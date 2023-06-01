Инфекционная эритема (инфекция, вызываемая парвовирусом В19)

Инфекционная эритема — это заразная вирусная инфекция. У детей она вызывает пятнистую или выпуклую красную сыпь на участках тела и красную сыпь на лице, которая выглядит как след от пощечины, а также легкое болезненное состояние. У плода она может быть смертельной.

Инфекционная эритема вызывается вирусом.

Симптомы включают незначительное повышение температуры тела, красную сыпь на лице, как после пощечины, и кружевную сыпь на руках, ногах и туловище.

Диагноз основывается на характерной сыпи.

Лечение направлено на уменьшение интенсивности симптомов.

Инфекционная эритема, часто называемая пятой болезнью, вызывается парвовирусом человека B19. Название «пятая болезнь» используется, поскольку она считается пятой в списке вирусных инфекций, которые часто вызывают сыпь у детей. (Первыми четырьмя заболеваниями являются корь, скарлатина, краснуха и стафилококковый ожогоподобный кожный синдром, а розеола является шестой болезнью). Его также иногда называют болезнью пощечины.

Инфекционная эритема возникает чаще всего в весенние месяцы, обычно в форме географически ограниченных вспышек среди детей главным образом школьного возраста. Инфекция может наблюдаться у взрослых.

Эта инфекция распространяется главным образом путем вдыхания маленьких капелек, которые выдыхаются инфицированным человеком, таким образом, существует тенденция распространения инфекции между членами семьи. Иногда люди могут быть инфицированы без видимых симптомов. Заразный период начинается до проявления сыпи и заканчивается с ее появлением.

Инфекция также может передаваться от матери к плоду во время беременности, что в редких случаях приводит к выкидышу, мертворождению или тяжелой анемии, избытку жидкости и отеку у плода (водянка плода).

Симптомы инфекционной эритемы Симптомы инфекционной эритемы появляются примерно через 4–14 дней после инфицирования. У многих детей симптомы отсутствуют. Однако у некоторых детей наблюдается небольшое повышение температуры и легкое недомогание с головной болью и насморком в течение нескольких дней. Через несколько дней у детей появляется краснота щек как после пощечины, а также сыпь, особенно на руках, ногах и туловище, но обычно не на ладонях или подошвах. Сыпь может быть зудящей и состоять из выпуклых пятнистых красных областей и кружевных узоров, особенно в тех частях рук, которые не закрыты одеждой, поскольку сыпь может усугубиться под воздействием солнечного света. Сыпь, вызванная инфекционной эритемой Скрыть подробности На этой фотографии показана красная сыпь на щеках, как после пощечины, вызванная инфекционной эритемой. Джон Капрельян (John Kaprielian)/SCIENCE PHOTO LIBRARY Сыпь и собственно заболевание обычно длятся от 5 до 10 дней. В течение следующих нескольких недель сыпь может временно появляться повторно, как реакция на солнечный свет, физическую нагрузку, жару, повышение температуры или эмоциональный стресс. У некоторых подростков и взрослых легкая боль в суставах и отек могут оставаться или появляться и проходить в течение нескольких недель или месяцев. Инфекционная эритема также может проявляться по-разному, особенно у детей или взрослых с серповидноклеточной анемией или другими проблемами с эритроцитами либо у детей или взрослых с заболеваниями, которые нарушают способность иммунной системы бороться с инфекцией (например, с синдромом приобретенного иммунодефицита [СПИД] — см. Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), у детей). У таких людей парвовирус B19 может поражать костный мозг и приводить к тяжелой анемии (снижению количества эритроцитов).

Диагностика инфекционной эритемы Обследование врачом;

иногда анализы крови.

если инфекция возникает во время беременности, то ультразвуковое исследование плода. Врач диагностирует инфекционную эритему на основе характерного вида сыпи. Анализы крови проводят только детям с диагнозом болезни крови или нарушения иммунной системы. Если инфекция возникает во время беременности, беременным женщинам делают анализы крови для измерения уровня антител. Наличие определенных антител говорит врачам о том, перенесла ли беременная женщина это заболевание ранее, инфицирована ли она в настоящее время или была инфицирована недавно. Беременным женщинам, которые могли быть инфицированы недавно, проводят ультразвуковое исследование для оценки состояния плода.