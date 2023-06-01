Вирусные инфекции центральной нервной системы у детей

Симптомы вирусного менингита и энцефалита у детей старшего возраста и подростков аналогичны симптомам у взрослых: лихорадка, кашель, мышечные боли, рвота, потеря аппетита и головная боль с последующими симптомами менингита (головная боль, лихорадка и ригидность затылочных мышц) или энцефалита (лихорадка, головная боль, изменения личности или спутанность сознания, судорожные припадки, паралич или оцепенение и сонливость).

Неспособность младенцев вербально общаться затрудняет понимание их симптомов. Но обычно у младенцев с инфекциями центральной нервной системы есть некоторые из симптомов, описанных ниже.

Вирусные инфекции центральной нервной системы у новорожденных и младенцев обычно начинаются с повышения температуры. У новорожденных может не быть никаких других симптомов, и изначально они могут не выглядеть больными. Дети старше одного месяца или около того обычно становятся раздражительными и капризными и отказываются от кормлений. Рвота является распространенным явлением. Иногда мягкое место на голове новорожденного (родничок) выступает, когда новорожденный находится в вертикальном положении, что указывает на увеличение давления на головной мозг. Поскольку раздражение мозговых оболочек усугубляется движением, младенец с менингитом, вместо того чтобы успокоиться, когда его берут на руки и качают, может плакать сильнее. У некоторых новорожденных появляется странный пронзительный крик.

У младенцев с энцефалитом часто бывают судорожные припадки, или они совершают нехарактерные для них движения. Новорожденные с тяжелым энцефалитом могут стать вялыми, впасть в кому, а затем умереть.

Заражение вирусом простого герпеса, который часто сосредоточен только в одной части головного мозга, может привести к судорожным припадкам или слабости, которая появляется только в одной части тела. У новорожденных с энцефалитом, вызванным вирусом простого герпеса, может также быть сыпь на коже, в глазах или во рту. Сыпь представляет собой красные пятна с наполненными жидкостью волдырями, которые вскрываются или покрываются корками, перед тем как зажить (см. Инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса (ВПГ) у новорожденных).

Постинфекционный энцефаломиелит может привести ко многим неврологическим проблемам, в зависимости от части мозга, которая повреждена. У детей может быть слабость рук или ног, потеря зрения или слуха, трудности при ходьбе, изменения в поведении, умственная отсталость или повторяющиеся судорожные припадки. Некоторые из этих симптомов становятся заметными сразу же. Другие симптомы могут оставаться незамеченными длительное время, пока, например, не будут выявлены при обычной проверке слуха, зрения и/или умственных способностей. Часто симптомы проходят со временем, но иногда они постоянные.