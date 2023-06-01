Общие сведения о вирусных инфекциях дыхательных путей у детей

Инфицировать дыхательные пути могут много разных вирусов. Основными причинами вирусных респираторных инфекций у детей являются риновирусы, вирусы гриппа (во время ежегодных зимних эпидемий), вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), энтеровирусы, коронавирусы и некоторые штаммы аденовируса.

Чаще всего вирусные инфекции дыхательных путей распространяются при контакте с выделениями из носа инфицированного человека. Эти выделения содержат вирусы. Когда дети касаются своего носа или глаз, вирусы проникают в организм и вызывают новую инфекцию. Реже инфекции распространяются, когда дети вдыхают воздух, содержащий капельки, попадающие в воздух при кашле или чихании инфицированного человека.

По различным причинам выделения из носа или дыхательных путей детей, больных вирусной инфекцией дыхательных путей, содержат больше вирусов, чем выделения инфицированных взрослых. Это повышенное выделение вирусов, нередко наряду с меньшим вниманием к гигиене, является причиной более высокой вероятности распространения инфекции от детей другим лицам. Риск передачи повышается, когда много детей собирается вместе, например, в детском саду и школе. Вопреки общепринятому мнению, другие факторы, например, переохлаждение, промокание или усталость, не вызывают простуду и не повышают восприимчивость ребенка к инфекции.