Содействие оптимальному здоровью и развитию детей

Для психического и интеллектуального развития детям нужны любовь и стимулы. Родители, которые дарят ребенку улыбку, часто приветливо разговаривают, предоставляют физический контакт и дарят любовь, поддерживают развитие своего ребенка. Приятное, позитивное взаимодействие, которым наслаждаются и родители, и ребенок, является наиболее важным — важнее, чем вид или количество игрушек или устройств в доме.

Для содействия оптимальному развитию ребенка к этому процессу следует подходить с гибкостью, принимая во внимание возраст, темперамент, стадию развития и стиль обучения отдельного ребенка. Скоординированный подход с участием родителей, учителей и самого ребенка обычно дает наилучший результат. На протяжении всех этих лет дети нуждаются в такой окружающей обстановке, которая бы способствовала обучению и развитию постоянного любопытства. Детям нужно предоставлять книги и музыку. Ежедневное интерактивное чтение с родителями, которые задают и отвечают на вопросы, помогает детям быть внимательными и читать с пониманием, что развивает в них интерес к познавательной деятельности. Время возле экрана (например, просмотр телевизора, видеоигры, мобильные телефоны и другие портативные устройства, а также компьютерное время, не связанное с обучением) может привести к отсутствию физической активности и ожирению, при этом ограничения времени, которое ребенок проводит перед экраном, должны начинаться с рождения и поддерживаться до подросткового возраста.

Детские площадки и детский сад имеют преимущества для многих детей младшего возраста. Дети учатся важным социальным навыкам, в том числе навыку делиться. Кроме того, они могут начать узнавать буквы, цифры и цвета. Эти навыки способствуют более плавному переходу к школе. Важно отметить, что в условиях структурированного дошкольного учреждения потенциальные проблемы развития могут быть выявлены и устранены на ранних этапах.

Родители, которые нуждаются в уходе за детьми, задаются вопросом, каковы лучшие условия и может ли забота других людей причинить вред их ребенку. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что маленькие дети развиваются хорошо, как в своем собственном доме, так и вне дома, только если они окружены любовью и заботой. Внимательно наблюдая за реакцией ребенка на уход в конкретном учреждении, родители могут сделать выбор относительно наиболее подходящего окружения. Одни дети преуспевают в той окружающей среде, где есть много детей, в то время как другие показывают лучшие результаты в своем собственном доме или в небольшой группе.

Когда ребенок идет в школу и начинает получать домашние задания, родители могут помочь следующим образом:

проявлять интерес к заданиям ребенка;

помочь разобраться в вопросах, но не выполнять задание самим;

обеспечить ребенку спокойную среду для выполнения домашнего задания;

поддерживать связь с учителем по любым беспокоящим их вопросам.

В процессе взросления ребенка родителям необходимо учитывать потребности их ребенка при выборе внеклассных мероприятий. Многие дети преуспевают, когда им предоставляется возможность участвовать в таких видах активности, как командные виды спорта или обучение игре на музыкальном инструменте. Эти мероприятия могут также способствовать улучшению социальных навыков. С другой стороны, некоторые дети испытывают стресс, если у них слишком плотный график и им нужно принимать участие в слишком большом количестве мероприятий. Детей необходимо поощрять и поддерживать их участие во внешкольных мероприятиях, но при этом не возлагать на них нереалистичные надежды.