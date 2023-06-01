Подострый склерозирующий панэнцефалит (прогрессирующее и обычно смертельное заболевание головного мозга) — это редкое осложнение кори, которое появляется несколько месяцев или лет спустя и вызывает психический распад, мышечные конвульсии и судорожные припадки.

Подострый склерозирующий панэнцефалит вызывается вирусом кори.

Первые симптомы — это обычно плохая успеваемость, забывчивость, приступы гнева, рассеянность, бессонница и галлюцинации.

Диагноз ставится на основе симптомов.

Лечения от подострого склерозирующего панэнцефалита не существует.

Это заболевание обычно приводит к смертельному исходу.

Подострый склерозирующий панэнцефалит (ПСПЭ) считается результатом длительной инфекции, вызванной вирусом кори. Вирус иногда попадает в головной мозг во время коревой инфекции. Вирус кори может вызвать немедленные симптомы инфекции головного мозга (энцефалит) или оставаться в головном мозге долгое время, не вызывая проблем.

Подострый склерозирующий панэнцефалит возникает из-за реактивации вируса кори. По неизвестным причинам, в прошлом в США это заболевание встречалось примерно у 7–300 человек из 1 миллиона людей, у которых была инфекция, вызванная вирусом кори, и у 1 человека из миллиона людей, который получил вакцину от кори. Тем не менее, врачи считают, что у людей, у которых после вакцинации развился подострый склерозирующий панэнцефалит, вероятно, был легкий недиагностированный случай кори до вакцинации, и что подострый склерозирующий панэнцефалит вызвала корь, а не вакцина.

Подострый склеротический панэнцефалит в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе встречается редко по причине широкого охвата населения вакцинацией против кори. Тем не менее, анализ недавних вспышек кори говорит о том, что частота подострого склерозирующего панэнцефалита может быть выше, чем считалось ранее.

Мужчины заболевают чаще, чем женщины. Риск развития подострого склерозирующего панэнцефалита наиболее высок у людей, которые заражаются корью в возрасте до 2 лет. Подострый склерозирующий панэнцефалит обычно начинается в детстве или юности, как правило, в возрасте до 20 лет.

Симптомы подострого склерозирующего панэнцефалита Первыми симптомами подострого склерозирующего панэнцефалита могут быть плохая успеваемость в школе, забывчивость, приступы гнева, рассеянность, бессонница и галлюцинации. Могут возникнуть внезапные мышечные конвульсии рук, головы или тела. В конечном итоге могут возникнуть судорожные припадки наряду с патологическими неконтролируемыми мышечными движениями. Интеллект и речь продолжают ухудшаться. Позже мышцы становятся все более жесткими, при этом может быть затруднено глотание. Затрудненное глотание иногда приводит к тому, что больные давятся слюной, и развивается пневмония. Больные могут ослепнуть. На заключительных этапах может подняться температура тела, возможны отклонения артериального давления и пульса от нормы.

Диагностика подострого склерозирующего панэнцефалита Анализы спинномозговой жидкости или крови;

Визуализирующие исследования Врач подозревает подострый склерозирующий панэнцефалит у молодых людей с психическим нарушением и подергиванием мышц. Диагноз подтверждается исследованием спинномозговой жидкости, анализом крови, который показывает высокие уровни антител к вирусу кори, аномальной электроэнцефалограммой (ЭЭГ) и магнитно-резонансной томографией (МРТ) либо компьютерной томографией (КТ), которые показывают аномалии мозга. Если перечисленные анализы и обследования не позволяют установить причину, может быть проведена биопсия головного мозга.

Лечение подострого склерозирующего панэнцефалита Противосудорожные препараты Развитие подострого склерозирующего панэнцефалита невозможно остановить. Для контроля или ослабления судорожных припадков могут использоваться противосудорожные препараты.