Вирусные инфекции центральной нервной системы у детей

Центральная нервная система состоит из головного и спинного мозга. Инфекции центральной нервной системы могут быть крайне серьезными. Менингит поражает оболочки, окружающие головной и спинной мозг. Энцефалит поражает сам головной мозг.
Инфекции центральной нервной системы (ЦНС), вызванные вирусами, могут становиться причиной менингита и энцефалита.
Симптомы обычно начинаются с повышения температуры и могут прогрессировать до раздражительности, отказа от еды, головной боли, ригидности затылочных мышц, а иногда и судорожных припадков.
Диагноз инфекций центральной нервной системы основывается на спинномозговой пункции.
Противовирусные лекарственные препараты обычно неэффективны при большинстве вирусов, вызывающих инфекции центральной нервной системы, поэтому дети должны получать поддерживающее лечение (например, жидкости и лекарственные препараты для контроля температуры тела и боли).
Многие инфекции имеют легкую степень, но некоторые являются тяжелыми и могут привести к смерти.
В число вирусов, которые инфицируют центральную нервную систему (головной и спинной мозг), входят вирусы герпеса (см. также раздел Инфекции, вызываемые вирусом простого герпеса), арбовирусы, вирусы коксаки, эховирусы и энтеровирусы.
Некоторые из этих инфекций поражают главным образом мозговые оболочки (ткани, покрывающие головной и спинной мозг) и вызывают менингит. Вирусный менингит иногда называют асептическим менингитом. Причиной менингита также могут быть бактерии (см. Острый бактериальный менингит).
Другие вирусные инфекции поражают прежде всего головной мозг и носят название энцефалит. Инфекции, которые поражают и мозговые оболочки, и головной мозг, называют менингоэнцефалитом.
Менингит более распространен среди детей, чем энцефалит.
Вирусы поражают центральную нервную систему двумя способами.
Они могут напрямую инфицировать и разрушать клетки головного и спинного мозга.
Наличие некоторых вирусных инфекций в других местах в организме может привести к тому, что иммунная система начнет атаковать и повреждать клетки вокруг нервов.
Дети заражаются вирусными инфекциями центральной нервной системы различными способами. У новорожденных могут развиться инфекции, вызванные вирусом герпеса, после контакта с инфицированными выделениями в родовых путях (см. Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), у новорожденных). Другие вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем (путем вдыхания воздуха, зараженного маленькими капельками, содержащими вирус, которые выдыхаются инфицированным человеком). Арбовирусные инфекции передаются через укусы зараженных насекомых.
Иногда после вирусной инфекции у детей развивается воспаление нервов головного и спинного мозга, называемое постинфекционным энцефаломиелитом или острым рассеянным энцефаломиелитом. Эта патология обычно вызывает такие симптомы, как повышение температуры, головная боль, тошнота и рвота, которые возникают через несколько недель после выздоровления ребенка от первичной вирусной инфекции.
Симптомы вирусных инфекций ЦНС у детей
Симптомы вирусного менингита и энцефалита у детей старшего возраста и подростков аналогичны симптомам у взрослых: лихорадка, кашель, мышечные боли, рвота, потеря аппетита и головная боль с последующими симптомами менингита (головная боль, лихорадка и ригидность затылочных мышц) или энцефалита (лихорадка, головная боль, изменения личности или спутанность сознания, судорожные припадки, паралич или оцепенение и сонливость).
Неспособность младенцев вербально общаться затрудняет понимание их симптомов. Но обычно у младенцев с инфекциями центральной нервной системы есть некоторые из симптомов, описанных ниже.
Вирусные инфекции центральной нервной системы у новорожденных и младенцев обычно начинаются с повышения температуры. У новорожденных может не быть никаких других симптомов, и изначально они могут не выглядеть больными. Дети старше одного месяца или около того обычно становятся раздражительными и капризными и отказываются от кормлений. Рвота является распространенным явлением. Иногда мягкое место на голове новорожденного (родничок) выступает, когда новорожденный находится в вертикальном положении, что указывает на увеличение давления на головной мозг. Поскольку раздражение мозговых оболочек усугубляется движением, младенец с менингитом, вместо того чтобы успокоиться, когда его берут на руки и качают, может плакать сильнее. У некоторых новорожденных появляется странный пронзительный крик.
У младенцев с энцефалитом часто бывают судорожные припадки, или они совершают нехарактерные для них движения. Новорожденные с тяжелым энцефалитом могут стать вялыми, впасть в кому, а затем умереть.
Заражение вирусом простого герпеса, который часто сосредоточен только в одной части головного мозга, может привести к судорожным припадкам или слабости, которая появляется только в одной части тела. У новорожденных с энцефалитом, вызванным вирусом простого герпеса, может также быть сыпь на коже, в глазах или во рту. Сыпь представляет собой красные пятна с наполненными жидкостью волдырями, которые вскрываются или покрываются корками, перед тем как зажить (см. Инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса (ВПГ) у новорожденных).
Постинфекционный энцефаломиелит может привести ко многим неврологическим проблемам, в зависимости от части мозга, которая повреждена. У детей может быть слабость рук или ног, потеря зрения или слуха, трудности при ходьбе, изменения в поведении, умственная отсталость или повторяющиеся судорожные припадки. Некоторые из этих симптомов становятся заметными сразу же. Другие симптомы могут оставаться незамеченными длительное время, пока, например, не будут выявлены при обычной проверке слуха, зрения и/или умственных способностей. Часто симптомы проходят со временем, но иногда они постоянные.
Диагностика вирусных инфекций ЦНС у детей
Спинномозговая пункция (люмбальная пункция)
Врачи подозревают наличие менингита или энцефалита у каждого новорожденного, имеющего повышенную температуру, а также у более взрослых младенцев и детей, у которых повышена температура и которые раздражены или ведут себя не так, как обычно.
Чтобы диагностировать менингит или энцефалит, врачи делают спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), чтобы взять спинномозговую жидкость (СМЖ —жидкость, омывающая спинной и головной мозг) для лабораторного анализа. При вирусных инфекциях в СМЖ увеличивается количество лейкоцитов, при этом никаких бактерий не видно. Для более быстрого обнаружения вирусов герпеса или энтеровирусов в СМЖ используется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Для обнаружения антител к вирусам в образцах СМЖ могут быть проведены анализы крови, но на проведение этих исследований обычно уходит несколько дней.
Для диагностики энцефалита, вызванного вирусом герпеса, может быть использован анализ мозговых волн (электроэнцефалография).
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) могут помочь подтвердить диагноз, особенно в случаях постинфекционного энцефаломиелита.
Знаете ли Вы, что...
Лечение вирусных инфекций ЦНС у детей
Создание комфортных условий для младенца;
лекарственные препараты от повышенной температуры или судорожных припадков;
при постинфекционном энцефаломиелиете кортикостероиды или другие лекарственные препараты.
Большая часть детей нуждается только в поддерживающем лечении. То есть их нужно держать в тепле и давать много жидкости и лекарственные препараты для лечения лихорадки или судорог.
При большинстве инфекций центральной нервной системы противовирусные препараты неэффективны. Однако инфекции, вызванные вирусом простого герпеса, можно лечить ацикловиром, который вводят в вену.
Постинфекционный энцефаломиелит можно лечить кортикостероидами внутривенно, а также плазмаферезом или иммуноглобулином. Иммуноглобулин вводится в вену и состоит из антител, полученных из крови людей с нормальной иммунной системой.
Прогноз при вирусных инфекциях ЦНС у детей
Прогноз существенно варьируется в зависимости от типа инфекции. Многие типы вирусного менингита и энцефалита имеют легкую степень, и ребенок выздоравливает быстро и в полной мере. Другие типы имеют тяжелую степень.
Инфекция головного мозга, вызванная вирусом простого герпеса, особенно серьезна. Без лечения около 50 % новорожденных с энцефалитом, вызванным вирусом простого герпеса, умирают. У более чем половины выживших наблюдаются тяжелые неврологические проблемы. При отсутствии лечения герпетическая инфекция поражает и мозг, и другие части тела, смертность достигает 85 %. Лечение ацикловиром снижает смертность и увеличивает процент детей, которые развиваются нормально.