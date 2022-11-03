Сыпь у детей

Опрелости — это ярко-красная сыпь, которая обычно развивается при контакте кожи младенца с подгузником, который загрязнен мочой и/или калом. Влага на коже младенца вызывает раздражение. Обычно наиболее затронутыми оказываются участки кожи, соприкасающиеся с подгузником.

Опрелости, вызванные раздражением Скрыть подробности На этой фотографии показана раздраженная кожа младенца. Раздражение возникает из-за контакта кожи младенца с подгузником, загрязненным мочой и калом. © Springer Science+Business Media

Опрелости также могут быть вызваны инфекцией грибка кандида, в результате обычно появляется ярко красная сыпь в складках кожи и мелкие красные пятна. Реже опрелости вызываются бактериями.

Опрелости, вызванные грибком Candida Скрыть подробности На этой фотографии показана сыпь, вызванная дрожжевым грибком Candida. Изображение предоставлено доктором Томасом Хабифом.

У детей, которых кормят грудью, как правило, возникает меньше опрелостей, потому что их стул содержит меньше ферментов и других веществ, которые могут раздражать кожу.

Опрелости не всегда беспокоят ребенка. Их можно предотвратить или свести к минимуму, используя подгузники с абсорбирующим гелем, избегая сковывающих пластиковых подгузников или штанишек, удерживающих влагу, а также часто меняя загрязненные подгузники.

Основным средством против опрелостей является частая смена подгузников ребенка. Кожу ребенка следует аккуратно промывать мягким мылом и водой. Часто сыпь исчезает после применения одних этих мер. Помочь может также использование увлажнителя кожи и мазей, создающих барьер между кожей ребенка и подгузником, например, вазелина, мази с содержанием цинка, витаминов А и D. Если врач ставит диагноз кандидоза, может понадобиться противогрибковый крем. Если сыпь вызвана бактериями, можно использовать крем с антибиотиком.