Паническое расстройство у детей и подростков

Паническое расстройство характеризуется приступами паники, которые происходят как минимум один раз в неделю. Приступ паники представляет собой краткий (около 20 минут) приступ сильного страха, обычно сопровождающийся такими физическими симптомами, как учащенное сердцебиение, потоотделение, боль в груди и тошнота.

Диагноз панического расстройства ставится, когда приступы паники происходят у ребенка достаточно часто, чтобы значительным образом мешать его жизнедеятельности или причинять страдания.

Паническое расстройство обычно лечится сочетанием лекарственных препаратов и поведенческой терапии.

(См. также Общие сведения о тревожных расстройствах у детей и подростков и Панические атаки и паническое расстройство у взрослых).

Паническое расстройство гораздо более распространено среди подростков, чем среди детей младшего возраста. Иногда у детей в младшем возрасте проявляются сепарационная или генерализованная тревожность, а паническое расстройство развивается в период полового созревания.

Панические атаки могут возникать при любом тревожном расстройстве, как правило, в ответ на основной раздражитель этого расстройства. Например, у детей с сепарационной тревожностью приступы паники могут происходить при расставании с родителем. Дети, которые боятся оказаться в ловушке в месте, откуда нельзя легко вырваться (агорафобия), могут испытать приступ паники, сидя в середине ряда в переполненном зале. У многих детей, страдающих паническим расстройством, также проявляется и агорафобия.

Панические атаки также могут быть вызваны и такими физическими нарушениями, как астма, при этом панические атаки могут спровоцировать приступ астмы.

Симптомы Во время панической атаки дети ощущают сильную тревожность, которая вызывает физические симптомы. Учащается ритм сердца. Ребенок может сильно потеть и отмечать одышку. Может появиться боль в груди или головокружение, тошнота или онемение. Ребенок может чувствовать, что умирает или сходит с ума. Все вокруг может казаться ему ненастоящим. Симптомы могут быть более выразительными (включая крики, плач или гипервентиляцию), чем у взрослых. Дети могут переживать о наступлении других приступов. Приступы паники и связанная с ними обеспокоенность мешают отношениям и учебе. При паническом расстройстве приступы паники, как правило, происходят сами по себе, без каких-либо конкретных инициирующих факторов. Однако со временем дети начинают избегать ситуаций, которые они связывают с приступами. В результате может возникнуть агорафобия, из-за которой дети не хотят ходить в школу, в торговые центры или по другим обычным делам. Паническое расстройство часто ухудшается либо проходит без видимых причин. Симптомы могут исчезнуть сами по себе, но вернуться несколько лет спустя. Лечение позволяет добиться улучшения у большинства детей с паническими атаками. Иногда, если паническое расстройство не лечить, подростки бросают школу, отстраняются от общества, становятся отстраненными и проявляют суицидальные тенденции.

Диагностика Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

Иногда опросники о симптомах Врачи ставят диагноз панических расстройств, если: у ребенка было нескольких панических атак

он меняет свое поведение, чтобы избежать ситуаций, которые провоцируют атаки;

он беспокоится о возможных будущих атаках;

у детей отсутствует заболевание, вызывающее симптомы (физические заболевания, которые могут быть причиной симптомов, исключены во время физикального обследования). Врачи также ищут другие психические расстройства (например, обсессивно-компульсивное расстройство или социальное тревожное расстройство), которые могут быть причиной панических атак.