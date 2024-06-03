Ретинобластома — это рак сетчатки, которая представляет собой светочувствительную область в задней части глаза.

Ретинобластомы могут быть результатом генетической мутации.

У ребенка может быть белый зрачок, косоглазие или в некоторых случаях проблемы со зрением.

Врачи часто могут диагностировать ретинобластому, обследуя глаза с помощью специального инструмента, в то время как ребенок находится под анестезией.

Лечение может включать хирургическое вмешательство, химиотерапию или в некоторых случаях лучевую терапию.

(См. также Общие сведения об онкологических заболеваниях у детей).

Ретинобластомы составляют около 2 % случаев рака у детей. Этот рак чаще всего встречается у детей в возрасте до 2 лет. Ретинобластомы возникают только у детей.

Этот тип рака возникает в результате мутации в определенных генах, контролирующих развитие глаза. Иногда мутация передается (наследуется) от родителя. В других случаях она возникает спонтанно (не наследуется) на очень ранней стадии развития эмбриона.

В случаях, когда мутация является наследственной, больные дети могут передать мутацию своим детям. Если мутация имеется у одного из родителей, шанс передачи мутации составляет 50 %. Если мутация передается, у большинства детей с мутацией развивается ретинобластома. Ретинобластома является наследственной у всех детей с диагнозом рака в обоих глазах и у 15 % детей с диагнозом рака в одном глазу.

В других случаях мутация происходит на более поздних сроках эмбрионального развития и только в клетках глаз эмбриона. В таких случаях мутация не является наследственной и не передается детям.

Внешний вид сетчатки

Ретинобластомы обычно не распространяются за пределы глаза, но иногда они переходят на головной мозг по зрительному нерву (нерв, ведущий от глаза к головному мозгу). Редко она может распространяться на другие участки (метастазировать), такие как костный мозг и кости.

Симптомы ретинобластомы Симптомы ретинобластомы включают белый зрачок (лейкокорию) или косоглазие (страбизм). Лейкокория у новорожденного с ретинобластомой Скрыть подробности Белый зрачок (лейкокория) является симптомом ретинобластомы. С разрешения издателя. Из Scott I, Warman R, Murray T: Atlas of Ophthalmology. Под редакцией RK Parrish II и TG Murray. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Страбизм (эзотропия) Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Большие ретинобластомы могут влиять на зрение, но обычно вызывают мало других симптомов. При распространении рака симптомы могут включать головную боль, потерю аппетита, боль в пораженной кости или рвоту.

Диагностика ретинобластомы Обследование глаза с помощью специального инструмента, в то время как ребенок находится под анестезией.

Ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), а также, в некоторых случаях, оптическая когерентная томография.

Иногда сканирование костей, исследование костного мозга и спинномозговая пункция Если врач подозревает ретинобластому, ребенку обследуют оба глаза под общим наркозом, при котором ребенок находится в бессознательном состоянии. Чтобы увидеть сетчатку сквозь хрусталик и радужную оболочку ребенка, используется свет и специальная линза (непрямая офтальмоскопия). Общий наркоз необходим, потому что маленькие дети не в состоянии сотрудничать в ходе тщательного продолжительного обследования, необходимого для диагностики ретинобластомы. Рак может также быть выявлен с помощью ультразвукового исследования, КТ или МРТ глаз. Эти исследования помогают также определить, распространился ли рак на головной мозг. Также иногда проводится и другое исследование — оптическая когерентная томография. Врачи могут также произвести спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию), чтобы проверить образец спинномозговой жидкости на наличие раковых клеток. Присутствие раковых клеток в этой жидкости является еще одним свидетельством того, что рак распространился на головной мозг. Так как рак может распространяться на кости или костный мозг, детям, страдающим от боли в костях или других симптомов, может быть проведено сканирование костей и взят образец костного мозга для исследования. Детей с ретинобластомой должен обследовать специалист-генетик и они должны пройти генетическое тестирование. Затем специалист может сообщить родителям о том, подвергаются ли другие члены семьи опасности и следует ли провести другие тесты. Как правило, если у детей есть наследственный ген ретинобластомы, их родители, братья и сестры также должны пройти тестирование на мутировавший ген. Братья и сестры с мутировавшим геном должны проходить обследования глаз для выявления ретинобластомы с интервалами, которые определяются на основании их возраста и риска развития рака. Если нет возможности провести генетический анализ, все дети, у которых есть родитель, брат или сестра с ретинобластомой, должны проходить такие же регулярные обследования глаз. Взрослым членам семьи ребенка с ретинобластомой также необходимо пройти обследование глаз. Хотя у взрослых и не развивается ретинобластома, ген, который вызывает ретинобластому, может также вызывать нераковую (доброкачественную) глазную опухоль, называемую ретиноцитомой.

Лечение ретинобластомы Хирургическое удаление глаза

Химиотерапия

Лучевая терапия, лазер и криотерапия (См. также Принципы лечения онкологических заболеваний и Хирургическое вмешательство при раке). Если поражен только один глаз, который видит плохо или вообще не видит, врачи обычно удаляют все глазное яблоко вместе с частью зрительного нерва. Когда рак поражает оба глаза, врачи пытаются сохранить зрение хотя бы в некоторой степени, леча рак без удаления обоих глазных яблок, хотя иногда удаляют наиболее сильно пораженный глаз. Варианты лечения включают химиотерапевтические препараты, вводимые непосредственно через главную артерию, которая доставляет кровь в глаз (внутриартериальная химиотерапия), лучевую терапию, лазеротерапию, замораживание (криотерапия) или, при очень мелких злокачественных опухолях, пластыри, содержащие радиоактивный материал (брахитерапия). Комбинации химиотерапевтических препаратов, которые принимаются внутрь или вводятся в вену (например, карбоплатин, этопозид и винкристин, или циклофосфамид в сочетании с винкристином) могут использоваться для уменьшения размера опухоли в одном глазу, уменьшения размеров опухоли в обоих глазах, лечения рака, который распространился за пределы глаза, или лечения рака, который рецидивирует после первоначального лечения. Химиотерапия используется совместно с другими вариантами лечения, поскольку сама по себе она обычно не может вылечить этот вид рака. Лучевая терапия глаз связана с серьезными последствиями, к которым относятся катаракта, ухудшение зрения, хроническая сухость глаз и истощение тканей вокруг глаз. Может быть затронут рост костей лица, в результате чего искажается внешний вид. Кроме того, риск развития вторичного онкологического заболевания увеличивается в месте, которое облучается. После лечения врач, специализирующийся на лечении онкологических заболеваний у детей (онколог-педиатр), и офтальмолог должны продолжать наблюдать ребенка из-за риска рецидива злокачественной опухоли или развития вторичного онкологического заболевания.

Прогноз при ретинобластоме Лечение детей, больных ретинобластомой, которая не распространилась за пределы сетчатки, дает положительный результат более чем в 90 % случаев. Для детей, у которых рак распространился, прогноз плохой. Без лечения ретинобластома приводит к смерти большинства детей в течение 2 лет. У детей с наследственным типом ретинобластомы повышен риск развития вторичного онкологического заболевания, такого как саркома мягких тканей, меланома и остеосаркома. Около половины случаев развития вторичного онкологического заболевания возникает после проведения лучевой терапии. Примерно в 70 % случаев вторичное онкологическое заболевание возникает в течение 30 лет после развития ретинобластомы.