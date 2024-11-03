Употребление психоактивных веществ у подростков

Употребление психоактивных веществ среди подростков варьируется от полного отказа до употребления ради эксперимента и до тяжелых расстройств, вызванных употреблением психоактивных веществ. Все случаи употребления психоактивных веществ, даже ради эксперимента, подвергают подростков риску возникновения краткосрочных проблем, таких как дорожные аварии, драки, нежелательные половые связи и передозировка. Подростки, употребляющие психоактивные вещества, имеют более высокую частоту инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и у них с большей вероятностью могут развиться расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Подростки уязвимы для воздействия психоактивных веществ и подвержены повышенному риску развития долгосрочных последствий, таких как психические расстройства, плохая успеваемость в школе, низкая работоспособность, а также более высокая частота развития зависимости при регулярном употреблении алкоголя, конопли (марихуаны), никотина или других психоактивных веществ в подростковом возрасте.

Во многих обществах употребление психоактивных веществ является для подростков простым способом удовлетворить обусловленную развитием нормальную потребность рисковать и испытывать острые ощущения. Неудивительно, что употребление психоактивных веществ распространено среди подростков старшего возраста, и многие подростки пробуют алкоголь до окончания средней школы. Регулярное или постоянное употребление психоактивных веществ встречается гораздо реже, но даже эпизодическое употребление психоактивных веществ является рискованным и не должно считаться незначительным, игнорироваться или допускаться взрослыми. Отношение родителей и примеры, которые они подают подросткам относительно употребления алкоголя, табака, рецептурных препаратов и других веществ, имеют сильное влияние.

Тип веществ, используемых подростками, и активность этих веществ варьируются в зависимости от индивидуальных, местных и национальных факторов. В США риск развития краткосрочных и долгосрочных последствий возрос из-за доступности широкого спектра более сильных, вызывающих привыкание и опасных продуктов, таких как рецептурные опиоиды, высокоактивные каннабисные препараты, вдыхание никотина, фентанил и электронные сигареты.

Одним из таких краткосрочных последствий является риск передозировки препарата. Передозировка — это одновременное получение слишком большого количества вещества, например, лекарственного препарата, запрещенного наркотика или алкоголя. Передозировка может представлять угрозу для жизни. Количество передозировок среди подростков в США увеличивается из-за повышенного присутствия незаконного фентанила. Фентанил действует сильнее, чем морфин или героин, и меньшее количество фентанила может привести к смертельной передозировке. Подростки, которые получают поддельные таблетки или другие вещества, могут не знать, что они содержат фентанил, и что они подвержены риску передозировки.

Пандемия COVID-19 оказала смешанное влияние на употребление психоактивных веществ подростками. Во время периодов домашней изоляции доля подростков, которые начали употреблять психоактивные вещества, впервые снизилась, но в то же время частота интенсивного употребления увеличилась, потому что некоторые подростки, которые уже употребляли вещества, увеличили их употребление для борьбы со стрессом.

К психоактивным веществам, которые чаще всего употребляются подростками в США, относятся алкоголь, никотин (в виде табачных изделий или продуктов для вэйпинга) и конопля.

(См. также Общие сведения о проблемах здравоохранения у подростков).

Употребление алкоголя среди подростков Алкоголь является веществом, которое подростки употребляют чаще всего. Опрос «Мониторинг будущего» по употреблению психоактивных веществ — это долгосрочное исследование употребления психоактивных веществ, проводимое Национальным институтом США по борьбе со злоупотреблением наркотиками в США. В этом опросе сообщалось, что в 2023 г. к 12-му классу 46 % подростков пробовали алкоголь в течение последнего года, 33 % в течение последнего года напивались, 24,3 % употребляли алкоголь в течение последних 30 дней и 10 % употребляли более 5 порций алкоголя подряд в течение предыдущих 2 недель. Тяжелый алкоголизм также распространен, и около 90 % всего алкоголя, потребляемого подростками, употребляется во время попойки. Чрезмерное употребление алкоголя определяется как употребление алкоголя, при котором его уровень в крови повышается до 80 миллиграммов на децилитр (17,37 миллимоль на литр). Количество порций, приводящее к опьянению, зависит от возраста и пола и может составлять всего 3 порции в течение 2 часов для девочек-подростков. Тем не менее, поскольку подростки часто пьют алкоголь непосредственно из бутылки или смешивают собственные напитки, порция алкоголя у них может быть больше «стандартной» порции для взрослых. Чрезмерное употребление алкоголя подвергает подростков риску аварий, травм, незащищенных или нежелательных половых связей и других неприятных ситуаций. В силу этих причин следует убеждать подростков не употреблять алкоголь. В некоторых обществах в средствах массовой информации употребление алкоголя изображается как нечто приемлемое, модное или даже как здоровый механизм борьбы со стрессом, грустью или проблемами с психическим здоровьем. Несмотря на это влияние, родители могут положительно повлиять на подростка, выражая своим детям-подросткам четкие ожидания относительно употребления алкоголя, постоянно ограничивая и контролируя его употребление. С другой стороны, подростки, члены семей которых чрезмерно пьют, могут считать такое поведение вполне приемлемым. У некоторых подростков, которые пробуют алкоголь, со временем развивается расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Факторы риска развития такого нарушения включают начало употребления в молодом возрасте и генетику. Подростки, у которых есть член семьи с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, должны быть осведомлены о повышенном риске развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, и должны получать консультации и поддержку от медицинских работников.

Употребление табака у подростков Большинство взрослых, которые курят сигареты, начали курить в подростковом возрасте. Подростки, которые пробуют сигареты в возрасте 13 лет или ранее, более склонны продолжать курить в зрелом возрасте, чем другие подростки. Горючие табачные изделия — это изделия, которые для употребления необходимо сжигать, например, обычные сигареты, сигары и кальяны. Частота употребления горючей табачной продукции среди подростков резко упала в 1990-х и 2000-х годах и продолжает снижаться. Согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году около 2,9 % 12-классников сообщили о том, что курят сигареты в настоящее время (курили в течение предыдущих 30 дней), и это меньше, чем показатели 28,3 % в 1991 году. Только около 0,7 % 12-классников сообщили о ежедневном курении. Значимые факторы риска того, что подросток начнет курить — это: курящие родители;

курящие сверстники или люди, служащие примером для подражания (например, знаменитости);

вэйпинг (фактор риска для курения обычных сигарет);

употребление алкоголя или других веществ;

психические расстройства или нарушение способности к обучению;

плохая успеваемость;

доступность сигарет;

низкая самооценка. В Соединенных Штатах Америки гепатит D встречается относительно редко. Процентная доля людей в возрасте старше 12 лет, курящих сигары, снизилась. Подростки также могут употреблять табачные изделия в других формах. Приблизительно 2,5 % из 12-классников в настоящее время употребляют бездымный табак. Бездымный табак можно жевать (жевательный табак), помещать между нижней губой и десной (загубный табак) или вдыхать в нос (нюхательный табак). Родители могут помочь уберечь подростков от курения, подавая положительный пример для подражания (то есть самим не курить или не жевать табак), открыто обсуждать пагубные последствия табака и убеждать курящих подростков бросить курить, в том числе, при необходимости, оказывая им поддержку при обращении за медицинской помощью.

Электронные сигареты (продукты для вэйпинга) Электронные сигареты (электронные сигареты, электронные сигары, вэйпы) представляют собой устройства с батарейками, которые используют тепло для превращения жидкости в пар, который можно вдыхать. Эти жидкости обычно содержат никотин, который является активным ингредиентом табака, или тетрагидроканнабинол (ТГК), который является активным ингредиентом конопли. И никотин, и ТГК вызывают зависимость. (См. также Вэйпинг). Электронные сигареты изначально вышли на рынок в качестве альтернативы курению для взрослых курильщиков, и не были особенно популярны среди подростков. С тех пор они трансформировались в «вэйпы», которые очень привлекательны и в последние несколько лет становятся все более популярными среди подростков, особенно среди подростков среднего и высокого социального и экономического статуса. Текущее использование электронных сигарет (никотиновых вэйпов, не считая других веществ) среди 12-классников заметно увеличилось с 11 % в 2017 году до 25,5 % в 2019 году. Тем не менее, согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году использование электронных сигарет снизилось до 16,9 %. Согласно этому же опросу, в 2023 году примерно 22,1 % 12-классников пробовали электронные сигареты (никотин и другие вещества). Электронные сигареты вызывают другие, отличные от курения табака негативные последствия для здоровья. Тем не менее, как и в обычных сигаретах, содержащиеся в электронных сигаретах химические вещества могут вызвать повреждения легких. Повреждения легких могут быть внезапными, тяжелыми или длительными и, в наиболее тяжелых случаях, приводить к смерти. Кроме того, эти изделия могут доставлять очень высокие концентрации никотина и ТГК. ТГК и никотин вызывают сильную зависимость. Кроме того, возможно их токсическое действие. Пассивное вдыхание паров электронных сигарет подвергает людей воздействию никотина и других химических веществ. Электронные сигареты все чаще становятся первоначальной формой воздействия никотина на подростков, но их влияние на частоту курения среди взрослых неясно. Долгосрочные риски электронных сигарет в настоящее время неизвестны.

Каннабис (марихуана) Согласно данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году 18,4 % 12-классников были текущими потребителями конопли, что меньше, чем показатель 22,3 % в 2019 году. Приблизительно 36,5 % 12-классников сообщили о том, что они употребляли коноплю один или несколько раз в жизни. В 2010 году показатель текущего потребления конопли впервые превысил уровень текущего потребления табака. Наиболее значительное увеличение употребления конопли наблюдается за счет вэйпинга ТГК. В 2019 году количество 12-классников, сообщивших о текущем вэйпинге ТГК, увеличилось с 4,9 % в 2017 году до 14 % (см. также продукты для вэйпинга). В 2023 году этот процент незначительно снизился до 13,7 %.

Другие вещества Употребление других веществ, помимо алкоголя, никотина и конопли, в подростковом возрасте встречается реже. По данным опроса «Мониторинг будущего», в 2023 году об употреблении незаконных веществ один или несколько раз в жизни сообщило следующее количество (в процентах) 12-классников: Ингаляционные (например, клей, аэрозоли): 6,3 %

Галлюциногены (например, ЛСД, ФЦП, мескалин, грибы): 6,6 %

Кокаин: 1,3 %

Метамфетамины (без рецепта): 0,6 %

Героин: 0,2 % Рецептурные препараты, которые чаще всего употребляют ненадлежащим образом, включают опиоидные (наркотические) болеутоляющие средства, анксиолитики, седативные и стимулирующие препараты, используемые для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью), такие как метилфенидат и подобные препараты). Безрецептурные препараты (отпускаемые без рецепта), которыми особенно часто злоупотребляют, включают лекарства от кашля и простуды, содержащие декстрометорфан. Безрецептурные препараты и лекарства от простуды широко доступны и считаются безопасными для подростков. Даже совсем молодые подростки могут пробовать наркотики; некоторые сообщают об употреблении наркотиков уже в 12 лет. Многие подростки, которые экспериментируют с безрецептурными препаратами, рецептурными препаратами и другими веществами, в дальнейшем имеют расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. Хотя употребление анаболических стероидов более распространено среди спортсменов, подростки, которые не занимаются спортом, также употребляют их. Применение анаболических стероидов связано с рядом побочных эффектов. Проблема, характерная для подростков, включает преждевременное закрытие зон роста на концах костей, что приводит к необратимой низкорослости. Другие побочные эффекты являются распространенными и у подростков, и у взрослых.

Диагностика употребления психоактивных веществ у подростков Обследование врачом, включая стандартный скрининг и использование инструментов скрининга;

иногда анализ на наркотики. Существуют поведенческие и физические признаки употребления ребенком алкоголя или психоактивных веществ. Знание признаков помогает родителям и лицам, осуществляющим уход, определить, следует ли обратиться к врачу. Некоторые поведенческие признаки возможного употребления психоактивных веществ: депрессия или перепады настроения, изменение жизненной позиции;

параноидальное поведение, раздражительность или тревожность;

трудности с выполнением задач или концентрацией внимания;

воровство, ложь;

появление скрытности, запирание двери спальни;

смену друзей;

снижение успеваемости в школе;

потеря интереса к хобби;

агрессивное, злобное или безответственное поведение;

более или менее продолжительный, чем обычно, сон;

пропуски школы, тренировок или работы. Некоторые физические признаки возможного употребления психоактивных веществ: несоблюдение гигиены / изменение внешнего вида;

остекленевшие, слезящиеся или налитые кровью глаза;

зрачки большего (расширенные) или меньшего (суженные), чем обычно, размера;

частые носовые кровотечения или насморк;

язвы во рту, на губах или и там, и там;

отечность лица;

небольшие дорожки (из-за использования иглы) на руках или ногах, ношение длинных рукавов (даже в теплую погоду);

дрожание рук или холодные потные ладони;

Головные боли

беспокойное поведение;

дрожь или тремор;

внезапная потеря веса. Родителям также следует заподозрить употребление психоактивных веществ, если они обнаруживают наркотики или принадлежности для употребления наркотиков (например, вэйпы, трубки, шприцы и весы) среди вещей ребенка. Во время плановых визитов в поликлинику родители должны ожидать, что врач ребенка проверит ребенка на употребление психоактивных веществ, задав ему конфиденциальные вопросы об употреблении табака/никотина, алкоголя и других психоактивных веществ, включая злоупотребление рецептурными препаратами. Бланки оценки используются у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Эти краткие бланки могут заполняться самостоятельно подростком, либо врачом или другим медицинским работником. Бланки начинаются с вопросов о частоте употребления табака, алкоголя и конопли в прошлом году. Дополнительные вопросы генерируются на основании ответов подростков. Бланки оценки могут помочь врачам и другим специалистам оценить, есть ли у подростка расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, и существует ли риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, а также принять соответствующее оперативные меры или направить на лечение. В оценке могут помочь анализы на наркотики (в том числе анализы на дому), но эта процедура имеет существенные ограничения. У подростков, употребляющих наркотики, результаты анализа мочи могут быть отрицательными, если наркотик был выведен из организма до начала проведения анализа, либо если наркотик не включен в стандартную панель использованного теста, или образец был испорчен. Иногда анализы на наркотики показывают положительный результат у подростков, которые не употребляют наркотики (ложноположительный результат). Даже истинно положительный результат теста не указывает, насколько часто и в каких количествах употреблялся наркотик, и поэтому с его помощью нельзя отличить случайное использование от более серьезных проблем. Учитывая эти ограничения, врач с опытом работы в этой области должен определить, следует ли проводить тест на наркотики в данной ситуации. Когда родители соблюдают конфиденциальность своего ребенка, они упрощают врачу получение точной истории об употреблении психоактивных веществ и формируют доверительные отношения с ребенком. Эти отношения важны, поскольку было доказано, что даже очень краткие вмешательства со стороны врачей и других медицинских работников снижают употребление психоактивных веществ подростками.