Синдром аспирации мекония — это затруднение дыхания (респираторный дистресс) у новорожденного, который вдохнул (аспирировал) темно-зеленые, стерильные каловые массы под названием меконий в легкие до или во время родов.

Несмотря на то, что плод не ест, его кишечник содержит стерильное вещество под названием меконий.

Иногда плод выделяет меконий в амниотическую жидкость до рождения, как в нормальных условиях, так и в ответ на стресс, например, недостаток кислорода.

Стресс также может привести к рефлекторному вдоху, в связи с чем плод вдыхает содержащую меконий амниотическую жидкость в легкие.

У новорожденных с подобным синдромом имеется синюшная или серая окраска кожи и/или губ, частое и затрудненное дыхание, а также они могут издавать кряхтящий звук на выдохе.

Диагноз ставится на основании обнаружения мекония в амниотической жидкости при родах, а также затрудненного дыхания и отклонений от нормы результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки.

Младенцам с синдромом аспирации мекония требуется дополнительный кислород и может потребоваться поддержка с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Почти все такие новорожденные выживают, но при тяжелой степени синдром может быть фатальным.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Меконий — это темно-зеленые стерильные каловые массы, которые вырабатываются в кишечнике еще до рождения. Новорожденный обычно выделяет меконий после рождения, когда он начинает есть, но иногда он выделяется в амниотическую жидкость до или примерно во время родов. Выделение мекония до рождения может быть вариантом нормы, особенно если это происходит непосредственно перед предполагаемой датой родов или после нее. Но в некоторых случаях выделение мекония происходит в ответ на стресс, например, инфекцию или недостаточный уровень кислорода в крови. Несмотря на то, что выделение мекония доношенным или переношенным плодом может считаться нормой, обнаружение мекония при рождении недоношенного ребенка никогда не является нормой. Выделение мекония недоношенным ребенком чаще всего означает, что у него развилась внутриутробная инфекция.

Синдром аспирации мекония возникает, когда плод под воздействием стресса (такого как инфекция или низкий уровень кислорода) с усилием «ловит ртом воздух», и тем самым вдыхает (аспирирует) в легкие содержащую меконий амниотическую жидкость, которая там осаждается. После родов меконий, который вдохнул ребенок, может блокировать дыхательные пути и привести к коллапсу участков легких у новорожденного. Иногда дыхательные пути блокируются только частично, позволяя воздуху проникать в части легких за пределами закупорки, но не давая возможности его выдохнуть. Таким образом, легкие могут чрезмерно расшириться. Когда часть легкого продолжает чрезмерно расширяться, она может разорваться, после чего легкое спадается. Воздух затем может накапливаться внутри грудной полости вокруг легких (пневмоторакс).

Синдром аспирации мекония (САМ... Видео

Попавший в легкие меконий также вызывает воспаление легких (пневмонит) и увеличивает риск легочной инфекции.

Новорожденные с синдромом аспирации мекония также подвержены повышенному риску персистирующей легочной гипертензии новорожденных.

Симптомы синдрома аспирации мекония Такие новорожденные имеют респираторный дистресс с учащенным дыханием, втягиванием нижней части грудной стенки на вдохе и кряхтящим звуком на выдохе. При снижении уровня кислорода в крови у них может быть синюшный оттенок кожи и/или губ (состояние под названием цианоз). У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век. У новорожденных с этим заболеванием также может снижаться артериальное давление. Пуповина, ногтевые ложа или кожа новорожденного могут быть окрашены меконием, что предает им зеленовато-желтый цвет.

Диагностика синдрома аспирации мекония Меконий в амниотической жидкости;

затрудненное дыхание;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Врачи подозревают синдром аспирации мекония, если у новорожденного затруднено дыхание, а меконий обнаруживается в амниотической жидкости и на новорожденном во время родов. Врачи подтверждают диагноз с помощью рентгенологического исследования органов грудной клетки. Для определения некоторых видов бактерий могут проводить бактериальный посев крови.

Лечение синдрома аспирации мекония Иногда — аспирация содержимого дыхательных путей

Меры по поддержанию дыхания

Иногда — сурфактант и антибиотики

Лечение любого основного заболевания Ранее врачи всегда проводили аспирацию всякий раз, когда замечали меконий в амниотической жидкости или в ротовой полости новорожденного, но эффективность этих мер доказана не была и они могут вызывать осложнения. Тем не менее, при подозрении на закупорку дыхательных путей новорожденного меконием, врачи пытаются очистить дыхательные пути путем аспирации. Новорожденным, у которых после рождения отмечается затруднение дыхания, может понадобиться установка дыхательной трубки в трахею и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них), или их могут подключить к аппарату, поддерживающему постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППДДП). ППДДП позволяет новорожденным дышать самостоятельно, пока им через введенные в ноздри канюли под небольшим давлением подается воздух с дополнительным кислородом или без него. В случае необходимости новорожденных госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН). В случае необходимости искусственной вентиляции легких или применения кислорода, аппараты используются на самых низких возможных настройках, чтобы избежать повреждения легких. Новорожденным, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, могут назначать сурфактант (вещество, покрывающее альвеолы изнутри, что позволяет им оставаться открытыми), и за ними ведут тщательное наблюдение для выявления серьезных осложнений, таких, как пневмоторакс или персистирующая легочная гипертензия новорожденных. Новорожденных отключают от аппаратов искусственной вентиляции легких и от подачи кислорода сразу, когда это становится безопасно. Если считается, что причиной стресса у плода до рождения была бактериальная инфекция, новорожденных могут лечить антибиотиками, вводимыми в вену.