Судороги обычно состоят из внезапного напряжения (спазма) туловища и конечностей, которые очень похожи на то, как будто младенец оцепенел. Иногда при судорогах отмечается только незначительные наклоны головы.

Судороги могут длиться несколько секунд, при этом у детей обычно присутствует много судорог в кластерах, которые следуют один за другим.

Как правило, судороги возникают у детей вскоре после пробуждения и в некоторых случаях наблюдаются во время засыпания.

У большинства детей с такими судорогами умственное развитие, включая развитие речевых навыков, является замедленным; также у них наблюдается умственная отсталость.

Когда начинаются младенческие судороги, дети, которые развиваются нормально, могут по крайней мере временно перестать улыбаться или утратить навыки развития, которые они приобрели, например, способность сидеть или перекатываться.