Профилактические визиты к врачу для младенцев

Измерение длины тела и роста, массы тела и окружности головы младенца проводят на каждом визите. Также врач осматривает младенца, чтобы выявить различные аномалии, в том числе признаки наследственных заболеваний или врожденных пороков.

Выполняется обследование глаз и проверка зрения. Глубоко недоношенным младенцам (родившимся на сроке беременности до 32 недель), как правило, требуется чаще проводить обследования у окулиста для выявления ретинопатии недоношенных — заболевания глаз, которое может развиться у младенцев, родившихся до того, как кровеносные сосуды глаз полностью сформировались, и которое может привести к слепоте, а также рефракционных аномалий, приводящих к нечеткости зрения. Эти заболевания чаще встречаются у младенцев, которые родились глубоко недоношенными.

Врач проверяет тазобедренные суставы младенца, чтобы выявить признаки разболтанности или смещения суставов (дисплазии тазобедренного сустава). Врач осматривает зубы ребенка, если они есть, на предмет кариеса и ротовую полость на предмет молочницы — распространенной грибковой инфекции у младенцев.

Врач также обследует сердце, легкие, живот, руки и ноги, а также половые органы.