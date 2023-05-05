Профилактические визиты к врачу для младенцев

Здоровых младенцев на первом году их жизни следует часто приносить на осмотр к врачу. Профилактические визиты к врачу (также называются посещениями здорового ребенка) обычно происходят через несколько дней после рождения или в возрасте до 2 недель и в возрасте 1, 2, 4, 6 и 9 месяцев. Во время этих визитов врач наблюдает за ростом и развитием ребенка, используя возрастные рекомендации, и задает родителям вопросы, касающиеся важных этапов развития (см. таблицу Этапы развития от рождения до 12 месяцев). Иногда выполняются анализы, и во время многих визитов врач проводит вакцинацию ребенка от различных заболеваний (см. График вакцинации детей).
В ходе визитов врач также может рассказать родителям о питании, сне, поведении, безопасности ребенка, кормлении, физических упражнениях и привычках для поддержания крепкого здоровья. Кроме того, врач рассказывает родителям о том, какие изменения в развитии можно ожидать у младенца к моменту следующего визита.
Обследование
Измерение длины тела и роста, массы тела и окружности головы младенца проводят на каждом визите. Также врач осматривает младенца, чтобы выявить различные аномалии, в том числе признаки наследственных заболеваний или врожденных пороков.
Выполняется обследование глаз и проверка зрения. Глубоко недоношенным младенцам (родившимся на сроке беременности до 32 недель), как правило, требуется чаще проводить обследования у окулиста для выявления ретинопатии недоношенных — заболевания глаз, которое может развиться у младенцев, родившихся до того, как кровеносные сосуды глаз полностью сформировались, и которое может привести к слепоте, а также рефракционных аномалий, приводящих к нечеткости зрения. Эти заболевания чаще встречаются у младенцев, которые родились глубоко недоношенными.
Врач проверяет тазобедренные суставы младенца, чтобы выявить признаки разболтанности или смещения суставов (дисплазии тазобедренного сустава). Врач осматривает зубы ребенка, если они есть, на предмет кариеса и ротовую полость на предмет молочницы — распространенной грибковой инфекции у младенцев.
Врач также обследует сердце, легкие, живот, руки и ноги, а также половые органы.
Скрининг
Скрининговые обследования проводятся для того, чтобы оценить риск возникновения некоторых нарушений у детей.
Для выявления анемии, серповидноклеточной анемии и воздействия свинца проводятся анализы крови.
Вскоре после рождения проводятся проверки слуха, чтобы определить, есть ли у ребенка нарушения слуха или потеря слуха (см. Скрининговые обследования новорожденных). Впоследствии эти проверки проводятся повторно, если возникают новые поводы для беспокойства о слухе ребенка (см. также Нарушение слуха у детей).
Младенцы проходят скрининг на наличие факторов риска туберкулеза (ТБ) с использованием опросника на всех визитах здорового ребенка, обычно начиная младенчества. Факторы риска включают контакт с больными туберкулезом, рождение в регионах мира, где туберкулез распространен (страны кроме Соединенных Штатов, Канады, Австралии и Новой Зеландии, стран Западной и Северной Европы), или посещение их, наличие члена семьи, больного туберкулезом, а также наличие родителей или близких контактов, которые недавно иммигрировали из региона, где туберкулез распространен, или недавно находились в тюремном заключении. Детям с наличием факторов риска обычно проводят скрининговые тесты на туберкулез.
Безопасность
Во время этих визитов врач дает родителям указания по безопасности в соответствии с возрастом ребенка.
Следующие указания по безопасности касаются младенцев в возрасте от рождения до 12 месяцев:
Используйте автокресло, располагающееся в направлении против движения, устанавливая его на заднее сиденье автомобиля.
Устанавливайте температуру воды в водонагревателе 48 °С или ниже.
Не допускайте падений с пеленального столика или на лестнице.
На время сна каждый раз укладывайте малыша на спинку на ровный жесткий матрас, не кладите ребенка в свою кровать и не кладите подушки, бамперы, незаправленные простыни, мягкие или другие игрушки, пледы, одеяла либо утяжеленные или флисовые одеяла в кроватку ребенка. (См. также боковую панель Безопасный сон: снижение риска СВСН).
Не давайте малышам еду или предметы, которые могут вызвать удушье или которые при вдохе могут попасть в легкие.
Не используйте детские ходунки.
Установите защелки безопасности на шкафах и закройте электрические розетки.
Будьте внимательны, присматривая за детьми в ванне или возле бассейна либо любого водоема, а также когда они учатся ходить.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Национальным центром профилактики и контроля травматизма (Ресурсы по обеспечению безопасности на транспорте). Это руководство от CDC предназначено для США, в других странах правила могут отличаться.
Питание и физические упражнения
Рекомендации по питанию зависят от возраста ребенка. Врач может помочь родителям взвесить преимущества грудного вскармливания по сравнению с искусственным вскармливанием и дать рекомендации относительно твердой пищи.
Родители должны обеспечить детям безопасную среду, в которой они могут передвигаться и исследовать окружающий мир. Следует с детства приучать детей играть на свежем воздухе.
Время возле экрана (например, просмотр телевизора, видеоигры, мобильные телефоны и другие портативные устройства, а также компьютерное время, не связанное с обучением) может привести к отсутствию физической активности и ожирению. Ограничения времени, которое ребенок проводит перед экраном, должны начинаться с рождения и поддерживаться до подросткового возраста.