Физический рост младенцев и детей

Физический рост относится к увеличению размеров тела (длины или роста и веса) и размера органов. От рождения приблизительно до возраста 1-2 лет дети растут быстро. После этого быстрого роста в младенчестве и раннем дошкольном возрасте он замедляется до наступления скачка роста в подростковом возрасте. По мере замедления роста снижается потребность детей в калориях, и родители могут заметить снижение аппетита. У двухлетних детей могут быть очень неустойчивые предпочтения в еде, что иногда беспокоит родителей. Может показаться, что некоторые дети практически ничего не едят, но продолжают расти и чувствовать себя хорошо. На самом деле обычно они едят мало в определенный день, но затем восполняют недостаток за счет увеличения своей порции на следующий день.

В дошкольные и школьные годы увеличение роста и веса происходит постепенно. Обычно дети каждый год прибавляют в росте одинаково до тех пор, пока в раннем подростковом возрасте не происходит следующий сильный скачок роста.

Разные органы растут с разной скоростью. Например, репродуктивная система проходит краткий всплеск роста сразу после рождения, а затем очень мало изменяется непосредственно до периода полового созревания (полового развития). С другой стороны, головной мозг растет почти исключительно в течение первых лет жизни. Почки функционируют на взрослом уровне к концу первого года жизни.

У детей, которые начинают ходить, очаровательное телосложение: живот выпячивается вперед, а спина изогнута. Они также могут казаться достаточно кривоногими. К 3-летнему возрасту мышечный тонус повышается, а доля жировой ткани в организме уменьшается, так что тело начинает выглядеть стройнее и более мускулистым. Большинство детей к этому времени становятся в состоянии физически контролировать кишечник и мочевой пузырь.

Врачи отслеживают рост ребенка по отношению к другим детям такого же возраста, а также вес ребенка по отношению к его росту. С рождения до 2 лет врачи фиксируют все параметры роста в диаграмме, используя карты физического развития Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). После 2 лет врачи фиксируют показатели роста, используя карты физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

(См. также Медицинское наблюдение за здоровым ребенком и Замедление прибавки в весе.)

Длина и рост У младенцев измеряется длина. У детей, которые могут стоять, измеряется рост. Младенцев кладут на спину на подходящее устройство, например, на измерительный столик (так называемый лежачий ростомер), а детей, которые могут стоять, измеряют с помощью вертикального или стоячего ростомера. Обычно длина у доношенных детей увеличивается примерно на 30 % к 5 месяцам и более чем на 50 % к 12 месяцам. Младенцы обычно подрастают приблизительно на 25 сантиметров за первый год жизни, а рост к 5 годам почти в два раза превышает рост при рождении. Большинство мальчиков достигает половины своего взрослого роста к возрасту примерно 2 лет. Большинство девочек достигает половины своего взрослого роста в возрасте около 19 месяцев. (См. также карты физического развития для детей от рождения до возраста 2 лет от ВОЗ и карты физического развития для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет от CDC).

Масса тела Доношенные новорожденные обычно теряют от 5 до 8 % массы тела при рождении за первые несколько дней жизни. Эту массу они восстанавливают к концу первых 2-х недель. После этого периода новорожденные обычно набирают около 30 грамм в сутки в течение первых 2-х месяцев, а затем около 450 грамм в месяц. При таком росте, как правило, масса тела при рождении удваивается к 5 месяцам и утраивается к 1 году. С 1980-х годов в Соединенных Штатах Америки у большего количества детей развилось ожирение (избыточная масса тела), при этом количество детей и подростков с ожирением остается высоким и в настоящее время. У некоторых детей ожирение возникает в раннем возрасте. Для определения избыточного веса и ожирения используется индекс массы тела (ИМТ). CDC выпустили расширенные карты физического развития с учетом ИМТ в зависимости от возраста для мальчиков и девочек с очень высоким ИМТ. (См. также карты физического развития для детей от рождения до возраста 2 лет от ВОЗ и карты физического развития для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет от CDC).

Окружность головы Окружность головы измеряется по самому большому диаметру головы ребенка. Врачи помещают измерительную ленту выше бровей и ушей, и вокруг затылка. Это измерение важно, потому что размер головы отражает размер мозга, и это измерение позволяет врачам узнать, растет ли мозг ребенка нормальными темпами. Окружность головы обычно измеряется, пока детям не исполнится три года. При рождении мозг составляет 25% от будущего размера во взрослом возрасте, а окружность головы составляет около 35 сантиметров. К 1 году жизни размер головного мозга достигает 75% мозга взрослого. К 3 годам жизни размер головного мозга достигает 80% мозга взрослого. К 7 годам жизни размер головного мозга достигает 90% мозга взрослого.

Зубы Сроки прорезывания зубов зависят, в основном, от наследственности. При этом прорезывание зубов также может задержаться из-за таких заболеваний, как рахит, гипопитуитаризм, гипотиреоз или синдромом Дауна. Нижние передние зубы обычно начинают появляться в возрасте от 5 до 9 месяцев. Верхние передние зубы обычно начинают появляться к 8-12 месяцам. В среднем у ребенка 6 зубов к 12 месяцам, 12 зубов к 18 месяцам, 16 зубов к 2 годам и все 20 детских (молочных) зубов к 2 с половиной годам. Молочные зубы заменяются постоянными (взрослыми) зубами в возрасте от 5 до 13 лет. Как правило, постоянные зубы раньше появляются у девочек. Симптомы, вызванные появлением зубов (например, слюнотечение и беспокойство), называются прорезыванием зубов. Таблица Сроки прорезывания зубов Таблица