Определение нарушений развития

Расстройства психологического развития лучше назвать нарушениями развития нервной системы. Нарушения развития нервной системы — это неврологические патологии, которые могут мешать приобретению, сохранению или применению определенных навыков или наборов данных. Такие расстройства могут включать дисфункцию внимания, памяти, восприятия, речевые нарушения, а также нарушения, связанные с решением задач или социальным взаимодействием. Некоторые из этих нарушений являются легкими и поддаются контролю при помощи учебно-воспитательной работы и коррекции поведения; другие расстройства являются довольно тяжелыми, поэтому детям с такими нарушениями требуется более серьезная поддержка.

Нарушения развития нервной системы включают