Общие сведения о вирусных инфекциях у детей

Вирусы — это микроскопические болезнетворные организмы, размеры которых намного меньше грибков или бактерий. Для воспроизведения вирусы должны проникнуть в живую клетку (см. Общие сведения о вирусных инфекциях).

Большинство детских вирусных инфекций не являются серьезными и включают такие разнообразные болезни, как простуда, боль в горле, рвота и диарея, а также повышенная температура с сыпью. Некоторые вирусные инфекции, которые вызывают более серьезные заболевания, такие как корь, в наше время встречаются реже из-за широко распространенной иммунизации. (Что касается взрослых, см. также Общие сведения о вирусных инфекциях).

Многие вирусные инфекции имеют такие отличительные черты, что врач может диагностировать их, основываясь на симптомах. Врачу обычно не требуется проводить лабораторные анализы, чтобы идентифицировать конкретный вирус.

Многие вирусные инфекции приводят к появлению симптомов, таких как повышение температуры, ломота или дискомфорт в теле. Хотя большинство детей с вирусными инфекциями выздоравливают без лечения, врачи иногда лечат эти симптомы ацетаминофеном или ибупрофеном. Аспирин не назначают детям или подросткам с этими симптомами, поскольку он увеличивает риск возникновения синдрома Рейе у тех, кто болен определенными вирусными инфекциями. Антибиотики не излечивают вирусные инфекции. Однако существуют противовирусные препараты для лечения нескольких вирусных инфекций, таких как гепатит, некоторые вирусы герпеса, грипп и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).