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Определение нарушений развития

Авторы:Stephen Brian Sulkes, MD, Golisano Children’s Hospital at Strong, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    Расстройства психологического развития лучше назвать нарушениями развития нервной системы. Нарушения развития нервной системы — это неврологические патологии, которые могут мешать приобретению, сохранению или применению определенных навыков или наборов данных. Такие расстройства могут включать дисфункцию внимания, памяти, восприятия, речевые нарушения, а также нарушения, связанные с решением задач или социальным взаимодействием. Некоторые из этих нарушений являются легкими и поддаются контролю при помощи учебно-воспитательной работы и коррекции поведения; другие расстройства являются довольно тяжелыми, поэтому детям с такими нарушениями требуется более серьезная поддержка.

    Нарушения развития нервной системы включают

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.