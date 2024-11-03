Психическое здоровье у подростков

Психическое здоровье включает эмоциональное, социальное и психологическое благополучие. Оно позволяет людям справляться со стрессами, соответствующим образом корректировать свое поведение, общаться с другими и принимать решения. Оно влияет на то, как люди чувствуют, думают и действуют. Психическое здоровье важно на каждом этапе жизни, от детства и подросткового возраста до взрослого возраста.
Психические проблемы — это нарушения в том, как люди чувствуют, думают и действуют. Эти проблемы более распространены в подростковом возрасте, чем в любое другое время в детстве. Из-за этого подростки регулярно проходят скрининг у медицинских работников на наличие этих проблем.
Если специалист по психическому здоровью выявляет проблему, подростки получают практические советы и, при необходимости, их поощряют проходить лечение у специалистов.
(См. также Общие сведения о проблемах здравоохранения у подростков).
Проблемы с психическим здоровьем у подростков
Депрессия и тревожность часто встречаются среди подростков, и врачи регулярно проводят скрининг на эти расстройства во время профилактических осмотров у детей. Многие подростки могут испытывать чувство печали и беспокойства. Эти чувства нормальны, и медицинские работники могут успокоить подростков и дать им рекомендации о том, как ориентироваться в этих чувствах. Когда чувства тревоги и депрессии начинают мешать функционированию подростков в школе, в отношениях или дома, у них может быть диагностирована тревожность или депрессивное расстройство. После постановки диагноза медицинские работники разрабатывают планы лечения, которые могут включать лекарственные препараты или другие методы лечения. На частоту депрессии и тревожности у многих подростков повлияли пандемия COVID-19 и глобальная реакция на нее, включая изменения в повседневной жизни и графиках школ.
Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди подростков от 14 до 18 лет в США. Мысли о самоубийстве (называемые суицидальным мышлением) также распространены. Подросткам с суицидальным мышлением требуется немедленная оценка психического здоровья, при этом родители не должны пытаться самостоятельно определить, насколько «серьезной» является проблема.
В подростковом возрасте часто проявляются расстройства настроения и расстройства социального поведения, такие как вызывающее оппозиционное расстройство и расстройство поведения. Как правило, подростки проходят лечение по поводу этих заболеваний, а родителям дают советы и поддержку.
Подростки, у которых имеет место тревога или расстройства настроения, могут иметь физические симптомы, такие как повышенная утомляемость или хроническая усталость, головокружение, головная боль и боль в животе или груди.
Расстройства пищевого поведения относительно распространены среди девочек, но также могут возникать у мальчиков и могут представлять угрозу для жизни. Эти расстройства могут представлять трудности в обнаружении, поскольку подростки тщательно скрывают изменения в поведении и весе. Расстройства пищевого поведения лучше всего контролируются группой, включающей специалистов в области психического здоровья.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является наиболее распространенным психическим расстройством детского возраста, которое часто сохраняется в подростковом и взрослом возрасте. Тем не менее, подростки, испытывающие трудности с концентрацией внимания, могут вместо этого иметь другое расстройство, такое как депрессия или отставание в обучении. Хотя СДВГ часто лечится стимулирующими препаратами (такими как амфетамин или метилфенидат), которые потенциально могут быть использованы не по назначению, такое лечение, по-видимому, не повышает риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, и даже может снижать его. Однако некоторые подростки могут симулировать симптомы невнимания в попытке получить рецепт на стимулирующие препараты, чтобы использовать их в качестве подспорья в учебе или для развлечения.
Нарушения мышления, при которых человеку трудно отличить фантазию от реальности (также называемые психотическими расстройствами), чаще всего начинаются в подростковом или юношеском возрасте. Шизофрения и шизоаффективное расстройство являются примерами нарушений мышления.
Первый эпизод психоза называется психотической вспышкой. Периоды психоза могут быть связаны с употреблением психоактивных веществ. В этих случаях психоз может разрешиться спустя какое-то время. Психотические эпизоды могут возникать в связи с применением конопли (марихуаны), особенно с продуктами питания. У некоторых подростков с психотическим эпизодом, вызванным употреблением конопли, он переходит в хроническое психотическое расстройство. Подростков лечат комбинацией лекарственных препаратов и терапии.
Влияние социальных сетей на психическое здоровье
Появление социальных сетей изменило то, как подростки общаются друг с другом и получают доступ к информации. Для некоторых подростков социальные сети — это пространство, где они могут быть творческими и общаться. Для подростков, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТКИА, интернет и социальные сети — это безопасные пространства, где они могут общаться и чувствовать поддержку со стороны сверстников и других подростков, которые идентифицируют себя как представители ЛГБТКИА. Тем не менее, между плохим психическим здоровьем и использованием социальных сетей у подростков существует прочная и растущая связь, которая может означать то, как чрезмерное время, проведенное в социальных сетях, нарушает нормальное поведение и деятельность подростков.
Дополнительная информация
Ниже приведен ресурс на английском языке, который может быть полезным. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.
988 — линия спасения при суициде и кризисе: предоставляет конфиденциальную эмоциональную поддержку молодежи при суицидальном кризисе или эмоциональном расстройстве (либо звонок или смс по номеру 988)