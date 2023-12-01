Семейная средиземноморская лихорадка — это наследственное заболевание, характеризующееся эпизодическим повышением температуры и появлением болей в животе или (реже) появлением болей в груди и суставах или сыпи.

Причиной семейной средиземноморской лихорадки является ген, наследуемый от обоих родителей.

Как правило, у большинства больных случаются приступы сильных болей в животе и повышения температуры.

Обычно диагноз ставят на основании симптомов, но возможно проведение генетического анализа.

При отсутствии надлежащего лечения это заболевание может приводить к амилоидозу.

Для облегчения или сокращения количества болезненных приступов, а также уменьшения риска возникновения почечной недостаточности из-за амилоидоза назначается колхицин.

Наиболее распространенным наследственным синдромом периодической лихорадки во всех возрастных группах является семейная средиземноморская лихорадка. Она чаще всего встречается у лиц родом из Средиземноморского региона (например, у людей, у которых в роду были евреи-сефарды, североафриканские арабы, армяне, греки, итальянцы или турки). Тем не менее, это заболевание отмечалось у людей другого происхождения (например, у людей, у которых в роду были евреи-ашкеназы, кубинцы или японцы).

Почти у 50 % пациентов с средиземноморской лихорадкой это заболевание есть у членов семьи, как правило у родных братьев и сестер (семейный анамнез).

Семейная средиземноморская лихорадка возникает из-за наличия аномального рецессивного гена. Это означает, что заболевание возникает в том случае, если у человека обычно имеется две копии аномального гена (по одной от каждого родителя). Однако в редких случаях может быть достаточно только одной копии аномального гена, чтобы вызвать некоторые симптомы.

Аномальный ген приводит к выработке дефективной формы пирина — белка, который регулирует процессы воспаления. Существует ряд различных возможных мутаций гена, не все из которых были идентифицированы, что может объяснить, почему некоторые люди с типичной семейной средиземноморской лихорадкой не имеют мутации гена. Кроме того, могут существовать негенетические и экологические факторы, которые играют важную роль в развитии этого синдрома.

Симптомы семейной средиземноморской лихорадки Как правило, симптомы семейной средиземноморской лихорадки возникают в возрасте от 5 до 15 лет. Наиболее распространенными симптомами являются: боль в животе и лихорадка. Приступы болей в животе встречаются у 95 % больных. Приступы возникают нерегулярно и сопровождаются повышением температуры до 40°C. Болезненные приступы обычно продолжаются от 12 до 72 часов, но могут длиться и дольше. Частота возникновения приступов варьирует от двух раз в неделю до одного раза в год. Тяжесть и частота приступов могут снижаться в период беременности, а также в том случае, если у человека развивается амилоидоз. Иногда приступы полностью проходят на несколько лет, после чего снова возобновляются. Причиной возникновения болей в животе является воспаление оболочки брюшной полости (перитонит). Как правило, боль возникает в одной части живота, а затем распространяется по всей брюшной полости. Интенсивность болей может варьировать от приступа к приступу. К менее распространенным симптомам относятся: Боль в груди: Боль в груди встречается примерно у 30 % больных. Боль в груди, обычно усиливающаяся во время вдохов и выдохов, возникает в результате воспаления оболочек, окружающих легкие (плеврит), или (реже) воспаления околосердечной сумки (перикардита).

Артрит: Примерно у 25 % людей встречается воспаление крупных суставов, например, коленей, голеностопных и тазобедренных суставов (артрит).

Сыпь: Болезненная красная сыпь может появиться в области голеностопных суставов.

Боль в мошонке: У пациентов мужского пола мешковидное образование из относительно плотной кожи, окружающее и защищающее яички (мошонка), может набухать и быть болезненным из-за воспаления яичек (яичка). Несмотря на тяжесть симптомов во время приступов состояние больных быстро приходит в норму, и до следующего приступа они не чувствуют недомогания. Некоторые приступы могут быть вызваны физическим и эмоциональным стрессом (например, физической травмой, инфекцией и менструацией). Осложнения семейной средиземноморской лихорадки При отсутствии надлежащего лечения у некоторых больных семейной средиземноморской лихорадкой развивается амилоидоз. При амилоидозе белок необычной формы, который называют амилоидом, накапливается в почках и многих других органах и тканях, что отрицательно сказывается на их функции. Отложения амилоида могут приводить к поражению почек, которое постепенно переходит в почечную недостаточность. У людей может отмечаться задержка жидкости, слабость и потеря аппетита. Около одной трети нелеченых женщин с семейной средиземноморской лихорадкой страдают бесплодием или выкидышем. Заболевание может приводить к рубцеванию тканей в органах малого таза. Рубцевание тканей может препятствовать зачатию. У людей с семейной средиземноморской лихорадкой повышен риск развития других воспалительных заболеваний, таких как анкилозирующий спондилит, иммуноглобулин-А-ассоциированный (IgA) васкулит (ранее известный как пурпура Шенлейна-Геноха), узелковый полиартериит и болезнь Бехчета.

Диагностика семейной средиземноморской лихорадки Обследование врачом;

Генетический анализ Врачи обычно ставят диагноз семейной средиземноморской лихорадки на основании типичных симптомов. Но боли в животе при семейной средиземноморской лихорадке практически невозможно отличить от болей в животе, возникающих при других неотложных состояниях, в частности, при разрыве аппендикса. Поэтому перед постановкой верного диагноза некоторым больным с этим заболеванием делают неотложную хирургическую операцию. Стандартные лабораторные анализы или визуализационные исследования сами по себе не являются диагностическими, но могут помочь исключить другие заболевания. Анализы крови могут выявить аномальный ген, вызывающий данное заболевание, и тем самым способствовать постановке диагноза. Поскольку у некоторых больных типичной семейной средиземноморской лихорадкой имеется не две, а только одна копия гена, или, в редких случаях, поддающиеся обнаружению мутации в гене отсутствуют, результаты генетического анализа могут оказаться отрицательными. В таких случаях пациенты должны проходить генетическую консультацию и лечение у специалистов, которые имеют опыт работы с пациентами с семейной средиземноморской лихорадкой.