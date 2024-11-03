Полицитемия у новорожденных

Полицитемия — это аномально высокая концентрация эритроцитов.

Причинами этого заболевания могут быть переношенность, сахарный диабет у матери, фето-фетальная трансфузия (при которой кровь перетекает от одного плода к другому) или снижение уровня кислорода в крови плода.

Высокая концентрация эритроцитов делает кровь густой (повышенная вязкость) и может замедлить кровоток через мелкие кровеносные сосуды.

У большинства новорожденных с полицитемией симптомы отсутствуют, но у них иногда румяная или темная кожа, отмечается вялость (летаргия), плохой аппетит и в, очень редких случаях, судорожные припадки.

Диагноз основывается на результатах анализа, который измеряет содержание эритроцитов в крови.

Обычно лечения, кроме введения жидкостей, не требуется.

При наличии у новорожденного симптомов может быть назначено лечение с частичным обменным переливанием крови, чтобы снизить концентрацию эритроцитов.

Эритроциты содержат гемоглобин — белок, который окрашивает кровь в красный цвет и позволяет переносить кислород из легких, доставляя его во все ткани организма. Кислород используется клетками для выработки необходимой организму энергии, при этом углекислый газ выводится как продукт жизнедеятельности. Эритроциты выводят углекислый газ из тканей и возвращают его в легкие.

Выраженное повышение концентрации эритроцитов может быть причиной повышения вязкости крови. Слишком вязкая кровь замедляет кровоток в мелких кровеносных сосудах и препятствует поступлению кислорода в ткани. Полицитемия с большей долей вероятности возникает у переношенного новорожденного или у новорожденного, мать которого страдает сахарным диабетом, тяжелым повышением артериального давления, курит или живет на большой высоте.

Полицитемия может также возникнуть, если новорожденный получает слишком много крови из плаценты (орган, соединяющий плод с маткой и обеспечивающий плод питательными веществами) при рождении, что может произойти, если новорожденного слишком долго держат ниже уровня плаценты, прежде чем будет пережата пуповина.

Другие причины полицитемии включают: снижение уровня кислорода в крови (гипоксию), перинатальную асфиксию, ограничение роста в утробе матери, врожденные пороки (например, некоторые болезни сердца или болезни почек), синдром Дауна, синдром Беквита-Видеманна или массивное переливание крови от одного плода к другому (фето-фетальная трансфузия).

Симптомы полицитемии у новорожденных Новорожденный с тяжелой полицитемией имеет очень румяный или темный цвет кожи, у него отмечается вялость, плохой аппетит, и у него могут быть судорожные припадки.

Диагностика полицитемии у новорожденных Анализ крови Для диагностики полицитемии новорожденному проводят анализ крови. Если результаты анализа крови указывают на то, что у новорожденного слишком высокое количество эритроцитов, новорожденный может получать лечение полицитемии.