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Пневмоторакс у новорожденного

(коллапс легкого)

Авторы:Arcangela Lattari Balest, MD, University of Pittsburgh, School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Пневмоторакс — это скопление воздуха между легким и грудной стенкой, которое развивается, когда воздух выходит из легких.

  • Это заболевание может развиваться у новорожденных, которые имеют заболевания легких, например, респираторный дистресс-синдром или синдром аспирации мекония, для лечения которых применяется постоянное положительное давление в дыхательных путях (ППДДП) или ИВЛ.

  • Может произойти коллапс легкого, дыхание может быть затрудненным, и может снизиться артериальное давление.

  • Диагноз ставится на основании наличия проблем с дыханием, результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки и, как правило, количества кислорода и углекислого газа в крови новорожденного.

  • Новорожденным, у которых имеются проблемы с дыханием, назначают кислород, а воздух иногда удаляется из грудной полости с помощью иглы и шприца или пластиковой дренажной трубки, которая остается на месте.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных и Пневмоторакс).

Пневмоторакс чаще всего возникает у новорожденных с неэластичной легочной тканью, в частности, у новорожденных с респираторным дистресс-синдромом (особенно если он возник вследствие переношенности) или синдромом аспирации мекония.

Изредка он возникает как осложнение после использования постоянного положительного давления в дыхательных путях (ППДДП — метод, который позволяет новорожденным дышать самостоятельно, пока им подается воздух или кислород под небольшим давлением через канюли, введенные в ноздри) или аппарата искусственной вентиляции легких (аппарат, помогающий воздуху попадать в легкие и выходить из них). Пневмоторакс может привести к спадению легкого и затрудненному дыханию. Если в пространстве между легким и грудной стенкой скопилось достаточно воздуха, вены, которые доставляют кровь к сердцу, могут сдавливаться. В результате камеры сердца заполняет меньше крови, сердечный выброс уменьшается, и снижается артериальное давление у новорожденного.

В некоторых случаях пневмоторакс может возникать самопроизвольно у новорожденных, у которых отсутствует основное заболевание или которым не требуется поддержка дыхания. В таких случаях пневмоторакс обычно является случайной находкой, и таким детям обычно не требуется никакого лечения.

У некоторых новорожденных с пневмотораксом развивается другое заболевание легких под названием персистирующая легочная гипертензия.

Другие синдромы утечки воздуха

Может происходить утечка воздуха из легких, при которой он попадает в другие ткани. Эти нарушения называют синдромами утечки воздуха.

Воздух, который выходит из легких в ткани в центре грудной клетки, называется пневмомедиастинумом. В отличие от пневмоторакса, это состояние обычно не влияет на дыхание и не требует лечения. Пневмомедиастинум обычно обнаруживается только при проведении рентгенологического исследования органов грудной клетки по не связанному с этой проблемой поводу.

К другим синдромам утечки воздуха относятся интерстициальная эмфизема легких (воздух в тканях легких между альвеолами), пневмоперикард (воздух в околосердечной сумке) и, в редких случаях, пневмоперитонеум (воздух в брюшной полости) и подкожная эмфизема (воздух под кожей). Пневмоперикард и пневмоперитонеум являются неотложными медицинскими состояниями. Интерстициальная эмфизема легких может потребовать изменения настроек аппарата искусственной вентиляции легких. Подкожная эмфизема не требует дополнительного лечения.

Симптомы пневмоторакса у новорожденных

Пневмоторакс у новорожденных иногда не вызывает никаких симптомов. Тем не менее, он может быть причиной учащенного дыхания у новорожденных. Новорожденные также могут издавать кряхтящий звук на выдохе и у них может быть синюшная окраска кожи и/или губ (цианоз). У небелокожих новорожденных цвет кожи может становиться желто-серым, серым или белым. Эти изменения легко заметны на слизистой оболочке ротовой полости, носа и век.

В некоторых случаях грудная клетка с пораженной стороны более широкая, чем со здоровой стороны.

Диагностика пневмоторакса у новорожденных

  • Положительная трансиллюминация;

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Поскольку у многих новорожденных симптомы отсутствуют, подозрение на пневмоторакс возникает, когда у новорожденных с основными заболеваниями легких, или у новорожденных, получающих ППДДП или подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких, развивается усугубление затрудненного дыхания (респираторный дистресс), снижается артериальное давление или и то, и другое. При обследовании этих новорожденных врачи могут заметить ослабление звуков воздуха, входящего в легкое и выходящего из легкого на стороне пневмоторакса.

У недоношенных новорожденных врачи иногда подсвечивают пораженную сторону грудной клетки с помощью светильника со световодом в затемненной комнате (трансиллюминация). Эта процедура используется для выявления свободного воздуха в окружающей легкие полости (плевральная полость).

Диагноз пневмоторакса у новорожденного подтверждается рентгенологическим исследованием органов грудной клетки.

Лечение пневмоторакса у новорожденных

  • кислород;

  • Иногда — удаление воздуха из грудной полости

Новорожденным с небольшим пневмотораксом, у которых нет симптомов, лечение не требуется.

Доношенные новорожденные с легкими симптомами могут быть помещены в небольшую палатку, в которую подается кислород (кислородная палатка) или получать кислород через трубку с двумя канюлями, введенными в ноздри, таким образом они дышат воздухом с более высоким содержанием кислорода, чем в воздухе помещения. Количества кислорода, который подается, обычно достаточно для поддержания надлежащего уровня кислорода в крови.

Если дыхание у новорожденного затруднено, или если уровень кислорода в крови снижается, и особенно если нарушается циркуляция крови, воздух из грудной полости необходимо быстро удалить. Воздух удаляют из грудной полости с помощью иглы и шприца. Новорожденным с серьезным проблемами с дыханием, получающим ППДДП или подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, может потребоваться ввести в грудную полость пластиковую трубку для проведения непрерывной аспирации и удаления воздуха из грудной полости. Трубку обычно удаляют через несколько дней.

Пневмомедиастинум не требует лечения.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.