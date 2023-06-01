Общие сведения о вирусных инфекциях у детей

Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Для воспроизведения вирусы должны проникнуть в живую клетку (см. Общие сведения о вирусных инфекциях).
Большинство детских вирусных инфекций не являются серьезными и включают такие разнообразные болезни, как простуда, боль в горле, рвота и диарея, а также повышенная температура с сыпью. Некоторые вирусные инфекции, которые вызывают более серьезные заболевания, такие как корь, в наше время встречаются реже из-за широко распространенной иммунизации. (Что касается взрослых, см. также Общие сведения о вирусных инфекциях).
Многие вирусные инфекции имеют такие отличительные черты, что врач может диагностировать их, основываясь на симптомах. Врачу обычно не требуется проводить лабораторные анализы, чтобы идентифицировать конкретный вирус.
Многие вирусные инфекции приводят к появлению симптомов, таких как повышение температуры, ломота или дискомфорт в теле. Хотя большинство детей с вирусными инфекциями выздоравливают без лечения, врачи иногда лечат эти симптомы ацетаминофеном или ибупрофеном. Аспирин не назначают детям или подросткам с этими симптомами, поскольку он увеличивает риск возникновения синдрома Рейе у тех, кто болен определенными вирусными инфекциями. Антибиотики не излечивают вирусные инфекции. Однако существуют противовирусные препараты для лечения нескольких вирусных инфекций, таких как гепатит, некоторые вирусы герпеса, грипп и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Некоторые вирусные инфекции у детей, которые вызывают сыпь
Инфекция
Инкубационный период*
Заразный период†
Место сыпи
Характер сыпи у детей
От 7 до 14 дней
От 2 до 4 дней до появления сыпи и до истечения 4 дней после появления сыпи
Начинается на лице вокруг ушей и по бокам шеи
Распространяется на туловище, руки, ладони, подошвы и ноги
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней
Красная и плоская, затем возвышается над поверхностью кожи и сливается в более крупные красные области
Слабый зуд
Краснуха (германская корь)
От 14 до 21 дня
От 1 недели до появления сыпи и до истечения 1 недели после появления сыпи
(За исключением новорожденных, которые обычно продолжают оставаться заразными в течение многих месяцев)
Начинается на лице и шее
Распространяется на туловище, руки и ноги
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 3 до 5 дней
Похожа на сыпь при кори, но не такая красная и не сливается с образованием больших красных участков
Младенческая розеола (внезапная экзантема или псевдокраснуха)
Около 5-15 дней
Неизвестен
Начинается на туловище и обычно распространяется на лицо, руки и ноги
Начинается в течение суток после снижения высокой температуры и длится до 3 дней
Красная и плоская, без зуда
Инфекционная эритема («пятая болезнь» или инфекция парвовирусом B19)
От 4 до 14 дней
Со времени до начала сыпи и до ее появления
Начинается на щеках (выглядит как след от пощечины)
Распространяется на руки, ноги и туловище
Начинается через несколько дней после повышения температуры и других симптомов и длится от 5 до 10 дней
Красные, приподнятые над уровнем здоровой кожи, пятнистые участки с кружевными узорами
Может сопровождаться зудом
Ветряная оспа (ветрянка)
От 7 до 21 дня (чаще всего от 14 до 16 дней)
За 2 дня до появления сыпи, пока все пятна не покроются корочками
Начинается на лице и туловище
Распространяется на руки и ноги
Начинается через 1–2 дня после повышения температуры и других симптомов и длится от 4 до 7 дней
Небольшие красные пятна, которые возвышаются над поверхностью здоровой кожи и образуют очень зудящие круглые волдыри, которые затем покрываются коркой
* Инкубационный период — это количество дней между заражением человека вирусом (или другими возбудителями инфекции, например, бактериями) и началом симптомов.
† Заразный период — это период времени, в течение которого инфицированный человек может передавать инфекцию другим. Инфекции могут распространяться в течение заразного периода, даже если у людей нет симптомов.