Мекониевая непроходимость кишечника в большинстве случаев является ранним признаком кистозного фиброза. Кистозный фиброз — это наследственное заболевание, которое приводит к формированию аномально густого, вязкого кишечного содержимого, которое прилипает к слизистой оболочке кишки, вызывая закупорку тонкого кишечника. Наличие в кишечнике слишком вязкого содержимого является первым признаком заболевания у 10–20 % детей с кистозным фиброзом. У новорожденных с мекониевой непроходимостью кишечника практически всегда позже возникают и другие симптомы кистозного фиброза.

Синдром мекониальной пробки похож на мекониевую непроходимость кишечника, за исключением того, что меконием блокируется толстый кишечник.