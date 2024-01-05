Родовые травмы у новорожденных

Родовая травма — это повреждение, которое может возникнуть у ребенка во время процесса родов, обычно в процессе прохождения через родовой канал.

У многих новорожденных в результате процесса родов присутствует отек или незначительные кровоподтеки.

Большинство травм проходит без лечения.

В редких случаях возникают более серьезные травмы, например, повреждение нервов или перелом кости.

Родовые травмы чаще всего вызваны действием естественных факторов родов и родоразрешения.

Травмы чаще возникают во время трудных родов, что может произойти из-за размера плода, положения плода, использования щипцов или вакуумной экстракции, а также других факторов.

Очень крупный ребенок подвергается повышенному риску родовой травмы. Если врачи установили, что масса тела ребенка составляет более 11 фунтов (5 килограммов) (более 10 фунтов [4,5 килограмма] у матери, страдающей сахарным диабетом), они рекомендуют кесарево сечение.

Травма также более вероятна, когда перед рождением плод лежит в матке в необычном положении (см. рисунок Вид предлежания и предлежание плода).

При некоторых родах врачи используют щипцы (хирургический инструмент с закругленными краями, которые прилегают к голове плода) или вакуумный экстрактор. При правильном использовании этих методов родоразрешения риск травмы низкий.

В целом, количество родовых травм в настоящее время значительно меньше, чем в предыдущие десятилетия, за счет улучшения пренатальной оценки с помощью ультразвукового исследования, ограниченного использования щипцов, и в связи с тем, что врачи часто проводят кесарево сечение, если предвидят высокий риск родовой травмы.

(См. также Общие сведения о проблемах общего характера у новорожденных).

Положение и предлежание плода

Травмы головы во время родов Сдавление головы не является травмой, но для родителей оно может стать поводом для беспокойства. Сдавлением считается нормальное изменение формы головы ребенка, которое возникает в результате действия давления на голову во время родоразрешения. В большинстве случаев при родах голова первой входит в родовые пути. Так как кости черепа плода не закреплены на месте жестко, голова приобретает продолговатую форму по мере того, как она проходит через родовые пути, что дает плоду возможность пройти через них легче. Сдавление не влияет на мозг и не вызывает проблем, а также не требует лечения. Форма головы в течение нескольких дней постепенно приобретает более округлую форму. Незначительная травма головы является наиболее распространенной травмой, связанной с родами. Отеки и кровоподтеки на волосистой части кожи головы встречаются часто, но не являются серьезными и обычно проходят в течение нескольких дней. Царапины на волосистой части кожи головы могут возникать, когда во время влагалищного родоразрешения используются инструменты (например, отведения монитора, прикрепленные к волосистой части кожи головы, щипцы или вакуумные экстракторы). Кровотечение между кожей волосистой части головы и костями черепа может привести к скоплению крови либо над, либо под толстым волокнистым покрытием (надкостницей) костей черепа. Цефалогематома — это скопление крови между кожей волосистой части головы и надкостницей. Цефалогематома на ощупь мягкая и может увеличиваться в размерах после рождения. Они исчезают сами по себе в течение нескольких недель или месяцев и почти никогда не нуждаются в каком-либо лечении. Тем не менее, педиатр должен провести их оценку, если они становятся красными или из них начинает вытекать жидкость. В редких случаях некоторое количество крови уплотняется (кальцифицируется) и оставляет твердое уплотнение в коже волосистой части головы. В редких случаях кальцифицированное уплотнение необходимо удалять хирургическим путем. Подапоневротическое кровоизлияние — это скопление крови между надкостницей и костями черепа. Кровь в этой области может растекаться и не ограничивается одной областью, как цефалогематома. Оно может становиться причиной значительной потери крови и шока, что может потребовать переливания крови. Подапоневротическое кровотечение может возникать вследствие использования щипцов или вакуумного экстрактора, или в результате нарушения свертываемости крови. До или во время процесса родов может возникнуть перелом одной из костей черепа. Переломы черепа встречаются редко. Если перелом черепа не образует углубления (вдавленный перелом), он, как правило, заживает быстро без лечения. Знаете ли Вы, что...

Травмы кожи и мягких тканей На коже новорожденного после родов могут присутствовать незначительные повреждения, особенно на коже волосистой части головы, но также и в тех местах, на которые оказывалось давление во время схваток или которые во время родов первыми выходят из родовых путей. Повредить кожу могут инструменты, необходимые для родоразрешения, например, щипцы. Отеки и кровоподтеки могут возникать вокруг глаз и на лице во время родов в лицевом предлежании и вокруг половых органов во время родов в ягодичном предлежании (см. Предлежание, вид предлежания и положение плода [включая тазовое предлежание]). Эти травмы не требуют никакого лечения. Использование во время родов инструментов и стресс у новорожденного (например, вызванный родовой асфиксией) могут повреждать жировую ткань под кожей (некроз подкожной жировой клетчатки новорожденных). Это повреждение кожи может выглядеть как красные, твердые, возвышающиеся участки на туловище, руках, бедрах или ягодицах. Этот тип повреждения обычно проходит сам по себе в течение нескольких недель или месяцев.

Кровоизлияние в головной мозг и околомозговое пространство Кровоизлияние в головной мозг и околомозговое пространство (внутричерепное кровоизлияние) обусловлены разрывом кровеносных сосудов, причиной которого может быть Родовая травма

Тяжелое заболевание новорожденного, которое снижает доставку крови или кислорода в головной мозг

нарушение свертываемости крови; Недоношенность повышает риск внутричерепного кровоизлияния. Иногда внутричерепное кровоизлияние возникает после нормальных родов у здорового в других отношениях новорожденного. В подобных случаях причина этого кровоизлияния неизвестна. Кровоизлияние в головной мозг наиболее распространено среди глубоко недоношенных младенцев. Новорожденные с нарушениями свертываемости крови (такими, как гемофилия) также подвержены повышенному риску кровоизлияния в головной мозг. У большинства младенцев при кровоизлиянии симптомы отсутствуют. Однако у некоторых младенцев могут наблюдаться тяжелые симптомы и вялость (сонливость), плохой аппетит и/или судорожные припадки. Гематома Изображение Кровоизлияние может произойти в нескольких местах внутри и вокруг головного мозга: Субарахноидальное кровоизлияние — это кровоизлияние под самую глубокую из двух оболочек, покрывающих головной мозг. Оно является наиболее распространенным типом внутричерепного кровоизлияния у новорожденных, которое обычно происходит у доношенных новорожденных. У новорожденных с субарахноидальным кровоизлиянием могут иногда возникать приступы апноэ (периоды, когда они прекращают дышать), судорожные припадки или сонливость в течение первых 2–3 дней жизни, но в конечном итоге они, как правило, проходят.

Субдуральное кровоизлияние — это кровоизлияние между наружным и внутренним слоями ткани, покрывающей головной мозг. Сейчас оно встречается значительно реже вследствие усовершенствованных методов родоразрешения. Субдуральное кровоизлияние может привести к повышенному давлению на поверхность головного мозга. У новорожденных с субдуральным кровоизлиянием могут развиться определенные проблемы, например, судорожные припадки.

Эпидуральная гематомы — это кровоизлияние между внешним слоем ткани, покрывающей головной мозг (твердой мозговой оболочкой), и черепом. Эпидуральная гематома может быть вызвана переломом черепа. Если гематома повышает давление в головном мозге, мягкие участки между костями черепа (роднички) могут выпячиваться. У новорожденных с эпидуральной гематомой могут возникать приступы апноэ или судорожные припадки.

Внутрижелудочковое кровоизлияние происходит в имеющиеся в норме полости в головном мозге, заполненные жидкостью (желудочки).

Внутрипаренхимное кровоизлияние происходит в саму ткань головного мозга. Внутрижелудочковые и внутрипаренхимные кровоизлияния обычно возникают у глубоко недоношенных новорожденных и чаще всего являются результатом недоразвитости головного мозга, а не родовой травмы. Большинство этих кровоизлияний не проявляются симптомами, но крупные кровоизлияния могут становиться причиной приступов апноэ или изменения цвета кожи на голубовато-серый, либо весь организм новорожденного может внезапно прекратить нормально функционировать. У новорожденных с крупными кровоизлияниями, особенно распространяющимися на паренхиму, прогноз плохой, но дети с небольшими кровоизлияниями обычно выживают и чувствуют себя хорошо. Новорожденные с кровоизлияниями могут быть госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) для проведения визуализирующих исследований (таких как КТ или МРТ) и контроля их состояния, проведения поддерживающих мероприятий (таких, как обогрев), вливания жидкостей в вену (внутривенно) и других видов лечения для поддержания функций организма. Кровоизлияние в головной мозг и околомозговое пространство

Повреждения нервов Повреждения нервов могут происходить до или во время родов. Эти повреждения становятся причиной слабости мышц, контролируемых пораженным нервом. Повреждения нервов могут затрагивать Лицевой нерв: выражение лица становится перекошенным

Плечевое сплетение: отмечается слабость руки и/или кисти.

Диафрагмальный нерв (редко): Затрудненное дыхание

Спинной мозг (редко): Паралич Во время родов также могут повреждаться другие нервы, например, лучевой нерв в руке, седалищный нерв в пояснице или запирательный нерв в ноге. Большинство детей после этих травм полностью выздоравливают. Повреждение лицевого нерва Повреждение лицевого нерва проявляется, когда новорожденный плачет и лицо становится перекошенным (асимметричным). Чаще всего травмируется лицевой нерв. Это повреждение вызвано давлением на нерв вследствие Положения, которое занимал плод в матке до родов

Придавливания нерва к тазу матери во время родов

Использования щипцов для содействия процессу родов При поражении лицевого нерва лечение не требуется, а мышечная слабость обычно проходит к возрасту 2–3 месяцев. Тем не менее, иногда слабость лицевого нерва вызвана наследственным заболеванием, а не травмой, и она не проходит. Повреждение плечевого сплетения Плечевое сплетение — это группа крупных нервов, которая находится между шеей и плечом, направляясь к каждой руке. Во время тяжелых родов одна или обе руки ребенка могут растягиваться, что повреждает нервы плечевого сплетения (см. Заболевания нервных сплетений) и приводит к слабости или параличу какой-то части или всей руки и кисти ребенка. Слабость в плече и локте называется параличом Эрба, а слабость в кисти и запястье называется параличом Клюмпке. Примерно половина случаев травмы плечевого сплетения связана с трудными родами, обычно при наличии двух крупных детей, и примерно половина возникает у детей, у которых не было проблем во время родов. Травма плечевого сплетения у детей, которые родились с помощью кесарева сечения, встречается реже. Чтобы способствовать заживлению нервов, следует избегать резких движений в плече. Большое число более легких повреждений проходит в течение нескольких дней. Если травма носит более тяжелый характер или длится более 1–2 недель, рекомендуется проведение физиотерапии или трудотерапии для придания руке правильного положения и выполнения ею осторожных движений. Если в течение 1–2 месяцев не отмечается улучшения, врачи обычно рекомендуют пройти обследование у детского невролога и/или ортопеда в специализированной детской больнице, чтобы посмотреть, не может ли принести пользу хирургическое вмешательство. Паралич Эрба у новорожденного Скрыть подробности На этой фотографии у новорожденного с параличом Эрба плечо ротировано к телу, рука в локтевом суставе разогнута, а запястье и пальцы согнуты. © Springer Science+Business Media Повреждение дыхательного нерва Иногда повреждается диафрагмальный нерв, который представляет собой нерв, идущий к диафрагме (мышечной стенке, которая отделяет органы грудной клетки от органов брюшной полости и принимает участие в дыхании), что приводит к параличу диафрагмы на той же стороне. При этом повреждении у новорожденных может быть затрудненное дыхание, и иногда им необходима помощь с дыханием. Повреждение диафрагмального нерва обычно полностью проходит в течение нескольких недель. Травма спинного мозга Травмы спинного мозга вследствие чрезмерного растяжения во время родов крайне редки (см. Травма спинного мозга у детей). Эти травмы могут привести к параличу ниже места повреждения. Повреждение спинного мозга часто является необратимым. Некоторые травмы спинного мозга, которые происходят в верхних отделах шеи, приводят к смерти, поскольку новорожденный не может должным образом дышать.