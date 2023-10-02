Синдром мекониальной пробки — это закупорка толстой кишки густым содержимым кишечника (меконием).

Синдром мекониальной пробки может возникать в результате болезни Гиршпрунга или кистозного фиброза.

Обычно у новорожденного на протяжении первых одного или двух дней жизни отмечаются проблемы с кормлением, рвота, увеличение размеров живота и отсутствует дефекация.

Диагноз ставится на основании симптомов и результатов рентгенологического исследования.

Закупорку лечат с помощью клизм и, в редких случаях, хирургического вмешательства.

Меконий — вещество темно-зеленого цвета, которое представляет собой первый кал новорожденного. У новорожденных меконий выделяется во время родов или вскоре после рождения. Если меконий аномально густой или смолообразный, он может заблокировать толстый кишечник.

При синдроме мекониальной пробки толстая кишка полностью заблокирована густым меконием. Выше блока тонкая кишка увеличивается в объеме (расширяется), что ведет к увеличению размеров живота (вздутию).

Синдром мекониальной пробки обычно встречается у здоровых в других отношениях детей первого года жизни, но чаще он встречается у преждевременно рожденных (недоношенных) детей или детей, матери которых страдают диабетом, либо у детей, матерям которых вводили сульфат магния для лечения тяжелой преэклампсии, эклампсии или для остановки преждевременных родов.

Синдром мекониальной пробки может быть признаком других заболеваний, например, болезни Гиршпрунга или кистозного фиброза.

Мекониевая непроходимость кишечника похожа на синдром мекониальной пробки, за исключением того, что меконием блокируется тонкий кишечник.

Симптомы синдрома мекониальной пробки После рождения младенцы обычно выделяют меконий на протяжении первых 12–24 часов. Однако у новорожденных с синдромом мекониальной пробки в течение первых дня или двух меконий не выделяется и также присутствуют симптомы непроходимости кишечника, в том числе рвота и увеличение размеров живота. Врачи иногда могут прощупать увеличенные петли толстой кишки через стенку живота.

Диагностика синдрома мекониальной пробки Рентгенологическое исследование брюшной полости в прямой проекции

Клизма с рентгеноконтрастным веществом

В некоторых случаях — обследования для выявления болезни Гиршпрунга Врачи подозревают синдром мекониальной пробки у новорожденных, у которых присутствуют симптомы непроходимости и отсутствует выделение мекония на протяжении первых одного или двух дней жизни. Наличие кишечной непроходимости может показать рентгенологическое исследование брюшной полости в прямой проекции. Для поведения дифференциальной диагностики врачи проводят рентгенологическое исследование после постановки клизмы с жидким веществом, видимым в рентгеновских лучах (рентгеноконтрастное вещество). Контрастное вещество выделяет контур внутренней части толстой кишки, что дает врачам возможность увидеть мекониальную пробку. Детям первого года жизни с синдромом мекониальной пробки часто проводят обследование для выявления болезни Гиршпрунга и кистозного фиброза.