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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Профилактические визиты к врачу для младенцев

Авторы:Deborah M. Consolini, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено мая 2023 | Изменено авг. 2023
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    Здоровых младенцев на первом году их жизни следует часто приносить на осмотр к врачу. Профилактические визиты к врачу (также называются посещениями здорового ребенка) обычно происходят через несколько дней после рождения или в возрасте до 2 недель и в возрасте 1, 2, 4, 6 и 9 месяцев. Во время этих визитов врач наблюдает за ростом и развитием ребенка, используя возрастные рекомендации, и задает родителям вопросы, касающиеся важных этапов развития (см. таблицу Этапы развития от рождения до 12 месяцев). Иногда выполняются анализы, и во время многих визитов врач проводит вакцинацию ребенка от различных заболеваний (см. График вакцинации детей).

    В ходе визитов врач также может рассказать родителям о питании, сне, поведении, безопасности ребенка, кормлении, физических упражнениях и привычках для поддержания крепкого здоровья. Кроме того, врач рассказывает родителям о том, какие изменения в развитии можно ожидать у младенца к моменту следующего визита.

    Обследование

    Измерение длины тела и роста, массы тела и окружности головы младенца проводят на каждом визите. Также врач осматривает младенца, чтобы выявить различные аномалии, в том числе признаки наследственных заболеваний или врожденных пороков.

    Выполняется обследование глаз и проверка зрения. Глубоко недоношенным младенцам (родившимся на сроке беременности до 32 недель), как правило, требуется чаще проводить обследования у окулиста для выявления ретинопатии недоношенных — заболевания глаз, которое может развиться у младенцев, родившихся до того, как кровеносные сосуды глаз полностью сформировались, и которое может привести к слепоте, а также рефракционных аномалий, приводящих к нечеткости зрения. Эти заболевания чаще встречаются у младенцев, которые родились глубоко недоношенными.

    Врач проверяет тазобедренные суставы младенца, чтобы выявить признаки разболтанности или смещения суставов (дисплазии тазобедренного сустава). Врач осматривает зубы ребенка, если они есть, на предмет кариеса и ротовую полость на предмет молочницы — распространенной грибковой инфекции у младенцев.

    Врач также обследует сердце, легкие, живот, руки и ноги, а также половые органы.

    Скрининг

    Скрининговые обследования проводятся для того, чтобы оценить риск возникновения некоторых нарушений у детей.

    Для выявления анемии, серповидноклеточной анемии и воздействия свинца проводятся анализы крови.

    Вскоре после рождения проводятся проверки слуха, чтобы определить, есть ли у ребенка нарушения слуха или потеря слуха (см. Скрининговые обследования новорожденных). Впоследствии эти проверки проводятся повторно, если возникают новые поводы для беспокойства о слухе ребенка (см. также Нарушение слуха у детей).

    Младенцы проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника на всех визитах здорового ребенка, обычно начиная младенчества. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.

    Безопасность

    Во время этих визитов врач дает родителям указания по безопасности в соответствии с возрастом ребенка.

    Следующие указания по безопасности касаются младенцев в возрасте от рождения до 12 месяцев:

    • Используйте автокресло, располагающееся в направлении против движения, устанавливая его на заднее сиденье автомобиля.

    • Устанавливайте температуру воды в водонагревателе 48 °С или ниже.

    • Не допускайте падений с пеленального столика или на лестнице.

    • На время сна каждый раз укладывайте малыша на спинку на ровный жесткий матрас, не кладите ребенка в свою кровать и не кладите подушки, бамперы, незаправленные простыни, мягкие или другие игрушки, пледы, одеяла либо утяжеленные или флисовые одеяла в кроватку ребенка. (См. также боковую панель Безопасный сон: снижение риска СВСН).

    • Не давайте малышам еду или предметы, которые могут вызвать удушье или которые при вдохе могут попасть в легкие.

    • Не используйте детские ходунки.

    • Установите защелки безопасности на шкафах и закройте электрические розетки.

    • Будьте внимательны, присматривая за детьми в ванне или возле бассейна либо любого водоема, а также когда они учатся ходить.

    Некоторые рекомендации относительно использования младенческих и детских автокресел
    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении против движения
    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении против движения

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении движения
    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении движения

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Руководство по автокреслам-бустерам
    Руководство по автокреслам-бустерам

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Руководство по ремням безопасности для детей
    Руководство по ремням безопасности для детей

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении против движения
    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении против движения

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении движения
    Рекомендации по автокреслам, располагающимся в направлении движения

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Руководство по автокреслам-бустерам
    Руководство по автокреслам-бустерам

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Руководство по ремням безопасности для детей
    Руководство по ремням безопасности для детей

    Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.

    Питание и физические упражнения

    Рекомендации по питанию зависят от возраста ребенка. Врач может помочь родителям взвесить преимущества грудного вскармливания по сравнению с искусственным вскармливанием и дать рекомендации относительно твердой пищи.

    Родители должны обеспечить детям безопасную среду, в которой они могут передвигаться и исследовать окружающий мир. Следует с детства приучать детей играть на свежем воздухе.

    Время возле экрана (например, просмотр телевизора, видеоигры, мобильные телефоны и другие портативные устройства, а также компьютерное время, не связанное с обучением) может привести к отсутствию физической активности и ожирению. Ограничения времени, которое ребенок проводит перед экраном, должны начинаться с рождения и поддерживаться до подросткового возраста.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.