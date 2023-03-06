При младенческих судорогах дети внезапно поднимают и выгибают руки, выгибают шею и верхнюю часть тела вперед и выпрямляют ноги.
Судороги обычно вызваны серьезными нарушениями со стороны головного мозга.
У многих детей с младенческими судорогами также наблюдаются отклонения в развитии или умственная отсталость.
Для диагностики заболевания проводится электроэнцефалография, а анализы образцов крови, мочи и жидкости, окружающей спинной мозг, а также визуализирующее обследование головного мозга помогают врачам определить его причину.
Адренокортикотропный гормон, кортикостероиды и вигабатрин — это препараты, помогающие контролировать судороги.
Младенческие судороги являются разновидностью судорожных припадков. Судорожный припадок — это аномальный, нерегулируемый электрический разряд, который возникает в головном мозге и временно нарушает нормальное функционирование головного мозга.
Младенческие судороги длятся лишь несколько секунд, но обычно происходят одна за другой серией, которая длится несколько минут. Дети могут иметь много серий спазмов в течение дня. Спазмы у детей обычно начинаются в возрасте до 1 года. Они могут прекратиться к 5-летнему возрасту, но часто после этого появляются судороги другого типа.
Причины младенческих судорог
Обычно младенческие спазмы происходят у младенцев, которые имеют серьезное мозговое нарушение или проблему развития, которые, возможно, уже были диагностированы. Эти нарушения включают:
Нарушения обмена веществ (проблемы, влияющие на биохимические процессы в организме) или генетические нарушения
Кислородное голодание у новорожденных, например, во время родов
Иногда серьезную травму головы у младенцев (во время родов или после рождения)
Распространенной причиной младенческих судорог является редкое наследственное заболевание комплекс туберозного склероза. У людей с этим заболеванием в головном мозге присутствуют длинные и узкие опухоли, напоминающие корни или клубни.
Иногда причину младенческих спазмов установить не удается.
Симптомы младенческих судорог
Судороги обычно состоят из внезапного напряжения (спазма) туловища и конечностей, которые очень похожи на то, как будто младенец оцепенел. Иногда при судорогах отмечается только незначительные наклоны головы.
Судороги могут длиться несколько секунд, при этом у детей обычно присутствует много судорог в кластерах, которые следуют один за другим.
Как правило, судороги возникают у детей вскоре после пробуждения и в некоторых случаях наблюдаются во время засыпания.
У большинства детей с такими судорогами умственное развитие, включая развитие речевых навыков, является замедленным; также у них наблюдается умственная отсталость.
Когда начинаются младенческие судороги, дети, которые развиваются нормально, могут по крайней мере временно перестать улыбаться или утратить навыки развития, которые они приобрели, например, способность сидеть или перекатываться.
Диагностика младенческих судорог
Электроэнцефалография
магнитно-резонансная томография.
иногда анализы крови и мочи, а также спинномозговая пункция.
Врачи ставят диагноз младенческих судорог на основании симптомов и результатов электроэнцефалографии (ЭЭГ), которая проводится для выявления специфических типов аномальной электрической активности головного мозга. Детям ЭЭГ делают во время сна и во время бодрствования.
Магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга выполняют с целью выявить признаки повреждения или пороков развития мозга.
Для определения причины также проводят другие исследования:
Для выявления нарушений, которые могут вызывать судороги, например, нарушений обмена веществ, могут делать анализы образцов крови, мочи и жидкости, окружающей спинной мозг (спинномозговой жидкости). Для получения спинномозговой жидкости проводится спинномозговая пункция (люмбальная пункция).
Если причина младенческих спазмов все еще неясна, могут быть проведены генетические анализы.
Лечение младенческих судорог
Адренокортикотропный гормон
Кортикостероид
Вигабатрин
Чем раньше начать контролировать младенческие судороги, тем лучше будет развиваться ребенок, поэтому очень важно раннее выявление и лечение судорожных припадков.
Детям назначают один из следующих трех препаратов.
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) может вводиться в мышцу один раз в день. Лечение АКТГ обычно продолжается в течение 2 недель, а затем доза постепенно снижается.
В качестве альтернативы АКГТ также может быть эффективно назначение кортикостероидного препарата (например, преднизона) для приема внутрь.
Вигабатрин является противосудорожным препаратом для приема внутрь. Он является лекарственным препаратом выбора, если причиной судорог является комплекс туберозного склероза. Убедительные доказательства эффективности какого-либо другого противосудорожного препарата или кетогенной диеты отсутствуют.
Иногда для устранения причины спазмов проводят хирургическое вмешательство по поводу эпилепсии. Можно хирургическим путем удалить участок мозга, если эпилептические припадки вызваны лишь одним этим участком и если этот участок может быть удален без значительного нарушения функциональных способностей ребенка.