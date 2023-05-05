Психосоматические заболевания и связанные расстройства у детей

Дети, страдающие одним из этих расстройств, могут иметь множество симптомов, в том числе боль, затрудненное дыхание и слабость. У детей может присутствовать или отсутствовать другое расстройство.

Часто у детей развиваются физические симптомы, когда серьезно заболевает другой член семьи. Иногда симптомы являются нормальными телесными ощущениями или дискомфортом, которые неправильно истолкованы. Полагается, что физические симптомы развиваются бессознательно в ответ на психологический стресс или проблему (см. боковую панель Разум и тело). Симптомы не выдуманы сознательно; дети на самом деле испытывают симптомы, которые описывают.

Дети сосредоточены на своем здоровье и/или симптомах. Они беспокоятся о серьезности своих симптомов и/или тратят чрезмерное количество времени и сил на занятия, связанные с их здоровьем или симптомами.