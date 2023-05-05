Острые и посттравматические стрессовые расстройства у детей и подростков

Острые и посттравматические стрессовые расстройства — это реакции на тяжелые травмирующие события, которые включают повторяющиеся навязчивые воспоминания о событии, а также эмоциональное притупление и повышенную напряженность или возбуждение. Дети стараются избегать напоминаний о событии.

Расстройство может развиться после того, как ребенок увидит или испытает акт насилия, например, нападение собаки, стрельбу в школе, аварию или стихийное бедствие.

Дети не только повторно переживают событие, но и могут испытывать эмоциональное онемение, крайнюю напряженность и волнение.

Диагноз основывается на симптомах, которые появляются после травмирующего события.

Лечение включает психотерапию, поведенческую терапию и прием лекарственных препаратов.

(См. также Острое стрессовое расстройство и Посттравматическое стрессовое расстройство у взрослых.)

Острое стрессовое расстройство обычно начинается сразу после травмирующего события и длится от 3 дней до 1 месяца.

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может быть продолжением острого стрессового расстройства или развиться лишь спустя 6 месяцев после события.

Стрессовые расстройства могут развиться после того, как ребенок увидит или переживет событие, угрожающее его собственной или чужой жизни или здоровью. В момент события он, как правило, испытывает сильный страх, беспомощность или ужас. К таким событиям относятся акты насилия, например жестокое обращение с детьми, стрельба в школе, аварии, нападение собаки, травмы (особенно ожоги), пожар, война, стихийное бедствие (например, ураган, торнадо, землетрясение) и смерть. У маленьких детей самой распространенной причиной является насилие в семье. Не у всех детей, переживших тяжелое травмирующее событие, развивается стрессовое расстройство.

Травмирующее событие не обязательно должно случиться с самим ребенком. У детей стрессовое расстройство может развиться, если они были свидетелями травмирующего события, происходящего с другими (даже если его освещали только через средства массовой информации), или если они узнали о таком событии, случившемся с кем-то из близких членов семьи.

Определенные факторы могут влиять на то, разовьется ли у ребенка посттравматическое стрессовое расстройство, и, в случае его развития, на их состояние. Эти факторы риска включают следующее:

Степень тяжести травмирующего события

Наличие физических повреждений во время события

Тип темперамента ребенка

Социальный и экономический статус семьи

Наличие неблагоприятных ситуаций у ребенка ранее (например, сексуального насилия)

Степень функционирования семьи

Наличие у ребенка членов семьи с психическими расстройствами

Наличие у ребенка семьи и социальной поддержки

Знаете ли Вы, что...

Симптомы Симптомы острого стрессового расстройства и посттравматического стрессового расстройства сходны и включают несколько различных типов симптомов. Повторное переживание события (симптомы вторжения) Дети могут повторно переживать травмирующее событие наяву (воспоминания) или во сне (кошмары). Воспоминания обычно бывают вызваны чем-то, связанным с исходным событием. Например, вид собаки может вызвать воспоминание у ребенка, который подвергся нападению собаки. Во время воспоминаний ребенок может испытывать ужас и переставать понимать, где находится. Они могут временно терять связь с реальностью и отчаянно пытаться скрыться или убежать, вести себя так, как будто находятся в большой опасности. При менее резких проявлениях ребенок может повторно переживать событие в мыслях, мысленных образах или воспоминаниях, которые его сильно расстраивают. Маленькие дети могут часто воспроизводить событие в игре. Избегание напоминаний (симптомы избегания) Дети могут упорно избегать действий, ситуаций или людей, которые напоминают им о травме. Они могут даже пытаться избегать мыслей, чувств или разговоров о травматическом событии. Обычно им не удается не вспоминать событие. Негативное влияние на мысли и настроение У таких детей распространено чувство эмоционального притупления или ощущение оторванности от своего тела. Ребенок может потерять интерес к своим обычным занятиям, отстраниться от окружающих и беспокоиться о преждевременной смерти. Он также может чувствовать себя виноватым, например, потому что выжил, в то время, как это не удалось другим, или потому что ничего не смог сделать, чтобы воспрепятствовать этому событию. Они могут не помнить важных подробностей события или могут помнить его неправильно. Например, они могут думать, что оно произошло из-за них. Изменения в восприятии и реакциях Дети могут становиться чрезмерно внимательными к настораживающим признакам риска. Они могут чувствовать себя крайне напряженно (так называемое перевозбуждение), становиться нервными, не способными расслабиться и очень пугливыми. Контролировать их реакции сложно, это приводит к безрассудному поведению или вспышкам гнева. Им может быть сложно расслабляться, засыпать или сосредотачиваться. Диссоциативные симптомы Дети чувствуют себя отделенными от своего тела, как будто во сне. Они также считают мир нереальным.

Диагностика Травмирующее событие в прошлом

Визит к врачу или специалисту по поведенческому здоровью

Иногда опросники о симптомах Диагноз стрессового расстройства ставят на основании наличия в анамнезе пугающего, ужасающего травмирующего события, за которым следуют характерные симптомы. Чтобы поставить диагноз острого стрессового расстройства или посттравматического стрессового расстройства, симптомы должны вызывать значительные неудобства или мешать ребенку нормально функционировать. Диагноз острого стрессового расстройства ставят, если симптомы длятся от 3 дней до 1 месяца. Диагноз посттравматического стрессового расстройства ставят, если симптомы длятся более 1 месяца.