Физический рост младенцев и детей

Физический рост относится к увеличению размеров тела (длины или роста и веса) и размера органов. От рождения приблизительно до возраста 1-2 лет дети растут быстро. После этого быстрого роста в младенчестве и раннем дошкольном возрасте он замедляется до наступления скачка роста в подростковом возрасте. По мере замедления роста снижается потребность детей в калориях, и родители могут заметить снижение аппетита. У двухлетних детей могут быть очень неустойчивые предпочтения в еде, что иногда беспокоит родителей. Может показаться, что некоторые дети практически ничего не едят, но продолжают расти и чувствовать себя хорошо. На самом деле обычно они едят мало в определенный день, но затем восполняют недостаток за счет увеличения своей порции на следующий день.
В дошкольные и школьные годы увеличение роста и веса происходит постепенно. Обычно дети каждый год прибавляют в росте одинаково до тех пор, пока в раннем подростковом возрасте не происходит следующий сильный скачок роста.
Разные органы растут с разной скоростью. Например, репродуктивная система проходит краткий всплеск роста сразу после рождения, а затем очень мало изменяется непосредственно до периода полового созревания (полового развития). С другой стороны, головной мозг растет почти исключительно в течение первых лет жизни. Почки функционируют на взрослом уровне к концу первого года жизни.
У детей, которые начинают ходить, очаровательное телосложение: живот выпячивается вперед, а спина изогнута. Они также могут казаться достаточно кривоногими. К 3-летнему возрасту мышечный тонус повышается, а доля жировой ткани в организме уменьшается, так что тело начинает выглядеть стройнее и более мускулистым. Большинство детей к этому времени становятся в состоянии физически контролировать кишечник и мочевой пузырь.
Врачи отслеживают рост ребенка по отношению к другим детям такого же возраста, а также вес ребенка по отношению к его росту. С рождения до 2 лет врачи фиксируют все параметры роста в диаграмме, используя карты физического развития Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). После 2 лет врачи фиксируют показатели роста, используя карты физического развития Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).
(См. также Медицинское наблюдение за здоровым ребенком и Замедление прибавки в весе.)
Длина и рост
У младенцев измеряется длина. У детей, которые могут стоять, измеряется рост. Младенцев кладут на спину на подходящее устройство, например, на измерительный столик (так называемый лежачий ростомер), а детей, которые могут стоять, измеряют с помощью вертикального или стоячего ростомера.
Обычно длина у доношенных детей увеличивается примерно на 30 % к 5 месяцам и более чем на 50 % к 12 месяцам. Младенцы обычно подрастают приблизительно на 25 сантиметров за первый год жизни, а рост к 5 годам почти в два раза превышает рост при рождении. Большинство мальчиков достигает половины своего взрослого роста к возрасту примерно 2 лет. Большинство девочек достигает половины своего взрослого роста в возрасте около 19 месяцев.
(См. также карты физического развития для детей от рождения до возраста 2 лет от ВОЗ и карты физического развития для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет от CDC).
Масса тела
Доношенные новорожденные обычно теряют от 5 до 8 % массы тела при рождении за первые несколько дней жизни. Эту массу они восстанавливают к концу первых 2-х недель. После этого периода новорожденные обычно набирают около 30 грамм в сутки в течение первых 2-х месяцев, а затем около 450 грамм в месяц. При таком росте, как правило, масса тела при рождении удваивается к 5 месяцам и утраивается к 1 году.
С 1980-х годов в Соединенных Штатах Америки у большего количества детей развилось ожирение (избыточная масса тела), при этом количество детей и подростков с ожирением остается высоким и в настоящее время. У некоторых детей ожирение возникает в раннем возрасте. Для определения избыточного веса и ожирения используется индекс массы тела (ИМТ). CDC выпустили расширенные карты физического развития с учетом ИМТ в зависимости от возраста для мальчиков и девочек с очень высоким ИМТ.
(См. также карты физического развития для детей от рождения до возраста 2 лет от ВОЗ и карты физического развития для детей и подростков в возрасте от 2 до 20 лет от CDC).
Окружность головы
Окружность головы измеряется по самому большому диаметру головы ребенка. Врачи помещают измерительную ленту выше бровей и ушей, и вокруг затылка. Это измерение важно, потому что размер головы отражает размер мозга, и это измерение позволяет врачам узнать, растет ли мозг ребенка нормальными темпами. Окружность головы обычно измеряется, пока детям не исполнится три года.
При рождении мозг составляет 25% от будущего размера во взрослом возрасте, а окружность головы составляет около 35 сантиметров. К 1 году жизни размер головного мозга достигает 75% мозга взрослого. К 3 годам жизни размер головного мозга достигает 80% мозга взрослого. К 7 годам жизни размер головного мозга достигает 90% мозга взрослого.
Зубы
Сроки прорезывания зубов зависят, в основном, от наследственности. При этом прорезывание зубов также может задержаться из-за таких заболеваний, как рахит, гипопитуитаризм, гипотиреоз или синдромом Дауна.
Нижние передние зубы обычно начинают появляться в возрасте от 5 до 9 месяцев. Верхние передние зубы обычно начинают появляться к 8-12 месяцам. В среднем у ребенка 6 зубов к 12 месяцам, 12 зубов к 18 месяцам, 16 зубов к 2 годам и все 20 детских (молочных) зубов к 2 с половиной годам. Молочные зубы заменяются постоянными (взрослыми) зубами в возрасте от 5 до 13 лет. Как правило, постоянные зубы раньше появляются у девочек.
Симптомы, вызванные появлением зубов (например, слюнотечение и беспокойство), называются прорезыванием зубов.
Сроки прорезывания зубов
Зубы
Количество
Возраст при прорезывании*
Молочные (всего 20)
Нижние центральные резцы
2 %
5-9 месяцев
Верхние центральные резцы
2 %
8-12 месяцев
Верхние боковые резцы
2 %
10-12 месяцев
Нижние боковые резцы
2 %
12-15 месяцев
1-е моляры†
4 %
10-16 месяцев
Клыки
4 %
16-20 месяцев
2-е моляры†
4 %
20-30 месяцев
Постоянные (всего 32)
1-е моляры†
4 %
5-7 лет
Резцы
8.
6-8 лет
Малые коренные зубы
8.
9-12 лет
Клыки
4 %
10-13 лет
2-е моляры†
4 %
11-13 лет
3-и моляры†
4 %
17-25 лет
* Возраст при прорезывании сильно варьируется.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ): карты физического развития от ВОЗ для младенцев и детей в возрасте от 0 до 2 лет
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): карты физического развития от CDC для детей и подростков в возрасте 2 лет и старше в Соединенных Штатах Америки
Центры по контролю и профилактике заболеваний: расширенные карты физического развития с учетом ИМТ в зависимости от возраста для мальчиков и девочек с очень высоким ИМТ