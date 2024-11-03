Употребление психоактивных веществ у подростков

Употребление психоактивных веществ среди подростков варьируется от полного отказа до употребления ради эксперимента и до тяжелых расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Все случаи употребления психоактивных веществ, даже ради эксперимента, подвергают подростков риску возникновения краткосрочных проблем, таких как дорожные аварии, драки, нежелательные половые связи и передозировка. Подростки, употребляющие психоактивные вещества, имеют более высокую частоту инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и у них с большей вероятностью могут развиться расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Подростки уязвимы для воздействия психоактивных веществ и подвержены повышенному риску развития долгосрочных последствий, таких как психические расстройства, плохая успеваемость в школе, низкая работоспособность, а также более высокая частота развития зависимости при регулярном употреблении алкоголя, конопли (марихуаны), никотина или других психоактивных веществ в подростковом возрасте.
Во многих обществах употребление психоактивных веществ является для подростков простым способом удовлетворить обусловленную развитием нормальную потребность рисковать и испытывать острые ощущения. Неудивительно, что употребление психоактивных веществ распространено среди подростков старшего возраста, и многие подростки пробуют алкоголь до окончания средней школы. Регулярное или постоянное употребление психоактивных веществ встречается гораздо реже, но даже эпизодическое употребление психоактивных веществ является рискованным и не должно считаться незначительным, игнорироваться или допускаться взрослыми. Отношение родителей и примеры, которые они подают подросткам относительно употребления алкоголя, табака, рецептурных препаратов и других веществ, имеют сильное влияние.
Тип веществ, используемых подростками, и активность этих веществ варьируются в зависимости от индивидуальных, местных и национальных факторов. В США риск развития краткосрочных и долгосрочных последствий возрос из-за доступности широкого спектра более сильных, вызывающих привыкание и опасных продуктов, таких как рецептурные опиоиды, высокоактивные каннабисные препараты, вдыхание никотина, фентанил и электронные сигареты.
Одним из таких краткосрочных последствий является риск передозировки препарата. Передозировка — это одновременное получение слишком большого количества вещества, например, лекарственного препарата, запрещенного наркотика или алкоголя. Передозировка может представлять угрозу для жизни. Количество передозировок среди подростков в США увеличивается из-за повышенного присутствия незаконного фентанила. Фентанил действует сильнее, чем морфин или героин, и меньшее количество фентанила может привести к смертельной передозировке. Подростки, которые получают поддельные таблетки или другие вещества, могут не знать, что они содержат фентанил, и что они подвержены риску передозировки.
Пандемия COVID-19 оказала смешанное влияние на употребление психоактивных веществ подростками. Во время периодов домашней изоляции доля подростков, которые начали употреблять психоактивные вещества, впервые снизилась, но в то же время частота интенсивного употребления увеличилась, потому что некоторые подростки, которые уже употребляли вещества, увеличили их употребление для борьбы со стрессом.
К психоактивным веществам, которые чаще всего употребляются подростками в США, относятся алкоголь, никотин (в виде табачных изделий или продуктов для вэйпинга) и конопля.
(См. также Общие сведения о проблемах здравоохранения у подростков).
Употребление алкоголя среди подростков
Алкоголь является веществом, которое подростки употребляют чаще всего. Опрос «Мониторинг будущего» по употреблению психоактивных веществ — это долгосрочное исследование употребления психоактивных веществ, проводимое Национальным институтом США по борьбе со злоупотреблением наркотиками в США. В этом опросе сообщалось, что в 2023 г. к 12-му классу 46 % подростков пробовали алкоголь в течение последнего года, 33 % в течение последнего года напивались, 24,3 % употребляли алкоголь в течение последних 30 дней и 10 % употребляли более 5 порций алкоголя подряд в течение предыдущих 2 недель.
Тяжелый алкоголизм также распространен, и около 90 % всего алкоголя, потребляемого подростками, употребляется во время попойки. Чрезмерное употребление алкоголя определяется как употребление алкоголя, при котором его уровень в крови повышается до 80 миллиграммов на децилитр (17,37 миллимоль на литр). Количество порций, приводящее к опьянению, зависит от возраста и пола и может составлять всего 3 порции в течение 2 часов для девочек-подростков. Тем не менее, поскольку подростки часто пьют алкоголь непосредственно из бутылки или смешивают собственные напитки, порция алкоголя у них может быть больше «стандартной» порции для взрослых. Чрезмерное употребление алкоголя подвергает подростков риску аварий, травм, незащищенных или нежелательных половых связей и других неприятных ситуаций. В силу этих причин следует убеждать подростков не употреблять алкоголь.
В некоторых обществах в средствах массовой информации употребление алкоголя изображается как нечто приемлемое, модное или даже как здоровый механизм борьбы со стрессом, грустью или проблемами с психическим здоровьем. Несмотря на это влияние, родители могут положительно повлиять на подростка, выражая своим детям-подросткам четкие ожидания относительно употребления алкоголя, постоянно ограничивая и контролируя его употребление. С другой стороны, подростки, члены семей которых чрезмерно пьют, могут считать такое поведение вполне приемлемым.
У некоторых подростков, которые пробуют алкоголь, со временем развивается расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Факторы риска развития такого нарушения включают начало употребления в молодом возрасте и генетику. Подростки, у которых есть член семьи с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, должны быть осведомлены о повышенном риске развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, и должны получать консультации и поддержку от медицинских работников.
Употребление табака у подростков
Большинство взрослых, которые курят сигареты, начали курить в подростковом возрасте. Подростки, которые пробуют сигареты в возрасте 13 лет или ранее, более склонны продолжать курить в зрелом возрасте, чем другие подростки.
Горючие табачные изделия — это изделия, которые для употребления необходимо сжигать, например, обычные сигареты, сигары и кальяны. Частота употребления горючей табачной продукции среди подростков резко упала в 1990-х и 2000-х годах и продолжает снижаться.
Согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году около 2,9 % 12-классников сообщили о том, что курят сигареты в настоящее время (курили в течение предыдущих 30 дней), и это меньше, чем показатели 28,3 % в 1991 году. Только около 0,7 % 12-классников сообщили о ежедневном курении.
Значимые факторы риска того, что подросток начнет курить — это:
курящие родители;
курящие сверстники или люди, служащие примером для подражания (например, знаменитости);
вэйпинг (фактор риска для курения обычных сигарет);
употребление алкоголя или других веществ;
психические расстройства или нарушение способности к обучению;
плохая успеваемость;
доступность сигарет;
низкая самооценка.
В Соединенных Штатах Америки гепатит D встречается относительно редко. Процентная доля людей в возрасте старше 12 лет, курящих сигары, снизилась.
Подростки также могут употреблять табачные изделия в других формах. Приблизительно 2,5 % из 12-классников в настоящее время употребляют бездымный табак. Бездымный табак можно жевать (жевательный табак), помещать между нижней губой и десной (загубный табак) или вдыхать в нос (нюхательный табак).
Родители могут помочь уберечь подростков от курения, подавая положительный пример для подражания (то есть самим не курить или не жевать табак), открыто обсуждать пагубные последствия табака и убеждать курящих подростков бросить курить, в том числе, при необходимости, оказывая им поддержку при обращении за медицинской помощью.
Электронные сигареты (продукты для вэйпинга)
Электронные сигареты (электронные сигареты, электронные сигары, вэйпы) представляют собой устройства с батарейками, которые используют тепло для превращения жидкости в пар, который можно вдыхать. Эти жидкости обычно содержат никотин, который является активным ингредиентом табака, или тетрагидроканнабинол (ТГК), который является активным ингредиентом конопли. И никотин, и ТГК вызывают зависимость. (См. также Вэйпинг).
Электронные сигареты изначально вышли на рынок в качестве альтернативы курению для взрослых курильщиков, и не были особенно популярны среди подростков. С тех пор они трансформировались в «вэйпы», которые очень привлекательны и в последние несколько лет становятся все более популярными среди подростков, особенно среди подростков среднего и высокого социального и экономического статуса. Текущее использование электронных сигарет (никотиновых вэйпов, не считая других веществ) среди 12-классников заметно увеличилось с 11 % в 2017 году до 25,5 % в 2019 году. Тем не менее, согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году использование электронных сигарет снизилось до 16,9 %. Согласно этому же опросу, в 2023 году примерно 22,1 % 12-классников пробовали электронные сигареты (никотин и другие вещества).
Электронные сигареты вызывают другие, отличные от курения табака негативные последствия для здоровья. Тем не менее, как и в обычных сигаретах, содержащиеся в электронных сигаретах химические вещества могут вызвать повреждения легких. Повреждения легких могут быть внезапными, тяжелыми или длительными и, в наиболее тяжелых случаях, приводить к смерти. Кроме того, эти изделия могут доставлять очень высокие концентрации никотина и ТГК. ТГК и никотин вызывают сильную зависимость. Кроме того, возможно их токсическое действие. Пассивное вдыхание паров электронных сигарет подвергает людей воздействию никотина и других химических веществ.
Электронные сигареты все чаще становятся первоначальной формой воздействия никотина на подростков, но их влияние на частоту курения среди взрослых неясно. Долгосрочные риски электронных сигарет в настоящее время неизвестны.
Каннабис (марихуана)
Согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году 18,4 % 12-классников были текущими потребителями конопли, что меньше, чем показатель 22,3 % в 2019 году. Приблизительно 36,5 % 12-классников сообщили о том, что они употребляли коноплю один или несколько раз в жизни. В 2010 году показатель текущего потребления конопли впервые превысил уровень текущего потребления табака.
Наиболее значительное увеличение употребления конопли наблюдается за счет вэйпинга ТГК. В 2019 году количество 12-классников, сообщивших о текущем вэйпинге ТГК, увеличилось с 4,9 % в 2017 году до 14 % (см. также продукты для вэйпинга). В 2023 году этот процент незначительно снизился до 13,7 %.
Другие вещества
Употребление других веществ, помимо алкоголя, никотина и конопли, в подростковом возрасте встречается реже.
По данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году об употреблении незаконных веществ один или несколько раз в жизни сообщило следующее количество (в процентах) 12-классников:
Ингаляционные (например, клей, аэрозоли): 6,3 %
Галлюциногены (например, ЛСД, ФЦП, мескалин, грибы): 6,6 %
Кокаин: 1,3 %
Метамфетамины (без рецепта): 0,6 %
Героин: 0,2 %
Рецептурные препараты, которые чаще всего употребляют ненадлежащим образом, включают опиоидные (наркотические) болеутоляющие средства, анксиолитики, седативные и стимулирующие препараты, используемые для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью), такие как метилфенидат и подобные препараты).
Безрецептурные препараты (отпускаемые без рецепта), которыми особенно часто злоупотребляют, включают лекарства от кашля и простуды, содержащие декстрометорфан. Безрецептурные препараты и лекарства от простуды широко доступны и считаются безопасными для подростков.
Даже совсем молодые подростки могут пробовать наркотики; некоторые сообщают об употреблении наркотиков уже в 12 лет. Многие подростки, которые экспериментируют с безрецептурными препаратами, рецептурными препаратами и другими веществами, в дальнейшем имеют расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Хотя употребление анаболических стероидов более распространено среди спортсменов, подростки, которые не занимаются спортом, также употребляют их. Применение анаболических стероидов связано с рядом побочных эффектов. Проблема, характерная для подростков, включает преждевременное закрытие зон роста на концах костей, что приводит к необратимой низкорослости. Другие побочные эффекты являются распространенными и у подростков, и у взрослых.
Диагностика употребления психоактивных веществ у подростков
Обследование врачом, включая стандартный скрининг и использование инструментов скрининга;
иногда анализ на наркотики.
Существуют поведенческие и физические признаки употребления ребенком алкоголя или психоактивных веществ. Знание признаков помогает родителям и лицам, осуществляющим уход, определить, следует ли обратиться к врачу.
Некоторые поведенческие признаки возможного употребления психоактивных веществ:
депрессия или перепады настроения, изменение жизненной позиции;
параноидальное поведение, раздражительность или тревожность;
трудности с выполнением задач или концентрацией внимания;
воровство, ложь;
появление скрытности, запирание двери спальни;
смену друзей;
снижение успеваемости в школе;
потеря интереса к хобби;
агрессивное, злобное или безответственное поведение;
более или менее продолжительный, чем обычно, сон;
пропуски школы, тренировок или работы.
Некоторые физические признаки возможного употребления психоактивных веществ:
несоблюдение гигиены / изменение внешнего вида;
остекленевшие, слезящиеся или налитые кровью глаза;
зрачки большего (расширенные) или меньшего (суженные), чем обычно, размера;
частые носовые кровотечения или насморк;
язвы во рту, на губах или и там, и там;
отечность лица;
небольшие дорожки (из-за использования иглы) на руках или ногах, ношение длинных рукавов (даже в теплую погоду);
дрожание рук или холодные потные ладони;
Головные боли
беспокойное поведение;
дрожь или тремор;
внезапная потеря веса.
Родителям также следует заподозрить употребление психоактивных веществ, если они обнаруживают наркотики или принадлежности для употребления наркотиков (например, вэйпы, трубки, шприцы и весы) среди вещей ребенка.
Во время плановых визитов в поликлинику родители должны ожидать, что врач ребенка проверит ребенка на употребление психоактивных веществ, задав ему конфиденциальные вопросы об употреблении табака/никотина, алкоголя и других психоактивных веществ, включая злоупотребление рецептурными препаратами. Бланки оценки используются у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эти краткие бланки могут заполняться самостоятельно подростком, либо врачом или другим медицинским работником. Бланки начинаются с вопросов о частоте употребления табака, алкоголя и конопли в прошлом году. Дополнительные вопросы генерируются на основании ответов подростков. Бланки оценки могут помочь врачам и другим специалистам оценить, есть ли у подростка расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, и существует ли риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, а также принять соответствующее оперативные меры или направить на лечение.
В оценке могут помочь анализы на наркотики (в том числе анализы на дому), но эта процедура имеет существенные ограничения. У подростков, употребляющих наркотики, результаты анализа мочи могут быть отрицательными, если наркотик был выведен из организма до начала проведения анализа, либо если наркотик не включен в стандартную панель использованного теста, или образец был испорчен. Иногда анализы на наркотики показывают положительный результат у подростков, которые не употребляют наркотики (ложноположительный результат). Даже истинно положительный результат теста не указывает, насколько часто и в каких количествах употреблялся наркотик, и поэтому с его помощью нельзя отличить случайное использование от более серьезных проблем.
Учитывая эти ограничения, врач с опытом работы в этой области должен определить, следует ли проводить тест на наркотики в данной ситуации. Когда родители соблюдают конфиденциальность своего ребенка, они упрощают врачу получение точной истории об употреблении психоактивных веществ и формируют доверительные отношения с ребенком. Эти отношения важны, поскольку было доказано, что даже очень краткие вмешательства со стороны врачей и других медицинских работников снижают употребление психоактивных веществ подростками.
Лечение употребления психоактивных веществ у подростков
Терапия, разработанная специально для подростков
Иногда лекарственные препараты
Налоксон при передозировке опиоидов
Если врач считает, что у подростка имеется расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, может понадобиться направление на дальнейшее обследование и лечение. В целом, то же лечение, которое используется у взрослых с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, включая лекарственные препараты и консультирование, также может использоваться и у подростков. Однако лечение должно назначаться с учетом потребностей подростка. Подростки должны получать услуги в рамках программ для подростков и у психотерапевтов с опытом лечения подростков с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, и не должны проходить лечение в рамках тех же программ, что и взрослые.
Подростки в возрасте 16 лет и старше, страдающие расстройством, связанным с употреблением опиоидов, могут получать лечение лекарственным препаратом под названием бупренорфин. Этот лекарственный препарат действует, предотвращая симптомы абстиненции и уменьшая тягу к наркотикам, не вызывая у человека ощущения восторга или сонливости. Иногда могут использоваться другие лекарственные препараты.
Для лечения подростков могут применяться лекарственные препараты, которые используются для лечения симптомов абстиненции или для подавления тяги, вызванной использованием никотина, ТГК и других веществ.
Родители могут оказывать значительное положительное влияние на своих детей, подавая хороший пример (например, путем умеренного потребления алкоголя и отказа от употребления наркотиков), объясняя свои ценности и устанавливая высокие ожидания относительно неупотребления наркотиков. Родители также должны приучать детей к тому, что отпускаемые по рецепту лекарственные препараты можно применять только по указанию медицинского работника.
Профилактика передозировки
Передозировка является третьей по значимости причиной смерти среди подростков в США, несмотря на снижение показателей употребления психоактивных веществ. В связи с этим работники здравоохранения могут обсудить с подростками, как предотвратить передозировку, вызванную различными веществами, такими как алкоголь и запрещенные наркотики.
Лекарственный препарат под названием налоксон является противоядием при передозировке, которая вызвана веществом в классе лекарственных препаратов под названием опиоиды (например, кодеин, оксикодон, морфин, фентанил и героин).
Налоксон в форме назального спрея можно приобрести без рецепта в продуктовых магазинах и аптеках в США и некоторых других странах. Налоксон безопасен для людей любого возраста, от младенцев до пожилых людей.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Семейные группы Анонимных алкоголиков: доступ к ресурсам и поддержке для семей и друзей лиц с расстройством, связанным с употреблением алкоголя
Анонимные алкоголики (Alcoholics Anonymous, AA): международное товарищество непрофессиональных мужчин и женщин, которые поддерживают друг друга с целью борьбы и преодоления проблем, связанных с употреблением алкоголя
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): дети и курение: ресурсы о методах предотвращения курения у детей и помощи им в отказе от курения
Анонимные наркоманы (Narcotics Anonymous, NA): ресурсы поддержки и программа восстановления для людей, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью
Национальные институты по борьбе со злоупотреблением наркотиками (National Institute on Drug Abuse, NIDA): агентство Национальных институтов здравоохранения США, которое распространяет информацию, касающуюся детей и подростков, о влиянии психоактивных веществ на их головной мозг, факты о широко употребляемых психоактивных веществах и ссылки на соответствующие материалы
Управление службы лечения наркотической зависимости и психических расстройств (SAMHSA): агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, возглавляющее усилия общественного здравоохранения, направленные на снижение влияния употребления психоактивных веществ и психических заболеваний на сообщества Америки