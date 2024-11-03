Психическое здоровье у подростков

Депрессия и тревожность часто встречаются среди подростков, и врачи регулярно проводят скрининг на эти расстройства во время профилактических осмотров у детей. Многие подростки могут испытывать чувство печали и беспокойства. Эти чувства нормальны, и медицинские работники могут успокоить подростков и дать им рекомендации о том, как ориентироваться в этих чувствах. Когда чувства тревоги и депрессии начинают мешать функционированию подростков в школе, в отношениях или дома, у них может быть диагностирована тревожность или депрессивное расстройство. После постановки диагноза медицинские работники разрабатывают планы лечения, которые могут включать лекарственные препараты или другие методы лечения. На частоту депрессии и тревожности у многих подростков повлияли пандемия COVID-19 и глобальная реакция на нее, включая изменения в повседневной жизни и графиках школ.

Самоубийство является третьей по значимости причиной смерти среди подростков от 14 до 18 лет в США. Мысли о самоубийстве (называемые суицидальным мышлением) также распространены. Подросткам с суицидальным мышлением требуется немедленная оценка психического здоровья, при этом родители не должны пытаться самостоятельно определить, насколько «серьезной» является проблема.

В подростковом возрасте часто проявляются расстройства настроения и расстройства социального поведения, такие как вызывающее оппозиционное расстройство и расстройство поведения. Как правило, подростки проходят лечение по поводу этих заболеваний, а родителям дают советы и поддержку.

Подростки, у которых имеет место тревога или расстройства настроения, могут иметь физические симптомы, такие как повышенная утомляемость или хроническая усталость, головокружение, головная боль и боль в животе или груди.

Расстройства пищевого поведения относительно распространены среди девочек, но также могут возникать у мальчиков и могут представлять угрозу для жизни. Эти расстройства могут представлять трудности в обнаружении, поскольку подростки тщательно скрывают изменения в поведении и весе. Расстройства пищевого поведения лучше всего контролируются группой, включающей специалистов в области психического здоровья.

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является наиболее распространенным психическим расстройством детского возраста, которое часто сохраняется в подростковом и взрослом возрасте. Тем не менее, подростки, испытывающие трудности с концентрацией внимания, могут вместо этого иметь другое расстройство, такое как депрессия или отставание в обучении. Хотя СДВГ часто лечится стимулирующими препаратами (такими как амфетамин или метилфенидат), которые потенциально могут быть использованы не по назначению, такое лечение, по-видимому, не повышает риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, и даже может снижать его. Однако некоторые подростки могут симулировать симптомы невнимания в попытке получить рецепт на стимулирующие препараты, чтобы использовать их в качестве подспорья в учебе или для развлечения.

Нарушения мышления, при которых человеку трудно отличить фантазию от реальности (также называемые психотическими расстройствами), чаще всего начинаются в подростковом или юношеском возрасте. Шизофрения и шизоаффективное расстройство являются примерами нарушений мышления.

Первый эпизод психоза называется психотической вспышкой. Периоды психоза могут быть связаны с употреблением психоактивных веществ. В этих случаях психоз может разрешиться спустя какое-то время. Психотические эпизоды могут возникать в связи с применением конопли (марихуаны), особенно с продуктами питания. У некоторых подростков с психотическим эпизодом, вызванным употреблением конопли, он переходит в хроническое психотическое расстройство. Подростков лечат комбинацией лекарственных препаратов и терапии.