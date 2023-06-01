Общие сведения о вирусных инфекциях дыхательных путей у детей

Вирусные инфекции дыхательных путей поражают нос, горло и дыхательные пути и могут быть вызваны одним из многих различных вирусов.
К распространенным инфекциям дыхательных путей относятся обычная простудаи грипп.
Типичные симптомы включают заложенность носа, насморк, царапание в горле, кашель и раздражительность.
Диагноз ставится на основе симптомов.
Лечение направлено на облегчение симптомов.
Соблюдение правил гигиены является лучшим способом профилактики этих инфекций, а с помощью плановой вакцинации можно предотвратить грипп.
Каждый год у детей возникают в среднем шесть вирусных инфекций дыхательных путей.
Вирусные инфекции дыхательных путей, как правило, делятся на
Инфекции верхних дыхательных путей: Симптомы, как правило, локализуются в носу и горле. Вирусные инфекции дыхательных путей могут встречаться в любом возрасте; к ним относятсяобычная простудаи грипп.
Инфекции нижних дыхательных путей: Симптомы локализуются в дыхательном горле, дыхательных путях и легких. Вирусные инфекции нижних дыхательных путей больше распространены среди детей; к ним относятся круп, бронхити пневмония.
Иногда у детей наблюдаются инфекции, которые поражают как верхние, так и нижние дыхательные пути.
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Причины вирусных инфекций дыхательных путей
Инфицировать дыхательные пути могут много разных вирусов. Основными причинами вирусных респираторных инфекций у детей являются риновирусы, вирусы гриппа (во время ежегодных зимних эпидемий), вирусы парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), энтеровирусы, коронавирусы и некоторые штаммы аденовируса.
Чаще всего вирусные инфекции дыхательных путей распространяются при контакте с выделениями из носа инфицированного человека. Эти выделения содержат вирусы. Когда дети касаются своего носа или глаз, вирусы проникают в организм и вызывают новую инфекцию. Реже инфекции распространяются, когда дети вдыхают воздух, содержащий капельки, попадающие в воздух при кашле или чихании инфицированного человека.
По различным причинам выделения из носа или дыхательных путей детей, больных вирусной инфекцией дыхательных путей, содержат больше вирусов, чем выделения инфицированных взрослых. Это повышенное выделение вирусов, нередко наряду с меньшим вниманием к гигиене, является причиной более высокой вероятности распространения инфекции от детей другим лицам. Риск передачи повышается, когда много детей собирается вместе, например, в детском саду и школе. Вопреки общепринятому мнению, другие факторы, например, переохлаждение, промокание или усталость, не вызывают простуду и не повышают восприимчивость ребенка к инфекции.
Симптомы вирусных инфекций дыхательных путей
Когда вирусы внедряются в клетки дыхательных путей, они вызывают воспаление и выработку слизи. Это приводит к заложенности носа, насморку, царапанию в горле и кашлю, который может длиться до 14 дней. Некоторые дети могут продолжать кашлять несколько недель даже после того, как инфекция верхних дыхательных путей прошла. Для детей младшего возраста и детей с гриппом характерно повышение температуры тела приблизительно до 38,3–38,9°C. У ребенка температура может подняться даже до 40 °C.
Другие типичные симптомы у детей включают снижение аппетита, вялость и общее ощущение недомогания. Развиваются головные боли и боли в теле, особенно во время гриппа. Младенцы и маленькие дети, как правило, не способны сообщить о своих специфических симптомах и просто капризничают и становятся нервными.
Осложнения вирусных инфекций дыхательных путей
Поскольку новорожденные и маленькие дети обычно дышат через нос, даже умеренная заложенность носа может привести к затрудненному дыханию. Заложенность носа приводит также к проблемам с кормлением, поскольку младенцы не могут дышать во время сосания груди или бутылочки. Поскольку младенцы не способны выплюнуть слизь, которая собирается во время кашля, они часто ею давятся и задыхаются.
Периферические дыхательные пути у детей младшего возраста могут быть значительно сужены воспалением и слизью, что затрудняет дыхание. Дети дышат учащенно, и у них может появиться высокий свистящий звук, слышный на выдохе (свистящие хрипы) или на вдохе (стридор)). Сильное сужение дыхательных путей может привести к тому, что дети дышат с трудом и синеют (цианоз). Такие проблемы со стороны дыхательных путей чаще встречаются при инфекции, вызванной вирусами парагриппа, РСВ и метапневмовирусом человека. Задыхающихся детей и детей с цианозом необходимо срочно показать врачу.
У некоторых детей с вирусной инфекцией дыхательных путей также развивается инфекция среднего уха (средний отит) или легочной ткани (пневмония). Отит и пневмония могут быть вызваны самим вирусом или бактериальной инфекцией, которая развивается, потому что воспаление, вызванное вирусом, делает ткани более восприимчивыми к вторжению других микроорганизмов. У детей с астмой инфекции дыхательных путей часто приводят к приступам астмы.
Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей
Обследование врачом;
Врачи и родители распознают инфекции дыхательных путей по типичным симптомам. Как правило, здоровым в остальных отношениях детям с легкими симптомами инфекции верхних дыхательных путей не обязательно обращаться к врачу, если только у них нет проблем с дыханием, они не пьют жидкости или повышенная температура держится более одного или двух дней.
Рентгенологическое исследование шеи и грудной клетки могут сделать детям, у которых имеется затрудненное дыхание, стридор или свистящие хрипы, либо если врач слышит застойные явления в легких.
Анализы крови и выделений из дыхательных путей не имеют диагностической ценности.
Лечение вирусных инфекций дыхательных путей
Покой и жидкости;
лекарственные препараты от повышенной температуры и боли.
Антибиотики не назначают, поскольку они не способны вылечить вирусные инфекции дыхательных путей.
Детям с инфекциями дыхательных путей нужен дополнительный отдых и потребление достаточного количества жидкости. Для снижения температуры и уменьшения болей могут быть назначены ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен.
У младенцев и детей младшего возраста заложенность носа можно облегчить с помощью аппарата для увлажнения воздуха и путем аспирации слизи из носа с помощью резиновой груши.
Существуют противовирусные препараты для лечения гриппа, которые можно применять у детей. Однако эти препараты помогают только в случае приема на первый или второй день после появления симптомов. Они сокращают продолжительность лихорадки и симптомов только на день или около того, и редко используются у здоровых в других отношениях детей.
Дети школьного возраста при сильной заложенности носа могут принимать продаваемый без рецепта деконгестант, хотя часто этот препарат не помогает. Младенцы и дети младшего возраста особенно чувствительны к побочным эффектам деконгестантов, при этом у них могут развиваться возбуждение, дезориентация, галлюцинации, вялость и учащенное сердцебиение, поэтому они ни в коем случае не должны получать эти препараты.
Профилактика вирусных инфекций дыхательных путей
Соблюдение правил гигиены
вакцинация против гриппа.
Наилучшим способом профилактики является соблюдение правил гигиены. Больной ребенок и члены его семьи должны часто мыть руки. В целом, более тесный физический контакт (например, объятия, прижимание или сон в одной кровати) с больным ребенком повышает риск заражения других членов семьи. Родители должны сбалансировать этот риск с необходимостью успокоить больного ребенка. Дети должны оставаться дома, не посещать школу или детские дошкольные учреждения до тех пор, пока не пройдет температура и они не будут чувствовать себя достаточно хорошо.
Грипп и COVID-19 можно предотвратить с помощью вакцинации. Все люди в возрасте 6 месяцев и старше должны проходить ежегодную вакцинацию против гриппа (см. также Вакцина против гриппа). Все люди в возрасте 6 месяцев и старше должны располагать актуальной информацией о вакцинации против COVID-19 в соответствии с текущим графиком вакцинации (см. также Промежуточные клинические соображения CDC по использованию вакцин против COVID-19, которые в настоящее время одобрены или разрешены в Соединенных Штатах Америки). Вакцинация особенно важна для детей и взрослых, у которых есть определенные заболевания, например, заболевания сердца или легких (в том числе кистозный фиброз и астма), диабет, почечная недостаточность и серповидноклеточная анемия. Кроме того, вакцину должны получать дети с ослабленной иммунной системой (включая детей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и тех, кто проходит химиотерапию).
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКОВ не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Промежуточные клинические соображения относительно использования вакцин против COVID-19, которые в настоящее время одобрены или разрешены в Соединенных Штатах Америки: ресурс, содержащий информацию о вакцинах, доступных для использования в Соединенных Штатах Америки, а также всю информацию о дозах и применении, включая первичную серию и рекомендованные бустерные дозы для всех возрастных групп и людей с особыми состояниями