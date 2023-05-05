Психосоматические заболевания и связанные расстройства у детей

При соматизированном расстройстве и родственных расстройствах (ранее называемых соматоформными расстройствами) у детей может отмечаться исключительно интенсивный ответ на имеющиеся у них физические симптомы, они чрезмерно думают о симптомах, чрезмерно волнуются из-за них, злоупотребляют медицинским обслуживанием и позволяют опасениям о состоянии здоровья выйти на первый план в их жизни.
Существует несколько типов соматизированного расстройства и родственных расстройств.
Симптомы могут напоминать неврологическое расстройство (например, паралич или потеря зрения) или быть неспецифическими (например, головная боль и тошнота). Кроме того, ребенок может быть одержим воображаемым дефектом или упорствовать в убеждении, что у него серьезное заболевание.
После выполнения анализов для исключения физических нарушений, которые могли бы вызвать симптомы, врачи основывают диагноз на симптомах.
Помочь могут индивидуальная и семейная формы психотерапии, часто с использованием когнитивно-поведенческих методов.
Симптомы и лечение соматизированного расстройства и родственных расстройств очень похожи на симптомы и лечение тревожных расстройств.
Соматизированное расстройство и родственные расстройства включают в себя:
Конверсионное расстройство: Симптомы напоминают расстройство нервной системы. У ребенка может быть парализована рука или нога, он может оглохнуть или ослепнуть или может дрожать, как при судорожном припадке. Симптомы обычно вызываются психическими факторами, такими, как конфликты, или другими видами стресса.
Симулятивное расстройство в отношении другого (ранее называемое делегированным синдромом Мюнхгаузена): Лица, осуществляющие уход (обычно родители), намеренно фальсифицируют симптомы или вызывают физические симптомы у ребенка. Например, они могут добавлять кровь или другие вещества в образцы мочи, чтобы имитировать мочевую инфекцию.
Симулятивное расстройство в отношении себя: Ребенок может притворяться, что у него присутствуют физические симптомы, или осуществлять определенные действия в отношении самого себя, чтобы вызвать физические симптомы.
Тревожное расстройство, связанное с озабоченностью здоровьем: Дети чрезвычайно переживают из-за того, что они больны или могут заболеть. У них могут присутствовать или отсутствовать физические симптомы или реальное заболевание. Если у них действительно есть симптомы или заболевание, их беспокойство несоразмерно с серьезностью ситуации. Ребенок также может испытывать тревогу и депрессию.
Психосоматическое заболевание: У детей может развиться много симптомов или только один тяжелый симптом, как правило, боль. Симптомы могут быть конкретными (например, боль в животе) или неопределенными (например, усталость). Объектом опасений может быть любая часть тела. Дети чрезмерно беспокоятся из-за этих симптомов и их возможных последствий.
Соматизированное расстройство и родственные расстройства одинаково распространены среди маленьких мальчиков и девочек, но чаще встречаются среди девочек-подростков, чем у мальчиков-подростков.
(См. также Общие сведения о психосоматических заболеваниях и связанных расстройствах у взрослых).
Симптомы
Дети, страдающие одним из этих расстройств, могут иметь множество симптомов, в том числе боль, затрудненное дыхание и слабость. У детей может присутствовать или отсутствовать другое расстройство.
Часто у детей развиваются физические симптомы, когда серьезно заболевает другой член семьи. Иногда симптомы являются нормальными телесными ощущениями или дискомфортом, которые неправильно истолкованы. Полагается, что физические симптомы развиваются бессознательно в ответ на психологический стресс или проблему (см. боковую панель Разум и тело). Симптомы не выдуманы сознательно; дети на самом деле испытывают симптомы, которые описывают.
Дети сосредоточены на своем здоровье и/или симптомах. Они беспокоятся о серьезности своих симптомов и/или тратят чрезмерное количество времени и сил на занятия, связанные с их здоровьем или симптомами.
Диагностика
Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью
Иногда опросники о симптомах
Медицинский осмотр и иногда анализы с целью исключить другие расстройства
Врачи спрашивают детей о симптомах, проводят медицинский осмотр и иногда проверяют наличие у ребенка физических нарушений, которые могли бы являться причиной симптомов. Однако при ипохондрии врачи, как правило, стараются не проводить обширных лабораторных исследований, так как они могут еще больше укрепить убежденность ребенка в том, что существует физическая проблема, и ненужные диагностические исследования сами по себе могут травмировать ребенка.
Для постановки диагноза одного из этих расстройств, нужно, чтобы симптомы вызывали страдания или мешали повседневному функционированию, и в мыслях и действиях детей должна отражаться чрезмерная озабоченность своим здоровьем и/или симптомами.
Если не удается установить физическую проблему, стандартные тесты для оценки психического здоровья могут помочь врачам определить, вызваны ли симптомы соматизированным расстройством и родственными расстройствами. Врачи также разговаривают с детьми и членами семьи, чтобы определить психологические проблемы или сложные семейные отношения.
Лечение
Психотерапия
Реабилитационная программа для восстановления нормального образа жизни.
в некоторых случаях лекарственные препараты для облегчения симптомов
Ребенку может не нравиться идея посещения психотерапевта, потому что он считает, что его симптомы являются чисто физическими. Однако индивидуальная и семейная формы психотерапии, часто с использованием когнитивно-поведенческих методов, могут помочь детям и членам семьи распознать образы мышления и поведения, вызывающие и укрепляющие симптомы. Психотерапевты могут использовать гипноз, биологическую обратную связь и релаксационную терапию.
Психотерапию, как правило, совмещают с программой реабилитации, направленной на то, чтобы помочь ребенку вернуться к нормальной жизни. Программа может включать физиотерапию, которая имеет следующие преимущества:
Она может снимать реальные физические эффекты, в частности ограниченную подвижность или потерю мышечной ткани, вызванные соматизированным расстройством и родственными расстройствами.
Она дает ребенку почувствовать, что для их лечения делается что-то конкретное.
Она позволяет ребенку активно участвовать в своем лечении.
Также важно иметь основного лечащего врача, который их поддерживает, регулярно их принимает и координирует все их лечение.
Для уменьшения боли, беспокойства или депрессии, которые могут сопровождать эти расстройства, могут использоваться лекарственные препараты, такие, как один из типов антидепрессантов под названием селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).