, как правило, включают в себя противогрибковые препараты, наносимые на кожу или принимаемые перорально. У некоторых детей воспалительная реакция на грибковую инфекцию приводит к появлению на коже головы болезненного воспаленного набухшего пятна, называемого керион. По поводу кериона может потребоваться дополнительное лечение.
Моллюск контагиозный — это скопление зерновидных прыщей или бугорков телесного цвета, вызванных вирусной инфекцией кожи, обычно проходящей без лечения. Однако вирус, вызывающий эту инфекцию, заразителен.
Милиумы — это крошечные жемчужно-белые кисты на лице новорожденного. Они вызваны первыми выделениями потовых желез ребенка. Как и акне новорожденных, милиумы не требуют лечения и проходят через несколько недель после рождения.